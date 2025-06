Világszerte, ahogy Magyarországon is, a lakosság legalább 20 százaléka szenved több mint 3 hónapja fennálló krónikus fájdalomtól, amely leggyakrabban a derék, a hát és a nyak területeit érinti. Kezeletlenül ez nemcsak az egyén életét keseríti meg mentálisan, szociálisan és gazdaságilag, hanem mindannyiunkra kiható társadalmi teherré is válik – mutatott rá Stoll Dániel Péter, az Országos Gerincgyógyászati Központ Pszichológiai Ambulanciájának vezetője.

Stoll Dániel Péter pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus rámutatott, hogy az akut fájdalom tulajdonképpen hasznos, vészjelzés a bajról, ami azonnali cselekvésre készteti az embert, ugyanakkor a tartós fájdalomérzet nemhogy nem szolgálja a környezethez való alkalmazkodást, hanem rontja az életminőséget. Sokszor pszichés okok miatt alakul ki krónikus fájdalom az akut esetekből.

A krónikus fájdalom nemcsak szenvedés, hanem társadalmi teher, szociális korrózió is, melynek a kezeletlensége hosszú távon mindannyiunk életére kihat

– hangsúlyozza az Országos Gerincgyógyászati Központ (OKG) Pszichológiai Ambulanciájának vezetője. A részlegen szakpszichológusok rendszeresen szerveznek tudományos alapokon nyugvó tréningeket és kiscsoportos foglalkozásokat a fájdalomenyhítés, alvászavarok és az elhízással való megküzdés pszichés terheinek támogatására.

Az Intézet közfinanszírozott ellátást nyújt, lefedve szinte a gerincgyógyászat teljes spektrumát, az összetett beavatkozásokkal együtt. A három hónapnál régebb óta tartó fájdalom már a krónikus kategóriába tartozik, többségében a vázizomrendszert érinti, érzékelő szerve az agy. A szakember szerint állandósulásának számos pszichológiai rizikói vannak, mint akár a munkahelyi, akár magánéleti tehetetlenség érzet hatására kialakuló tartós stressz, szorongás, depresszió. Ezek fokozzák az idegrendszeri készenlét hatását, fenntartják a biológiai stresszt.

Egyéni panaszból társadalmi kihívás

A WHO adatai alapján világszerte több mint 1,5 milliárd embert érint a krónikus fájdalom, a lakosság 20 százalékát, ahogy Magyarországon minden ötödik ember küzd valamilyen tartós fájdalommal. „Az igazi probléma azonban nem pusztán a fájdalom maga, hanem az, ha az hosszú távon kezeletlen marad. Az elhúzódó szenvedés ugyanis nemcsak a beteg életminőségét rontja, hanem átterjed az őt körülvevő családra, munkahelyi közegre, végső soron pedig az egész társadalomra” – magyarázza a szakember.

A krónikus fájdalom gyermekeknél is egyre gyakoribb probléma: itthon csaknem 30 százalékukat, minden 12. fiatal pedig mindennap jelentkező, súlyos fájdalommal küzd. A Bethesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Centrumának szakértői szerint nem csupán fizikai okokra vezethető vissza, lelki és szociális tényezők is hozzájárulnak kialakulásához. „A testi okok mellett az olyan lelki tényezők, mint a félelem, a stressz, vagy a negatív gondolatok, valamint a különféle szociális hatások, például családi vagy iskolai problémák mind szerepet játszanak a fájdalom megélésében és fenntartásában”– részletezte Major János, a gyerekklinika Fájdalomkezelő Centrumának vezetője a szakmai konferenciájukon. Stoll Dániel Péter megjegyzi, aki gyermekkorában több negatív életeseményt élt át, fokozott kockázati csoportba tartozik, a fájdalom-szindróma szempontjából.

A tartós fájdalommal élők jelentős része képtelen a folyamatos munkavégzésre, ez még inkább rontja az állandósuló panasz hatására az akadályozottságérzetből kialakuló önértékelési zavart.

A betegszabadságok, táppénzes napok, részmunkaidős foglalkoztatás és korai nyugdíjazás mind csökkentik a gazdaság aktív szereplőinek számát

– mondja Stoll Dániel Péter. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet adatai szerint a mozgásszervi fájdalmak – különösen a derék- és hátfájás – az egyik leggyakoribb oka a munkából való kiesésnek.

