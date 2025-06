Ha jön a HÉV, kikapcsol az életösztön – centiken múlott a tragédia

Szigetszentmiklóson egy fiatal lány körülnézés nélkül szaladt ki egy autós elé – nagy valószínűséggel az érkező HÉV-et akarta elérni, hiszen csak azt nézte, ezért nem volt ideje elnézni a másik oldalra is, ahonnan egy autó közeledett. Az autó fedélzeti kamerája alapján a sofőr elképesztő reakcióidővel kerülte el a balesetet, néhány pillanat alatt fékezett és elrántotta a kormányt, ezzel pedig könnyen lehet, hogy megmentett egy életet.

A BpiAutósok csatornájára került fel egy videó, amelyen az látszik, hogy egy fiatal lány kiszalad az autó elé Szigetszentmiklóson. Az eset még csütörtök délután történ az autós fedélzeti kamerájának tanúsága szerint, amelyből az is kiderült, hogy a sofőr 41 kilométer per órával ment mindössze, de így is elképesztő reakcióidőről tett tanúbizonyságot és mindössze néhány pillanat alatt a fékre taposott és elrántotta a kormányt.

Bár arról nincsenek információk, hogy a lány miért indult meg egyik pillanatról a másikra, az viszont jól látszik, hogy nem nézett körül, csak döntött és megindult.

A portál arról számolt be, hogy csupán néhány centin múlott, hogy az autós nem gázolta el a figyelmetlen gyalogost, így a lány egy hajszál híján, de sértetlenül megúszta az esetet, a sofőr pedig példásra vizsgázott figyelemből és a váratlan helyzet kezeléséből is. Ezzel könnyyen lehet, hogy egy életet mentett meg.

A felvételen egyébként jól látszik a háttérben a HÉV érkezése, erre a kommentelők is felhívták a figyelmet, sokak szerint azt szerette volna elérni a fiatal lány és ilyenkor „kikapcsol az életösztön”. Többen jelezték, hogy nagyon hiányzik ide egy gyalogátkelőhely, míg valaki már „boldog szülinapot” is kívánt a lánynak jelezve, hogy ez akár végzetes is lehetett volna.