Elszabadultak az indulatok Lázár János fórumán, egymással veszekednek az emberek

Cikkünk folyamatosan frissül...

Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden Nagykállóba látogatott, ahol megtartotta immáron tizenötödik utcai fórumát, a Lázárinfót . A tárcavezetőhöz Simon Miklós országgyűlési képviselő csatlakozott.

„Üdvözöljük az ország legnagyobb tolvaját” – köszöntötte a minisztert Szabó Bálint, majd elővette a trombitáját és a közönséggel együtt a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt adták elő. Kezdésként, mielőtt színpadra állt volna a tárcavezető, egy csokor virágot is kapott valakitől.

Simon Miklós Országgyűlési képviselő köszöntötte a mintegy három-négyszáz fős közönséget.

Lázár János egy olyan harcos, aki az ütésektől nem retten meg, annál erősebb lesz

– mondta. Kiemelték, hogy a rendezvény a gyülekezési törvényeknek megfelelően került megrendezésre. Mindezt hatalmas bekiabálások és füttyszó kísérte.

„Engem lehet hülyézni, el lehet küldeni a k*rva anyámba, de egymást tiszteljük meg” – jelentette ki Lázár János.

A beszédében kijelentette, hogy a térségben két fontos dologról kell beszélni, az egyik ilyen a 471-es út, amelyet összekapcsolnak majd Debrecennel, valamint a helyi tanuszoda megépítésére is ígéretet tett.

A választást a választások napján kell megnyerni, nem előtte, vagy utána

– jelentette ki Lázár János, miután megköszönte a térségben a Fideszre szavazók bizalmát. Hozzátette, hogy ezzel a bizalommal élni kell. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéről elmondta, hogy már nem az ország legelmaradottabb megyéje, még úgy sem, hogy a háború árnyékában élnek már mintegy három éve.

Egyéni véleményt kértek Lázár Jánostól, a kérdés pedig a Tisza Párt aktivistáira irányultak, hogy mint gondol a gyűlöletkeltő megnyilvánulásokról. „Ha valakinek jól esik az, hogy elküld a k*rva anyámba, akkor egészségére. Minden ellenséges, vagy személyes véleményt is el lehet mondani kulturáltan” – jelentette ki a tárcavezető.

Egy következő kérdésben előtérbe került a Voks 2025 szavazás is. Lázár János megköszönte a több mint kétmillió választ, majd kijelentette, hogy 1918-ban és 1945-ben két háborút veszítettünk el. Elmondta, hogy jelenleg nincs olyan család, ahol valamilyen háborús kötődés ne lett volna. „Ennek a nemzetnek egyet kell érteni azzal, hogy a háborúba belépés felér az öngyilkossággal” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a béke párti politikának egy alapvető dolognak kellene lennie. Szerinte a magyaroknak semmilyen érdeke nem fűződik ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk a háborúval. „Nagyon sokan mást gondolnak, de szerintem a semlegesség egy fontos tényező” – fogalmazott.

Miközben Lázár János a fórumát tartotta, nagy vita alakult ki a közönségben, ugyanis volt, aki elővette az esernyőjét, emiatt pedig többen nem láttak és elkezdtek egymással kiabálni.

Mérlegelte-e Ukrajna az Európai Unióba való belépést – hangzott el a kérdés –, ugyanis az EU-csatlakozás olyan kötelezettségekkel is jár, amit nem biztos, hogy le tudnak követni az ott élők. Lázár János válaszul elmondta, hogy Magyarország jelenleg 21 milliárd eurót kap évente az Uniótól, ha tagországok száma tovább nő, akkor a kapott pénz kevesebb lesz.

Egy másik kérdésben előtérbe került az, hogy a Tisza Párt nem foglalkozik sem Ukrajnával, sem a Pride-al, de Lázár János mégis ezekről beszél. Lázár János mindenkit nyugalomra intett és elmondta: ma este mindenki azzal fekszik le, akivel akar. Hozzátette, hogy ez mindenkinek a személyes dolga. „A szerelem szabad, a Pride meg sok” – hangsúlyozta. A tárcavezető szerint a gyermekvédelem a legfontosabb.

