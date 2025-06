Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülése után: Három veszéllyel kell szembenéznünk

Orbán Viktor a közösségi oldalán közölte, hogy véget ért a Védelmi Tanács ülése. A kormányfő szerint új szakaszba lépett a konfliktus azzal, hogy az Egyesült Államok bombázta Iránt.

A konfliktus bár földrajzilag messze van tőlünk, mégis három veszélyt hoz elénk, három veszéllyel szembe kell néznünk. Először is a terrorfenyegetettséggel, megvédtük magunkat a migrációtól, ezért mi nem vagyunk bevándorlóország, így a terrorfenyegetettséggel szemben is tudunk majd így eredményesen védekezni. Figyelnünk kell a migrációs nyomásra, minden közel-keleti konfliktus után megnövekszik a nyomás a déli határainkon, a belügyminiszternek erre figyelnie kell, erre ma utasítottam is, és végül szembe kell néznünk az energiahordozók árának további emelkedésével, ez most egy komoly veszély