Puzsér Róbert egyelőre nem pártot alapít, hanem a polgári rétegekhez beszél. Nem akarja megosztani az ellenzéket, de nem kíván Magyar Péter kritikátlan követője sem lenni. Ha a Tisza csalódást okoz, később a Polgári Ellenállás kész lehet ajánlatot tenni a kiábrándultaknak. Ez a Pillanatkép, az Index elemzői cikksorozata, amely hétről hétre segít eligazodni a politikai térképen.

Nagy Attila Tibor politikai elemzőt többek között arról kérdeztük, milyen tanulságokat hordoz a Polgári Ellenállás megjelenése a magyar ellenzéki térfél jelenlegi állapotáról. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy Puzsér Róbert formálódó mozgalma a Tisza Párthoz képest mely választói csoportokat szólíthatja meg, és mennyiben jelenthet előnyt Magyar Péternek egy tőle független, de vele szimpatizáló civil kezdeményezés. Emellett azt is megkérdeztük, vajon a Polgári Ellenállás inkább erősíti vagy kockázatot hordoz a Tisza Párt számára, illetve elképzelhető-e, hogy a választások közeledtével tudatos kísérlet történik a két bázis összehangolására, egyfajta közös választói koalícióvá formálására.

Puzsér Róbert a polgári fék Magyar Péter mellett?

Nagy Attila Tibor emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években az Orbán-rendszer ellen számos tüntetés zajlott le. A tüntetők azonban sokszor érezhették azt, hogy „eljöttünk, elhangzottak a beszédek, hazamegyünk, és nem történt semmi”. Felidézte, hogy a népszerű ellenzéki youtuber, Pottyondy Edina nemrég keserűen állapította meg egy Facebook-bejegyzésében: a kegyelmi ügy nyomán lezajlott nagy Hősök terei influenszertüntetés nem javított a gyermekvédelem helyzetén.

Az elemző rámutatott, hogy Puzsér Róbert és csapata ügyesen nem engedték el üres kézzel a tüntetőket, hiszen bejelentették a Polgári Ellenállás megalakítását, anyagi támogatás gyűjtésébe kezdtek, és jelezték, hogy ősszel tovább folytatják a tüntetést és a mozgalmuk szervezését is. Történt tehát „valami”, de hogy ez a „valami” mire lesz elég, azt a jövő dönti el.

Nagy Attila Tibor szerint máris látszik, hogy Puzsér Róbert megmarad a civil mozgalom kereteiben, és egyelőre nem kíván pártot alapítani. Az elemző hozzátette, az „egyelőre” szót érdemes hangsúlyozni, hiszen Puzsér Róbert a Magyar Hang június 13-i számában megjelent interjújában világossá tette, hogy bár támogatja Magyar Péter hatalomra jutását, abban nem partner, hogy minden kritika nélkül kövesse.

Nagy Attila Tibor úgy véli, egy majdani, Magyar Péter vezette kormánynak a Puzsér vezette mozgalom lehet egyfajta „élő lelkiismerete”, más szóval „polgári lelkiismerete”.

Jön a második front Magyar Péter mögött?

Az elemző szerint Puzsér Róbert azért sem kíván pártot alapítani a 2026-os országgyűlési választásokig, mert nem szeretné megosztani az ellenzéki szavazótábort. Amennyiben viszont a belpolitikai viszonyok kedvezően alakulnak a mozgalom számára, akkor a mozgalomból akár párt is lehet a választásokat követően.

Az elemző ezzel kapcsolatban kifejtette, a körülmények kedvezővé válása jelentheti azt, hogy Magyar Péter nem tudja jövőre megverni a Fideszt, és emiatt nagy elkeseredettség lehet úrrá a Tisza szavazói között, vagy pedig azért, mert Magyar Péter majdani miniszterelnöki kormányzásából szavazóinak egy része kiábrándul. Nagy Attila Tibor úgy véli,

így vagy úgy, de az egykori tiszások kaphatnak majd egy új ajánlatot Puzsér Róbert mozgalmától.

