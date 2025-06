Három férfi, akik várták gyermekük érkezését, ám mindannyiuk élete 180 fokos fordulatot vett, miután a babák koraszülöttként jöttek világra. A darab különlegessége, hogy Zsolt, Bence és László hús-vér apukák, az ők valós történetét vitték színpadra.

A Koraszülöttekért Országos Egyesületének pályázatára 15 apa jelentkezett. Tollár Mónika, a darab rendezője választotta ki a három legérdekesebb, leginkább színpadra vihető sztorit. A rendező kiemelte, hogy mindhárom édesapa elbeszélésében volt csúcspont, a legemberibb történetként azt emelte ki, hogy László alkoholizmussal küzdött, a gyermeke születése után viszont lerakta a poharat.

László megszülte saját magát, újragondolta az életét, a születésnapi tortáján ugyanannyi gyertya égett, mint a gyermekéén. Gyönyörű, hogy egy férfi is képes szülni.

Mindenkinek rengeteg elcseszett apás sztorija van

A színészek közül Inotay Ákos arról beszélt, hogy gyermeke születésekor nagyon naiv volt.

„A koraszülésben nem vagyok érintett, de apaként viszonylag gyorsan megtaláltam a kapcsolódást. Azzal, hogy megszületik a gyermeked, még nem vagy apa, azzá kell válnod. Iszonyatosan naiv voltam. Kitakarítottam a lakást, vettem egy csokor virágot, úgy voltam vele, hogy picit örülünk a gyereknek, este pedig, ha elalszik, megnézek egy jó filmet. Aztán persze minden másképp történt, jött a pánik, mindig helyzet van azóta is. El kell fogadni, hogy nem vagyunk tökéletesek, de amikor a gyerekünknek szüksége van ránk, ott kell állnunk mellette.

Nem tudsz mindig, minden helyzetben megfelelni, mindenkinek rengeteg elcseszett apás sztorija van, ebben biztos vagyok.

Zámbori Somának három gyermeke van, két nagyobb fia mellett egy 12 éves lánya.

„Édes teher a gyereknevelés. Azt felejtsd el, hogy ami az elsőnél működött, az majd a másodiknál, a harmadiknál is fog. Nincsenek bejáratott sablonok, biztos patronok, mindig valami újat kell kitalálni. Lányos apának lenni pedig egészen különleges érzés.

A lányom 12 éves, kislányként megy be a fürdőszobába, és kijön egy kész nő. Ilyenkor féltem őt apaként, hiszen tudom, hogy milyen predátorok járkálnak a világban. El kell azonban fogadni, hogy felnőnek, és egy idő után már nem biztos, hogy a szülő lesz a legfontosabb személy az életében.

A rendezvényen részt vett Elek Ferenc Jászai Mari-díjas színművész is. „ Apa nélkül nőttem fel, neki annyi volt a szerepe az életemben, hogy megszülessek. Nincs ezzel most már semmi bajom, el tudom fogadni. Nem rossz ember, csak ennyire volt képes. Sokan ilyen eseményeket megpróbálnak elfojtani magukban, ami talán egy ideig működik is, de csak a tudat feletti dolgokkal szabad foglalkoznunk, mert egyébként a múltban ragadunk” – jelentette ki a színész.

(Borítókép: Zámbori Soma és Inotay Ákos)