Györgyi Kálmán egykori legfőbb ügyész a kilencvenes években egy interjújában elmondta: az osztrákok többek között azzal az intézkedéssel tudták vonzóvá, biztonságos turisztikai célponttá tenni az országukat, hogy jelentősen felemelték a szabálysértések értékhatárát. Miután a kisebb súlyú tulajdon elleni bűncselekmények egy csapásra szabálysértésekké váltak, Ausztriában – legalábbis papíron – drasztikusan csökkent a bűnözés, és sok más szempont mellett a javuló közbiztonsági adatok is hozzájárultak ahhoz, hogy Bécs ma a világ egyik legélhetőbb fővárosa címmel büszkélkedhet.

Bűnöző egy fűnyíróalkatrész miatt

Magyarországon a szabálysértési értékhatár tizenhárom éve, a 2012-es szabálysértési törvény hatályba lépése óta változatlanul 50 ezer forint. Ez azt jelenti, ha egy jogellenes cselekménnyel (például lopással, csalással) okozott kár vagy vagyoni hátrány nem éri el az ötvenezer forintot, akkor a felelősségre vonás szabálysértési eljárásban történik.

Ha viszont az okozott kár (vagyoni hátrány/jogtalan előny) az ötvenezres értékhatárt átlépi, már bűncselekményről (vétségről, bűntettről) beszélünk.

Például: a 2010-es években a legtöbb kerékpárlopás szabálysértésnek minősült, és a tolvaj ellen szabálysértési eljárás keretében általában pénzbírságot szabtak ki. A kerékpárárak növekedése következtében ma szinte minden bicikli jogtalan eltulajdonítása kisebb (ötvenezer és ötszázezer forint közötti) értékre elkövetett lopás vétségének számít, amelynek elkövetőjét a bíróság akár két évig terjedő szabadságvesztésre is ítélheti.

A tavaly bemutatott Rebel Ridge című thriller főhősnője, egy Summer McBride nevű bírósági dolgozó (AnnaSophia Robb alakításában) is hasonló helyzetbe került, amikor válásakor zálogba adta apósa fűnyíróját. A géphez tartozott egy lombfúvófej is, amit rajtahagyott, amikor lenyúlta a garázsból. A lombfúvófej tornázta fel a lopást kicsiből jelentős értékűvé. „Bűnöző lettem egy fűnyíróalkatrész miatt” – foglalta össze tanulságos történetét a nő.

Nem igazítják az inflációs rátához

A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló véleménye szerint az 1978-as büntető törvénykönyv hatálybalépése dekriminalizációs hatást eredményezett, mert a vagyon elleni bűncselekmények értékhatára ötszázról ezer forintra emelkedett. Gyakorlatilag ugyanez történt a 2012-es szabálysértési törvény hatálybalépésekor is, amikor az értékhatár húszezerről ötvenezer forintra emelése azzal a hatással járt, hogy a vagyon elleni bűncselekmények jelentős részéből szabálysértés lett. Ez az egyik magyarázata annak, hogy 2012-ben több mint 70 százalékkal több (188 463) szabálysértési per indult a bíróságokon, mint egy évvel korábban.

A 2012-es törvényjavaslathoz fűzött indokolás is kiemelte, hogy a szabálysértési értékhatár emelésével negyedével csökkenthető a vagyon elleni bűncselekmények száma. Valószínűleg most is legalább 20-25 ezerrel csökkenne az esetszám, ha az értékhatárt (3,083-as valorizációs szorzó alkalmazásával) 150 ezer forintra emelnék. Ennek hiányában

az infláció miatt egyre több, korábban szabálysértésnek minősülő, kisebb súlyú vagyon elleni cselekmény „csúszik át” a bűncselekményi kategóriába.

Azzal tehát, hogy az Orbán-kormány – alighanem szándékosan – tizenhárom éve változatlanul hagyja, nem igazítja az inflációs rátához a szabálysértési értékhatárt, gyakorlatilag lopakodva szigorítja a büntető törvénykönyvet.

A KSH adatai szerint egyébként tavaly 233 470 bűncselekményt regisztráltak, és ezek közül 58 419 volt a lopások, 26 565 a csalások, 7594 a rongálások és 1421 a sikkasztások száma. Vagyis ez a négy vagyon elleni bűncselekmény teszi ki az összes regisztrált deliktum több mint 40 százalékát.

