A fiatal TikTokos elhitette követőivel, hogy félholtra verték, aztán jött a rendőrség

Az elmúlt hetekben egyre több a megrázó eset a TikTok felületén, egyre csak gyarapszik a veszélyes kihívások és párbajok száma. Egy hónappal ezelőtt egy kétgyermekes édesanya gyújtotta fel magát élő adásban, most pedig egy mindössze 20 éves fiatal játszotta el, hogy brutális bántalmazás áldozata volt. A hatóságok is reagáltak a meghökkentő esetre.

Egy szekszárdi férfi csúnyán átverte követőit a nézettségért, úgy tett, mintha többször is bántalmazás áldozata lett volna, kék-lila foltokkal borította be arcát, és így állt kamera elé. Mostanra kiderült, mindezt kizárólag követőgyűjtés céljából tette, senki nem bántotta, színjáték volt az egész, amiben kedvese is segítségére volt.

A Blikk információi szerint TikTok-élőzés keretein belül azt hazudta, hogy kórházba került, műteni kellett, sőt belső vérzése is volt, mivel rendkívül brutálisan bántalmazták. Közvetítését pár óra leforgása alatt 600 ezren megnézték, és még a Szekszárdi Rendőrkapitányság járőreihez is eljutott a híre. A hatóságok otthonában keresték fel a húszéves férfit, akit teljesen épen találtak, így megállapították,

csak megjátszotta az egészet a nézettségért.

Annak ellenére, hogy több százezer embernek hazudott, mégsem lehet jogi következménye tettének, mivel valós bűncselekmény nem történt. Biczó László ügyvéd úgy véli, bár etikai szempontból megkérdőjelezhető ez az úgy nevezett médiahack, jogilag nem büntethető. Mindemellett azonban lényegesnek tartotta felhívni a figyelmet arra, hogy az ilyesfajta színjátékok könnyen alááshatják a társadalom bizalmát, valamint az emberek érzékenységét az álhírek és hamis vészhelyzetek iránt.