Képernyőfotó bizonyítja: tovább szivárog a Tisza

Rengetegen tudják a Tisza Párton belül, hogy Magyar Péter nyilvános kommunikációjával ellentétben valójában nem a kormány szerezte meg és hozta nyilvánosságra „titkosszolgálati módszerekkel és bűncselekményekkel” a Tisza Párt több száz aktivistájának névsorát, hanem belső szivárogtatás történt. Információink szerint ugyanis egy a megfelelő jelszóval rendelkező tiszás lépett be, és töltötte le a párt által működtetett Discord-szerverről a később nyilvánosságra hozott adatokat.

Mindezt a Tisza Párt belső viszonyaira közvetlenül rálátó forrásunk árulta el lapunknak, aki arról is beszámolt, hogy először még valóban azt fontolgatta Magyar Péter és csapata, hogy feljelentést tesznek az ügyben, de ezt később elvetették, mert nem állt volna összhangban azzal az általuk végül választott narratívával, miszerint a Discord felületét feltörték a szivárogtatók, és nem a párton belülről kerültek ki az információk. Ezzel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a a Discordnak, hogy megtudjuk, miként reagálnak értesüléseinkre. Amint választ kapunk megkeresésünkre, frissíteni fogjuk a cikkünket.

A Discordon szervezték a Tisza online közösségépítő csapatát is

Úgy tudjuk, hogy Magyar Péter pártját azért is érintik kifejezetten érzékenyen a történtek, mert éppen most kezdtek bele egy új „online közösségépítő csapat” szervezésébe, amellyel a Fidesz Harcosok Klubja eredményeit akarják semlegesíteni. A tagok feladata elsősorban az lesz, hogy fideszes facebook-csoportokba belépve, osszák meg Magyar Péter tartalmait, valamint a kormánypárti politikusok profiljainak kommentszekcióiban terjesszék a Tisza üzeneteit.

Ezt az új internetes alakulatot részben a Discordon szervezték, ezért komoly problémát okozott, hogy az aktivisták listája nyilvánosságra került. A Tisza Párt ugyanis – többek között – éppen azzal toborozta a segítőket új csoportjába, hogy online tevékenységüket név nélkül is végezhetik majd. Egyik forrásunk, aki korábban maga is szeretett volna tagja lenni ennek a csoportnak, de a történtek miatt elbizonytalanodott, elmondta, hogy az érintetteket arra kérték, a Discordra történő regisztráció után hozzanak létre két álprofilt a sajátjuk mellé a Facebookon, ezzel is erősítve a párt online jelenlétét.

Egy árulkodó képernyőfotó is kiszivárgott a Tiszától

Mindez azért is érdekes, mert nemrég írtuk meg, hogy a Tisza Párt Visszhang néven működtet egy online csoportot, ami a harcosok klubjához lehet hasonló. Magyar Péter nem tagadta a csoport létezését, de a párt sajtóosztálya lapunk megkeresésére azt írta: „A Tisza nem szervez és nem hoz létre Harcosok Klubját.” Válaszukban kifejtették, hogy az ő aktivistáik önkéntesek, és a szigettagok nem építenek álprofilokat a közösségi médiában, „nem gyártanak mások nevében hazug tartalmakat, és nem is gyűlölködnek kommentekben”. Most viszont éppen arról értesültünk, hogy kifejezetten kamuprofilok generálására kérik támogatóikat. Ezt támasztják alá azok a Tiszás discord-csoportokból kiszivárgott beszélgetésrészletek is, amik a minap kerültek nyilvánosságra. Ezekben a párt aktivistái maguk beszélnek arról, hogy álprofilok létrehozására utasították őket a központból.

Az üzenetváltásokból kiderült, hogy a kamuprofilokhoz elsősorban orosz oldalakról letöltött fotók használatát szorgalmazták a Tisza Párt kapcsolattartói, mert azokkal kisebb a lebukás veszélye.

Ráadásul egy az Index birtokába került képernyőfotóból az is kiderül, hogy a Tisza Párt maga is a Harcosok Klubjához hasonlóan toborozza, és kifejezetten koordinálja önkénteseit. Ez a felvétel egy a Tisza Párt online közösségépítő csapatába belépőknek kiküldött üzenetről készült, amelyben kifejezetten felhívták az érintettek figyelmét arra, hogy tevékenységüket akár névtelenül is végezhetik. Az anonimitás egyik módjaként az egyes csoportokban adminként való jelenlétet említették az üzenet megfogalmazói, akik arról is biztosították a jelentkezőket, hogy megfelelő segítséget kapnak majd a párttól, így nem szükséges profi internetfelhasználónak lenniük.

Mégis a párt koordinálja az online önkénteseket

Mindez szöges ellentétben áll azzal, amit Magyar Péter korábban állított. A pártelnök ugyanis egy az adatszivárgási botrányra reagáló korábbi bejegyzésében azt írta: „A szóban forgó Discord-szerver önkéntes szerveződésként jött létre, sem formális, sem informális kapcsolatban nem áll a TISZA-val. A hekker támadást követően a szerver üzemeltetői haladéktalanul a csatorna leállítása mellett döntöttek. Részünkről semmilyen felhatalmazás vagy kérés nem történt senki felé adatgyűjtésre. Elvi álláspontunk szerint nem kategorizáljuk önkénteseinket, szigettagjainkat vagy szimpatizánsainkat.” A birtokunkba került üzenetből viszont világosan látszik, hogy a Tisza Párt valójában nagyon is kézben tartja az online aktivisták munkáját, és központilag irányítja őket.

Forrásaink szerint

Magyar Péter pártján belül komoly felhördülést okoztak az elmúlt napok eseményei, és számos aktivista elbizonytalanodott.

Úgy tudjuk, hogy a már korábban létrehozott Visszhang elnevezésű csoportot is sokan elhagyták, pedig annak adminjai igyekeztek hűteni a kedélyeket, és „orosz lejárató akcióról” valamint arról beszéltek, hogy a platform biztonságos.

Az még a jövő zenéje, milyen további károkat okoz majd a Tisza Pártnak, hogy az aktivisták bizalma megcsappant a kiszivárogtatott névlista miatt. Forrásaink szerint ugyanis Magyar Péterék nagyban támaszkodnak online segítőikre, akiknek a munkája elengedhetetlenül fontos a párt fejlődéséhez, mivel a hagyományos szervezetépítés terén egyelőre gondokkal küzd a Tisza, amelynek országos beágyazottsága és személyes jelenléte továbbra sem éri el a pártvezetés által áhított szintet.

A Tisza Párt ézékelve a problémát szombaton már arról írt: „Sajnos az utóbbi időben megtapasztaltuk, hogy egy közösségi felület nemcsak építésre, de rombolásra is használható”. A továbbiakban azt jelentik be: bezárják az eddigi online közösségépítésükben és szervezési munkáikban fontos csatornaként működő Discord-szerverüket.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)