Csütörtökön Szijjártó Péter Oroszországban tárgyalt, erről kérdezték a tárcavezetőt. Lázár János elmondta, hogy hosszútávú szerződésünk van az orosz gázra, amely azért fontos, mert a magyar háztartások 80 százaléka gázzal fűt. Hozzátette, hogy a gáz 10 forint/köbméter, míg az áramé pedig 35 forint/kilowatt. A politikus szerint azért tudják ezt az árat biztosítani, mert sokkal olcsóbb Oroszországon keresztül, mint máshonnan beszerezni.

Mi az oroszokkal nem azért vagyunk jóba, mert nyaljuk a s*ggüket, hanem mert olcsó gázt adnak

– tette hozzá. Hozzátette, hogy a közel-keleten zajló konfliktus is magas árakat eredményez.

Egy helyi vállalkozó az uniós források fontosságára hívta fel a figyelmet. Szerinte ez most egy kicsit megakadt. A kérdező hozzátette, hogy Magyar Péter azzal kampányol, hogy ha őt megválasztják, akkor egy nap alatt elhozza a szükséges forrásokat – a kérdező pedig arra volt kíváncsi, hogy ez mennyire igaz. Válaszul a tárcavezető beszélt a Demján Sándor programról és kiemelte, hogy a kormánynak az az érdeke, hogy a kis- és középvállalkozások előnyt élvezzenek a multikkal szemben. „ Nem olyanok fogják elhozni a pénzeket, akik letérdelnek, hanem akik odacsapnak” – mondta Magyar Péterről.

Magyarország lefelé halad – jelentette ki egy helyi lakos. A kérdező – aki kijelentette, hogy „büszke tiszás” – arra volt kíváncsi, hogy azok a fiatalok, akik nem rendelkeznek megfelelő szülői háttérrel, hogyan tudnak helytállni Magyarországon. Lázár János szerint a gyermekek 80 százaléka ingyen kap tankönyveket és az étkeztetést is kedvezményesen biztosítják. Kiemelte, hogy Magyarországon jobban fizető munkahelyek vannak, mint korábban. Elmondta azt is, hogy jelenleg 20 ezer munkanélküli van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – ez 40 ezerrel kevesebb. A politikus beszélt a családtámogatási kedvezményekről is, amelyekről közölte, hogy nincs olyan ország az Európai Unióban, ahol a két-, illetve a háromgyerekes anyák ilyen mértékű kedvezményekben részesülnek.

Lázár János járja az országot

Lázár János eddig több helyszínről jelentkezett, a Lázárinfót Kisvárdán kezdte, ahol a halálbüntetésről, a 2010-es államcsődközeli helyzetről, a „budiminiszter” megnevezésről, a magyar állam vagyonának gyarapításáról, a jegybanki alapítványok ügyéről, és azokról is beszélt, akik visszaélnek „a megteremtett lehetőséggel”.

Pátyon elmondta, hogy a Pride tilos, a kábítószert üldözni fogják, Orbán Viktor a magyarok embere, Magyar Péter pedig a brüsszelieké, majd Sarkadra utazott. Aztán Pécsen többen megzavarták a fórumot hangos, de a közvetítésen keresztül érthetetlen bekiabálásokkal, majd azzal a lendülettel távoztak is, mire Lázár János utánuk kiabált. A Lázárinfót később mások is próbálták megzavarni, miközben a tárcavezető őszintén beszélt a kegyelmi botrányról, a pedofilok halálbüntetéséről, valamint elmondta, hogy „szájba vertük a bankokat”.

Ahogy az előzőn, úgy Nagykőrösön is többen bekiabáltak, de mulatós zene is hallatszott a háttérből, mire a miniszter megjegyezte, hogy milyen jó a hangulat. A fórumon szóba került Ukrajna uniós csatlakozása, a közlekedés fejlesztése, a Budapest Pride, a gyermekvédelem és a Tisza Párt is.

