Újabb videóval jelentkezett Szentkirályi Alexandra, a korábban megkötözött férfi már nem fogoly

Újabb videóval érkezett Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke. Ismét társult mellé Dr. Szabó Botond Zsolt, a Miniszteri Kabinetiroda munkatársa, aki ezúttal már nem az autó csomagtartójában feküdt, hanem a politikussal beszélgetett, miközben aláírta a Voks25-öt is. Kiemelték, hogy nagyon mentek a legutóbbi videóval, ráadásul „Pétert is jól felcukkoltuk vele”.

Szentkirályi Alexandra kihasználva legutóbbi videójuk sikerét, ismét hasonló felvétellel jelentkezett. Felhívta a figyelmet arra, hogy már csak péntek éjfélig lehet szavazni a Voks25-ön. Mellette volt Botond is – a férfi, aki a legutóbbi videóban még megkötözött feküdt a csomagtartóban –, és most Szentkirályi mellett állva nemmel szavazott Ukrajna uniós csatlakozására.

Kiemelték, hogy nagyon mentek a legutóbbi videóval és Botond hozzátette: „Pétert is jól felcukkoltuk vele”. Szentkirályi hozzátette, hogy

Magyar Pétert nyilván azért fizetik Brüsszelből, hogy Ukrajna uniós csatlakozása mellett kampányoljon és éppen ezért nem annyira szereti hallgatni a veszélyeit

Mint írja bejegyzésében „a Tisza Párt elnöke Tarr Zoltán szerint, a VOKS 2025 »haszontalan« és ők majd úgyis a brüsszeli politikát fogják képviselni Ukrajna tagsága kapcsán is, ha kormányra kerülnek”. Hangsúlyozta, hogy tévednek és Ukrajna gyorsított uniós tagsága csak tönkretenné a magyar gazdaságot, az ország elvesztené fejlesztési forrásait, GMO-s élelmiszerek kerülnének az asztalokra és az ukrán szervezett bűnözés törne be Magyarországra.

Tarr Zoltán pedig több mint 2 millió magyar ember véleményét nevezi haszontalannak

– írja bejegyzésében Szentkirályi.

Emlékeztetett, hogy péntek éjfélig lehet aláírni a Voks2025-öt és „ne hagyjuk, hogy a fejünk fölött döntsenek!”

Csomagtartóban, megkötözött férfi

Mint megírtuk, Szentkirályi Alexandra korábbi kampányvideójában egy megkötözött férfi feküdt a csomagtartóban, a budapesti Fidesz elnöke így figyelmeztetett Ukrajna EU-csatlakozásának következményeire. A politikus így kívánta szemléltetni, hogy szerinte „Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásával jönnek a szervkereskedők, a fegyverkereskedők, a drogkereskedők és az emberkereskedők”.

A jelenet nagy felháborodást váltott ki, a Momentum képviselője, Gelencsér Ferenc közveszéllyel való fenyegetés miatt feljelentést tett. „Feljelentem Szentkirályi Alexandrát közveszéllyel való fenyegetésért!” – írta bejegyzésében, miután a kormánypárti politikus közzétette legújabb kampányvideóját. Gelencsér szerint ez a videó nemcsak ijesztő, hanem súlyosan felelőtlen is: „Ez nemcsak közveszéllyel való fenyegetés, hanem példátlan ostobaság is. Hogy lehet valaki ennyire alpári módon uszítani egy olyan ország ellen, ahol magyarok is élnek?”