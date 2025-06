Kiakadt Szeged polgármestere, milliós fizetésemelést szavaztak meg a képviselők

Nem kapott többséget Botka László javaslata a szegedi közgyűlésben, amely a képviselői fizetésemelések átcsoportosítását célozta volna a szociális alap javára. A városvezető frakciójának több tagja is tartózkodott, vagy nemmel szavazott, így a 34 millió forintos támogatás elmarad. A polgármester szerint „milliós fizetést szavaztak meg maguknak a képviselők úgy, hogy semmilyen egyéni hatáskörük és felelősségük nincs”, hozzátéve: Szegeden keresnek a legtöbbet az önkormányzati képviselők az országban.

Nem ment át Botka László szegedi polgármester javaslata a képviselői fizetések átcsoportosításáról a szociális alapba – írta a Szegeder, miután a szegedi közgyűlés nem támogatta az indítványt, amely a fizetésemeléseket a rászorulók támogatására irányította volna. A javaslatot a városvezető frakciójának, az Összefogás Szegedért képviselőcsoportjának több tagja is elutasította, vagy tartózkodott a szavazáskor.

A kezdeményezést Botka László frakciótársai, Molnár Zoltán és Tóth Károly nyújtották be, a cél a helyi civil szociális alap 34 millió forintos megerősítése lett volna. Július 1-től törvény alapján 13 százalékkal emelkedik a polgármesterek bére, és automatikusan nő a képviselők tiszteletdíja is, amennyiben azt nem módosítják helyi rendeletben. A polgármester ezzel szemben nem rendelkezik döntési jogkörrel a saját béréről, de a képviselői javadalmazásról igen, amelyet most szociális célra irányítottak volna át.

A közgyűlés azonban leszavazta az előterjesztést, legtöbben tartózkodtak. A szavazás után Botka László úgy fogalmazott, „nem büszke” a testület döntésére, mivel szerinte „milliós fizetést szavaztak meg maguknak a képviselők úgy, hogy semmilyen egyéni hatáskörük és felelősségük nincs”, és hozzátette:

Szegeden keresnek a legtöbbet az önkormányzati képviselők az országban.

A polgármester szerint a közgyűlés bérköltsége a ciklus végére elérheti a 800 millió forintot, szemben az előző ciklus végi 255 millióval. A város 2,3 milliárd forintos szociális alapja ezzel szemben közel tízezer rászorulót támogat.

A polgármester és az alpolgármesterek béréről is rendelkeznének

A tartózkodó képviselők közül többen meg is szólaltak, köztük a momentumos Mihálik Edvin, aki hangsúlyozta, hogy bár az elvvel egyetértenek, de „nemcsak a képviselők, hanem a polgármester és az alpolgármesterek fizetése sem emelkedhetett volna”. Közölte, hogy a polgármesteri hivatal nem reagált a kérdésre, hogy Botka László lemond-e a fizetésemelésről. A Szegeder értesülései szerint a közgyűlésben uralkodó hangulat inkább a polgármester és az alpolgármesterek hozzáállása elleni tiltakozás volt.

Felvetődött a lehetősége egy újabb, kompromisszumos javaslat benyújtásának, amely a képviselők mellett a polgármester és az alpolgármesterek béréről is szólna.

Több tartózkodó képviselő egyénileg jótékony célokra ajánlotta fel béremelésének összegét, így Ruzsa Roland (Fidesz) a Leukémiás Gyermekekért Alapítványnak, Farkas Levente (Fidesz) a Vértó Székely–Magyar Emlékhely felújítására, Tóth-Benedek Csanád (MKKP) a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálatnak, Mihálik Edvin (Momentum) pedig egy bölcsődei klímabeszerzésre.

(Borítókép: Botka László 2020. január 16-án. Fotó: Németh Sz. Péter / Index)