Keszthelyi fórumán elsősorban az ukrán fenyegetésről és a Tisza Pártot érintő vádakról volt szó, majd bejelentett egy váratlan fordulatot is: feladta a Közlekedési Múzeum Debrecenbe költöztetésének tervét. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője azonnal győzelmet hirdetett, és újból felajánlotta Budapest nyitottságát a múzeum eredeti helyszínen történő fejlesztésére.

Szentendrén megjelent Vitályos Eszter kormányszóvivő, valamint Szabó Bálint volt önkormányzati képviselő is. Szóba került többek között a H5-ös HÉV korszerűsítése, a főutak karbantartása, valamint globális problémákról – többek között Ukrajna EU-csatlakozásáról is – beszéltek.

Dombóváron a „se trombiták, se bekiabálások” jegyében új botanikai hasonlat született: a kullancsok mellett immár a csüngő csucsor is helyet kapott a kormánypárti politikai szótárban. A miniszter a tolnai járási székhelyen az ukrán veszélyről, a helyi úthálózat fejlesztéséről és az egészségügy helyzetéről is beszélt, miközben egy helyi orvossal éles szóváltásba keveredett.

Miskolcon többek között a város kórházának fejlesztéséről, a panelprogram újraindításáról, valamint egy esetleges ipari beruházásról is kérdezték. A fórumot egy százfős csoport szerette volna megakadályozni. A miniszter elmondása szerint még nem tapasztalt ekkora gyűlöletet. Hozzátette, nem ad teret a megfélemlítéseknek, valamint hogy a „gyöngeség jelei, ha valaki ököllel, ordítozással és a másik elhallgattatásával akar magának politikai előnyt szerezni”.

Mezőtúron a miniszter mellett felszólalt Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő és Szűcs Dániel polgármester is. A fórumon szó volt többek között Ukrajna uniós csatlakozásának kérdéséről, valamint helyi témákról – az egyik helyi gimnázium és két vasútvonal fejlesztéséről –, illetve elkerülőutak és egy felüljáró megépítéséről.

Berettyóújfalun hangsúlyozta, hogy Magyarország biztonságos energiaellátása miatt továbbra is szükség van az orosz gázra, miközben élesen bírálta Ukrajna uniós csatlakozását, amely szerinte a magyar gazdasági érdekek rovására történne. A miniszter beszélt a helyi és országos fejlesztési tervekről, kiemelve az M4-es autópálya építését, és elutasította, hogy a kormány civil szervezetek ellehetetlenítésére törekedne. A fórumon szóba került a devizahitelesek kártérítése, a budapesti közlekedési helyzet, valamint a Pride is, utóbbit Lázár ízléstelennek nevezte. Ide szeretett volna eljutni Szabó Bálint korábbi szegedi önkormányzati képviselő, akit a rendőrség állított meg, majd drogtesztet végeztek rajta, ami negatív lett.

Jászberényben többek között az M3-as autópálya és Jászberény összekötéséről, a helyi kórházról, valamint a gazdaságról is beszélt. Szóba került még Ukrajna EU-csatlakozása, valamint a pünkösdi vasúti káosz is. Indulatokból nem volt hiány, ugyanis a fórum a Tisza Párt aktivistáinak kérdéseivel kezdődött.

Szombathelyen a tárcavezető szerint egy politikusnak a károsultak mögé kell állnia, továbbá beszélt arról is, hogy nem lesz jobb „varázsütésre” a vasút, ha a Tisza Párt nyerné a választásokat. Szó volt arról is, hogy a MÁV naponta 3 millió forintot fizet vissza a késések miatt. A miniszter a Harcosok Klubját békésnek nevezte, valamint bejelentette, hogy új autópálya épül Vas vármegyében.

(Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórumon Nagykőrösön 2025. április 29-én. Fotó: Bús Csaba / MTI)