Hozzátette, már csak azért is, mert – hasonlóan Magyar Péterhez – a publicista is következetesen elhatárolja magát az óellenzéktől (főleg a DK-tól és az MSZP-től), de a Fidesztől is. „Persze, ha a Tisza a kormányra kerülését követően is tartósan népszerű tudna maradni, az behatárolná Puzsér Róbert mozgalmának párttá alakulási esélyeit is, hiszen akkor a pártpolitikai téren alig nyílna számára tér” – jegyezte meg az elemző.

Ebben az esetben azonban megmaradhat a lehetősége arra, hogy a Tisza-kormány politikáját megkísérelje befolyásolni – és ebben nemcsak a publicisztikai cikkei, illetve YouTube-oldala, hanem egy, a mostaninál erősebb, érdemi támogatottsággal bíró mozgalom is segíthetné.

A választásig segédcsapat, utána ki tudja

Nagy Attila Tibor szerint az idő nem sürgeti Puzsér Róbertet a mozgalom szervezésében. Mivel a publicista jövőre nem kíván indulni a választásokon, és ha a következő kormány is kitölti négyéves ciklusát – márpedig 1990 óta még nem volt példa előrehozott választásra –, 2030-ig még öt éve van. Addig sok minden történhet, és sok mindent tehet. Lesz tehát idő például a mozgalom, illetve a majdani párt ideológiáját, programját kidolgozni.

Az elemző kiemelte, hogy Puzsér Róbert írásaiból és beszédeiből már most látszik: a polgári jelleg alapvetően a városi rétegeket célozza meg, ugyanakkor nem egyértelműen liberális, legalábbis neoliberális értelemben nem az. Nagy Attila Tibor rámutatott, hogy a publicista elveti a szabadpiac, a woke-izmus és a tömegkultúra vadhajtásait, vagyis még a politikával jobban foglalkozó urbánus szavazórétegek körül is szűkebb metszetben politizál. A baloldali kis pártok szavazóihoz nem szól, a neoliberalizmust elutasítja, megjelenik nála a globalizációkritika is, és nem szimpatikus a fideszesek számára sem.

Az elemző megjegyezte, hogy Puzsér Róbert tüntetésén nem kapott hangsúlyt a vidékiek megszólítása, és nem igazán lehetett hallani a munkások, bérből és fizetésből élők helyzetéről sem, de a publicista még semmivel nincs elkésve. Nagy Attila Tibor hozzátette, a korábbi írásai és interjúi alapján eddig Puzsér mozgalma leginkább egy magasan képzett értelmiségi, polgári attitűdű, kormányellenes szavazóréteget érhet el. Ezzel szemben a Tisza egyértelműen néppárt, amely egyszerre szól azokhoz a városi és falusi választókhoz, akiknek bármilyen okból elegük lett a Fidesz–KDNP kormányzásából.

Az elemző kiemelte, átfedés lehet Magyar Péter szavazói és Puzsér Róbert mozgalmának szimpatizánsai között, hiszen közös céljuk a kormányváltás. Ugyanakkor hangsúlyozta:

ez nem jelenti azt, hogy mindig közös úton fognak haladni, de Orbán Viktor legyőzése most a legfontosabb.

Nagy Attila Tibor felhívta a figyelmet arra is, hogy a Tisza és a Polgári Ellenállás közötti esetleges majdani együttműködést nem könnyíti meg, hogy mind Magyar Péter, mind Puzsér Róbert határozott személyiség, a kemény, karcos megfogalmazás egyiküktől sem áll távol. Az elemző úgy fogalmazott, már most látszik, hogy a döntő kérdésekben Magyar Péter szereti egyedül kimondani a végső szót, nem kedveli sem a formális testületi munkát, sem a koalíciózást,

ha pedig Puzsér Róbert mozgalma párttá alakul, akár kemény ellenfelei is lehetnek egymásnak.

Az elemző összegzése szerint a Polgári Ellenállás a következő tíz hónapban a kormányváltás segédcsapata lehet, de Magyar Péteré már nem feltétlenül, legfeljebb addig, amíg a Tisza Párt elnöke továbbra is el tudja hitetni, hogy vele reális lehetőség nyílik jövő tavasszal a hatalomváltásra, és nem tér el túlságosan a Puzsér Róbert által fontosnak tartott polgári útról.

A Puzsér Róbert által szervezett június 10-i tüntetéssel már foglalkoztunk a legutóbbi Pillanatképben.