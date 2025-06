A felújítások mellett a nyári menetrendre is fel kell készülnie az utasoknak

Pénteken kicsöngetnek az iskolákból, így a BKK járatok menetrendje is megváltozik a nyári hónapokra. Egyes járatok – elsősorban a kiránduló és turisztikai forgalom jobb kiszolgálása érdekében – sűrűbben közlekednek. Ilyen például a margitszigeti 26-os autóbusz, ahol a nyári időszak beköszöntével már az elmúlt hetekben is csuklós autóbusz közlekedett − írta a Budapesti Közlekedési Központ sajtóközleményében.

A BKK a repülőtérre közlekedő 100E és a 200E autóbuszon is sűrűbb menetrendet követ július elejétől a nyári turisztikai forgalom erősödéséhez és a nagy számú külföldi turistát vonzó budapesti rendezvényekhez igazodva.

A nyári időszakban a BKK törekszik arra, hogy minél több modern, alacsonypadlós és klimatizált jármű kerüljön forgalomba. Ebben segít, hogy folyamatosan érkeznek az új CAF-villamosok Budapestre, bővítve a modern és nyáron hűs járművek számát. Egyes régebbi típusú, magaspadlós járműveket ilyenkor átmenetileg nem indítanak el az őszi iskolakezdésig.

Az utazás megtervezéséhez nyáron is érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével. A BudapestGO is hasznos segítséget nyújt a forró napokon a felfrissülni vágyóknak: az alkalmazás feltünteti a fővárosban található ivókutakat. Az applikációban a tervezés menüponton belül a szűrő fül segítségével lehet bepipálni ezt a lehetőséget. A BKK mindenkitől azt kéri, hogy az utazásaihoz vigyen magával vizet.

Akik a megállókban kihelyezett, illetve a BKK honlapján is elérhető menetrendi táblázatokból tájékozódnak, azoknak az iskolaszüneti menetrendet tartalmazó oszlopot kell figyelni.