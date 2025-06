Hat magyar állampolgárt evakuáltak Iránból

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtök reggel jelentette be, hogy a kormány alapos tervezést követően hat magyar állampolgárt evakuált Iránból, illetve ezzel párhuzamosan a biztonsági körülmények javulásáig felfüggesztette a teheráni nagykövetség helyi működését.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a Közel-Keleten egyre súlyosabbak a harcok, emiatt több, Iránban élő magyar állampolgár is kimenekítésre kérte a kormányt – írja az MTI.

Ez egy bonyolult és alapos tervezést igénylő művelet volt, hiszen Iránban súlyos rakéta- és bombatámadások zajlanak, az ország légtere zárva van, nagyon sokan hagyják el Teheránt, a közlekedési körülmények sem igazán ideálisak. Ezért komoly előkészítési munkákat követően a tegnapi nap folyamán szárazföldön személygépkocsikkal Azerbajdzsán irányába szerveztük meg az evakuációt kérő magyar állampolgárok kimenekítését Iránból

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Mint mondta, „a hajnali órákban, tizenkét órás határon történő várakozást követően hat magyar állampolgárt át tudtunk vinni Azerbajdzsánba, akiket az iráni-azerbajdzsáni határ oldalán a bakui nagykövetségünk munkatársai vártak, és most már meg is érkeztek Bakuba, onnan a hazaszállításukat is szervezzük”.

Kiemelte, arra utasított minden diplomatát és családját, hogy hagyják el Iránt. „A nagykövetség munkatársai és családtagjai, összesen tizenöten, köztük gyermekek is, szintén átmentek Azerbajdzsánba, így a teheráni nagykövetség munkáját a biztonsági körülmények javulásáig, átmenetileg onnan fogják ellátni. Muszáj volt ezt a döntést meghoznom az ott dolgozók és családtagjaik, köztük gyerekek, életének megvédése érdekében” – magyarázta a külügyminiszter.

Irán nem mér nagyobb erejű csapást Jeruzsálemre

Mint megírtuk, Izrael és Irán között napok óta tart a fegyveres konfliktus. Teherán válaszcsapásaival eddig többnyire Tel-Aviv és Haifa ellen indított nagyobb erejű rakétatámadást, amit a Vaskupola, a zsidó állam légvédelmi rakétarendszere az esetek túlnyomó többségében kivédett. Irán eddig egyetlen esetben intézett elvetélt támadást Jeruzsálem ellen, további csapásaiban azonban messze elkerüli a szent várost. Nem véletlenül.

Jeruzsálem az iszlám vallás harmadik legszentebb városa Mekka és Medina után. Az Al-Aksza mecset (Maszdzsid al-Aksza) a városban található. A Sziklamecset (Dóm a sziklán) a Templomhegyen (arab nevén: Al-Haram as-Saríf) épült, és a hagyomány szerint innen emelkedett fel Mohamed próféta az éjszakai mennybemenetel (al-Iszrá wal-Miʿrádzs) során. Érdekes tény, hogy az iszlám kezdeti időszakában a muszlimok Jeruzsálem felé imádkoztak, majd Mekka lett a végső imairány. Lehetséges, hogy egy jelentősebb katonai próbálkozás Jeruzsálem ellen, még az iszlám világban is ellenérzéseket váltana ki.