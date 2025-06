Orbán Viktort megvádolták, hogy Kárpátalja megszállására készül

Nagy mintás közvéleménykutatással derítené ki, hogy egy-egy választókerületben ki a Fidesz legerősebb kihívója, akinek a javára az összes többi ellenzéki pártnak vissza kell lépnie. Akár a Tiszának is, ha a számok ezt mutatják – mondta el Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester az Öt Youtube-csatornáján a Ring Gavra Gáborral című műsorban. A vidéki városvezető néhány erős állítást is tett.

A politikus szerint 2021 júniusához képest, amikor annyi idő volt hátra a választásokig, mint most, a Fidesz és az ellenzék is rosszabbul áll. A kormánypártok népszerűsége megcsappant a súlyos gazdasági problémák, illetve az egymást követő botrányok és politikai hibák miatt. Március 15-én kiderült az is, hogy mozgósító erejük sem a régi – mutatott rá Márki-Zay Péter.

A hódmezővásárhelyi polgármester ugyanakkor hozzátette: az ellenzék is kevésbé szervezett, strukturált, mint négy évvel ezelőtt. 2021 nyarán már zajlott az előválasztás, a pártok megállapodtak egymással, és dolgoztak a programon. Márki-Zay Péter ezt ma hiányolja a Tisza Párt környékéről, és úgy véli

Magyar Péter elsősorban a Fidesz kudarcainak köszönheti sikerét.

Megjegyezte: az előző választások idején még „lehettek illúzióink”, de „ma már nyugodtan kimondhatjuk, hogy Magyarország diktatúra”. Arra a felvetésre, hogy ez esetben nem legitimálja-e a diktatúrát az ellenzék a választásokon való indulással, felidézte: ő már 2022-ben kezdeményezte a bojkottot, de nem hallgattak rá.

Szerinte az ellenzék egy része csak a pénzért indul a választásokon

„Amikor már minden feltétel megvolt, akkor én arra szólítottam fel a hat pártnak a kampánycsapatban résztvevő tagjait, delegáltjait, hogy most jelentsük be, hogy el se indulunk a választáson” – mondta el a politikus. Úgy véli, az ellenzék egy része azért indult és indul el most is, mert „nagyon sok pénzt kap érte”, egy másik része pedig azért, mert hisz abban, hogy a Fidesz választásokon leváltható. A Tisza Pártot az utóbbi kategóriába sorolja, és reméli, hogy igazuk lesz.

Hozzátette: a Fidesz ugyan egyértelműen önmagára szabta a választási rendszert, az utóbbi időben annyira romlanak a népszerűségi mutatóik, hogy most akár még így is elbukhatnak. Úgy látja, az emberek ma nem igényelnek ellenzéki programot, mert „megérett a felismerés, hogy ez egy diktatúra”.

Egyszerűen abban egyesül a nemzet, hogy Orbán takarodj

– fogalmazott Márki-Zay.

Nagy mintás közvéleménykutatással derítené ki, ki a legesélyesebb

A politikus ismét leszögezte, hogy pártja a kormányváltás érdekében nem indul el a választásokon, és kizárják soraikból azokat, akik „a legesélyesebb ellenzéki jelölttel” szemben jelöltetik magukat. Hogy ki „legesélyesebb”, azt szerinte egy nagy mintás közvéleménykutatásnak kellene megállapítania, amelyet közadakozásból finanszíroznának. Megjegyezte: nem biztos, hogy ez mindenhol a Tisza Párt jelöltje lesz.

Jellemző példaként Zuglót említette, ahol Hadházy Ákost tartja a legerősebb ellenzéki indulónak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindenhol egy ellenzéki kihívóra van szükség a Fidesszel szemben, mert „katasztrófához vezethet”, ha az ellenzéki voksok megoszlanak.

Leszögezte: ha egy ilyen kutatás azt mutatná, hogy egy adott körzetben nem a tiszás jelölt a legesélyesebb ellenzéki aspiráns, akkor ott nekik kell visszalépniük.

Arra a kérdésre, hogy mindezt jelezték-e már a Tisza felé, úgy válaszolt: „Meg fog lepődni, Gábor, nem beszélgetek Magyar Péterrel”. Hozzátette „Ez nem miattam van így”. Elmondása szerint utoljára több mint egy évvel ezelőtt találkoztak Hódmezővásárhelyen, ahol a Tisza vezetőjének átadott egy kék szalagot, „amit én viselek, ő meg nem”. Ugyanakkor hangsúlyozta: megérti, hogy Magyar távolságot tart a régi ellenzéktől, és így tőle is.

Éles kritikával illette az ellenzéki pártokat

Márki-Zay élesen bírálta azokat a kisebb ellenzéki pártokat, akik a jelenlegi helyzetben is önállóan akarnak indulni a választásokon. Szerinte

a Kutyapártnak már 2022-ben is be kellett volna állnia az ellenzéki összefogásba, de „nekik az a néhány százmillió forint éves támogatás fontosabb volt, mint hogy leváltsák Orbán Viktort.”

Úgy véli, a párt szimpatizánsainak a fele így az esélyesebb ellenzéki jelöltre fog szavazni, és ő is erre bátorítja őket. „Ha listán a Kutyapártra szavaznak, az sokkal kisebb probléma” – tette hozzá.

A DK-val szemben viszont úgy látja, „az árulás gyanúja fel szokott merülni”. Szerinte „rengeteg bizonyíték” van arra, hogy Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor együttműködtek. „Nagy könnyebbség a választók számára, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonult – fogalmazott a politikus, emlékeztetve rá, hogy a miniszterelnök a Hont Andrásnak adott interjúban elismerte: 2021 végén az ellenzék és ő népszerűbb volt, mint a Fidesz. Úgy véli, ezt azzal fordította meg a kormánypárt, hogy „összegyurcsányozta” a személyét.

A Jobbikról szólva leszögezte: ebben a pártban volt „a legtöbb áruló az elmúlt nyolc évben”. Példaként a csádi katonai misszió megszavazását említette. „Ők semmiképp ne induljanak el” – fogalmazott Márki-Zay.

A politikus az ukrán szolgálatok által közölt állításokból arra következtet, hogy a magyar kormány azzal a céllal küldött „kémeket” Kárpátaljára, hogy a régió „katonai megszállását” előkészítse. Gavra Gábornak arra a felvetésére, hogy a világ egyik legerősebb, Oroszországgal szemben is eredményesen védekező hadseregét megtámadni „nonszensz”, úgy pontosított: nem gondolja, hogy Orbán Viktor „háborús céllal” küldene katonákat Ukrajnába, inkább arról lehet szó, „hogy egy béke folyamatnak, vagy egy tűzszüneti folyamatnak valamelyik lépéseként fölmerülne, hogy magyarok szállják meg Kárpátalját.”

(Borítókép: Márki-Zay Péter az Ötben. Fotó: ÖT / YouTube)