A gazdasági terhek az egészségügyi ellátórendszer oldalán is megjelennek. A betegek gyakran keresik fel az orvosokat, sokszor diagnózis vagy hatékony terápia nélkül. „Probléma, hogy a modern fájdalomterápiás felfogással szemben a hazai ellátórendszer – néhány kivételtől eltekintve – egyoldalúan a biológiai tényezőkre összpontosít” – említette a szakpszichológus. Mint rámutatott, megfelelő kezelés nélkül ez az állapot olyan további problémákat is magával vonzhat, mint az opioid alapú szerek túlhasználata, ami számos mellékhatással járhat, kialakulhat tolerancia, függőség, akár más káros szenvedélyek, például az alkoholfogyasztás iránt. Az Amerikai Fájdalom Társaság adatai szerint az Egyesült Államokban évente több száz milliárd dollárt emészt fel a krónikus fájdalom közvetlen és közvetett költsége. Európában is hasonló a helyzet: a fájdalomhoz kapcsolódó egészségügyi és munkaerőpiaci kiadások a GDP 2-3 százalékát is elérhetik.

Pszichés hatások

A krónikus fájdalom ritkán jelentkezik önmagában.

„Gyakori kísérői a depresszió, szorongás, alvászavarok – sőt az öngyilkossági gondolatok is, ami minden ötödik fájdalombetegnél előfordul” – figyelmeztet Stoll Dániel Péter. A fájdalommal élők kétharmadánál mutathatók ki pszichológiai nehézségek, amelyek nemcsak az egyén életminőségét rontják, hanem a társadalmi kapcsolatok és családi kötelékek is lazulnak miatta.

„Habár a krónikus fájdalom a társadalom minden rétegét érinti, fontos azt is látnunk, hogy a fájdalomkezeléshez való hozzáférés társadalmilag egyenlőtlen” – hívja fel a figyelmet a szakértő. A magas jövedelműek nagyobb eséllyel jutnak specialistához, alternatív terápiákhoz, pszichológiai támogatáshoz, a tb-finanszírozott ellátások a kevésbé tehetős réteg számára is segítséget jelenthetnek. A szakember arra is kitért, hogy kedélyállapotunk, az átélt trauma is meghatározza a fájdalomérzet mértékét. Az idegrendszer fokozza a fájdalomérzetet, ha a sérüléshez jelentős veszélyélmény és szorongás társul.

Ha jókedvűek vagyunk, mérséklődhet, míg lehangolt állapotban, magányosan, izoláltan erősödhetnek kínjaink

– magyarázta a pszichoterapeuta, hozzátéve, ez igaz minden fájdalomtípusra, legyen szó egy tűszúrásról vagy évek óta tartó derékpanaszokról.

Komplexen kezelik

Az OGK multidiszciplináris megközelítése szerint a különböző szakterületek képviselői együtt vesznek részt a kezelésben. „A sikeres kezelés kulcsa a megfelelő kivizsgálás, annak meghatározása, hogy adott személy számára melyik módszer lesz a legjobb” – magyarázza Stoll Dániel Péter. A kezelési irány megválasztásához meghatározzák, hogy a fájdalom elsődleges, vagy másodlagos, ez utóbbinak mindig van markáns fizikai oka, például krónikus gyulladás, fertőzés, daganat vagy idegkárosodás. Ezt orvosi, sebészeti úton kezelik, pszichoterápiának a lábadozási időig tartó fájdalom mérséklésében lehet szerepe, az első kategória szerinti fizikai elváltozásokhoz nem köthető panaszokat ezzel a módszerrel próbálják megszüntetni.

Az egyéni 12 alkalmas kognitív-viselkedésterápiás szemléletű fájdalommenedzsment programtól kezdve a relaxációs és meditációs módszereken át a hipnoterápiáig számos pszichológiai eszközt alkalmaznak. A pszichoterápiával a fájdalomérzet csökkentését, megszűnését igyekeznek oly módon elérni, hogy megváltoztatják az idegrendszeri stresszreakciót. „A hatékony kezeléshez pedig komplex szemléletmódra van szükség: biológiai, pszichológiai és szociális szinten egyaránt” – fogalmazott a pszichológus. Stoll Dániel Péter arra is kitért, hogy ambulanciájukon testsúlycsökkentő csoportfoglalkozásaik a túlsúlyból eredő derékfájdalom enyhítésére vagy épp megelőzésére is megoldást jelenthet. Az alvászavar (inszomnia) kezelésére konzultációt biztosítanak pszichológusaik, a tartós kialvatlanság ugyanis a fájdalomérzetet is növeli.

(Borítókép: Thomas Trutschel / Photothek / Getty Images)