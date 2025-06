Valótlan, csúsztatásokkal teli, politikailag motivált elemzést tett közzé a Reuters Institute

Kísértetiesen hasonló folyamat játszódik le a médiapiacot felmérő, magát függetlennek beállító Reuters Institute piaci elemzésével, mint a politikai közvélemény-kutatások területén. Az elemzés szerint a Telex ma Magyarország legnépszerűbb online híroldala. Ez semmilyen formában nem igaz, a feltevés sem a hivatalos mérések szerint, sem a szakma által elfogadott adatok alapján nem állja meg a helyét. Az ilyen, módszertanilag homályos kutatások félrevezetik a közönséget és a piac szereplőit is, különösen akkor, ha valaki ezt hivatkozási alapként kezdi használni. Márpedig ezt többen elkezdték, pont úgy, mint egy politikailag motivált közvélemény-kutatás vágyvezérelt adatait.

A Reuters Institute minden évben kiadja a Digital News Report című jelentését, amely globális trendeket vizsgál az online hírfogyasztásban. A most megjelent 2025-ös anyag magyar fejezete szerint a Telex a legtöbbet látogatott online hírportál idehaza, az Index a második, majd jönnek a többiek.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a médiapiac által egységesen elismert adatok, amelyeket a Digitális Közönségmérési Tanács (DKT) hitelesít, egészen más képet mutatnak: az Index minden mérési időszakban a Telex előtt szerepel, de nemcsak az Index, a Telexet előzi a 24, a Blikk és még az Origo is.

Az alábbi ábrán kísérletet teszünk ennek szemléltetésére. A Reuters Institute által rendelt kutatási válaszok felvételi időszaka 2025. január 13. és március 2-a között volt. Pontos időpont nincs, de a hivatalos közönségmérés adatait vizsgálva az időszak minden hetét átlagolva kaphatunk egy pontos képet a piacról (heti egyedi eredmények sem térnek el ettől érdemben).

Fontos kiemelni, ezek a hivatalos közönségmérési adatok nem egy 2000 fős mintán készültek, hanem naponta több tíz millió mérési adat feldolgozásával, nem véletlenül tekinti ezt mindenki irányadónak a médiapiacon.

Ha ezt a pontosabb, piaci adatot ugyanerre az időszakra vetítjük, akkor merőben más „népszerűségi” sorrendet kapunk. Az adatok magukért beszélnek: a Reuters Institute szerinti listavezető Telex népszerűsége például a vizsgált időszakban a valós, piac által elismert adatok szerint csak az ötödik helyre volt elegendő, a 24.hu a harmadik helyről az első helyre, a Blikk pedig a kilencedik helyről egészen a második helyre lép előre ezen a listán.

A puszta eredményeken kívül ugyanakkor van néhány további fontos következtetés, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni – hiszen a hiteles tájékoztatás ezt megköveteli. Az, hogy melyik médium a hiteles vagy népszerű, azt ilyen kutatásokkal lehet és érdemes-e mérni,

azonban a heti olvasószámot nem becsülni kell, hanem leolvasni a hivatalos mérésről, de a kutatást végzőknek ez nem sikerült.

Persze mondhatják, hogy világszerte egységes a módszertan, és ezért profin összehasonlítható minden, de a valóság ezzel nyilvánvalóan szembemegy, pont úgy, mint ahogy a választási eredmények földbe döngölik a vágyvezérelt közvélemény-kutatókat. Itt a pontos piaci mérés (DKT számai) a választás, a Reuters Institute pedig bemutatta az általa elképzelt és idealizált hazai médiakörképet. Segítségére a CEU Democracy Intézetének a kutatója, Szakács Judit volt.

Érdemes vizsgálni a hírfogyasztási szokásokat

A legnagyobb gond az, hogy a Reuters Institute jelentésmódszertanáról alig tudunk valamit. Annyit árultak el, hogy „oktatási kvótákat” alkalmaztak a minta reprezentativitása érdekében, de azt már nem, hogy pontosan milyen kérdéseket tettek fel, hány embernek, milyen életkorban, milyen platformon és milyen mintavételi módszerrel. A médiapiacon, ahol a nézettség és olvasottság konkrét számok mentén dől el, elég komoly problémát jelent, ha egy kutatás nem transzparens.

Ez azért is különös, mert a magyar online médiumok többsége – köztük a Telex is – aláírta azt a szakmai megállapodást, amely a hivatalos közönségmérési adatokat tekinti mérvadónak. Ez alapján kizárólag a DKT–Gemius méréseit fogadják el, és vállalták, hogy más, nem hitelesített forrásból származó olvasottsági adatokat nem tesznek közzé. Ennek ellenére kedden mégis azt állították, hogy ők a legnépszerűbb online médium Magyarországon. Ez azonban nemcsak a szakmai megállapodással megy szembe, hanem – ahogy azt bemutattuk – a valósággal és az olvasók hiteles tájékoztatásával is.

De a probléma túlmutat ezen a konkrét eseten, hiszen egy ilyen, globális jelentés – különösen, ha neves intézmény logója igyekszik hitelesíteni – véleményformáló erővel bír. Gyakran hivatkozási alappá válik nemcsak a médiában, hanem döntéshozói szinteken is.

Éppen ezért lenne kulcsfontosságú, hogy ezek a riportok átlátható módszertannal és ellenőrizhető adatokkal készüljenek.

Elfogadjuk, hogy egy kétezres mintán alapuló percepciókutatásnak is lehet létjogosultsága. Ugyanakkor óriási szakmai hiba az eredményeket úgy publikálni, hogy a valósággal nem vetjük össze. Erős a sejtés bennünk, hogy az eredmény egy vágyott állapotot mutat, heti elérszámokban biztosan, a többi „megmért” mutatóban nem vagyunk vitaképesek, de megbízhatóságuk így erősen megkérdőjelezhető.

Érdemes vizsgálni a hírfogyasztási szokásokat, ezt senki nem vitatja. Azonban nem mindegy, hogy milyen méréseket tekintünk hitelesnek, és milyen következtetéseket vonunk le belőlük. Bár értjük a Telex motivációját a megjelent cikk mögött, egy reprezentatív kutatás nem lehet feketedoboz.

