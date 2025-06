Fontos betegségre figyelmeztet a népegészségügyi központ

A XII. kerületi Mackós Óvodában hepatitis A gyanújával vittek kórházba egy pedagógust, ez is jól mutatja, hogy a fertőzés továbbra is megtalálható Magyarországon, bár csökkenő esetszámokról számoltak be a szakemberek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ emiatt felhívja a lakosság figyelmét a fertőzés módjára és terjedésének elkerülésére.