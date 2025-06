A „gyermekvédelem stricijeként” emlegetik a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját

Több mint húszévnyi figyelmeztetés, tanúvallomás, névtelen bejelentés és szakmai aggály után 2025 májusában letartóztatták J. Pétert, a budapesti Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját. A gyanú szerint élettársával együtt két, állami gondozásban felnőtt fiatalt kényszerítettek prostitúcióra, a rendőrség szerint külföldi férfiaknak közvetítették őket online felületeken keresztül. Az ügy nemcsak az áldozatok miatt megrázó, hanem azért is, mert J. Péter ellen már a kétezres évek elején is komoly gyanúk merültek fel – mégsem történt semmi.

J. Péter letartóztatásához egy névtelen bejelentés indította el az utat 2025 márciusában, amikor a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság belső vizsgálatot indított, majd büntetőfeljelentést tett. Május végén a rendőrség házkutatás során 120 millió forint értékű készpénzt, ékszereket, luxusautókat, valamint további bizonyítékokat foglalt le az igazgató otthonában – hallható az RTL Házon kívül műsorában.

A férfit és nála 25 évvel fiatalabb élettársát – aki egykor maga is gyermekotthonban nevelkedett, és később az igazgató munkatársa lett – emberkereskedelemmel, kényszermunkával és közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsítják. A vádak szerint évekig kényszerítették szexmunkára azokat a lányokat, akikkel még gyermekotthonos éveik alatt kerültek kapcsolatba és vették őket szárnyaik alá.

Névtelen levél

Az ügy azonban nem új keletű: J. Péterről már az 1990-es évek végén, a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál dolgozva is felmerült a gyanú, hogy kiskorúakat próbál szexuálisan kihasználni. 2000 körül egy nevelőtanár, Reviczky Krisztina jelezte, hogy a férfi éjjelente többször is kivitt egy 14 év alatti lányt az otthonból, és az egyik eset után a gyerek zaklatott állapotban tért vissza, bezárkózva a fürdőbe. Kiderült, a többi kolléga éjszakai műszakja alatt is kivitte már a lányt az otthonból, azzal védekezett, hogy csak éjszaka tud beszélgetni a gyermekkel, akinek segíteni szeretne. A lány mindenkinek el is dicsekedett a kapcsolatukról, büszke volt arra, hogy új holmikat kapott a férfitól. Később a férfi áthelyezte a tanárt egy általa vezetett másik otthonba.

Még ebben az évben a férfi vízitúrát szervezett, ahol együtt aludt a bántalmazott kislánnyal, ezt többen jelezték a vezetőség felé. Egy névtelen levél is érkezett a szakszervezethez, amiben arról írtak, hogy a férfi intim testékszereket tesz be a kislányoknak az egyik otthon pincéjében lévő fürdőszobában, nyomozás indult. Az otthonok dolgozóit behívták a rendőrségre, ahol tanúvallomást tettek, de a férfi továbbra is a pozíciójában maradt. A nyomozásról nincs további információ, az RTL stábja kereste a rendőrséget, de érdemi választ nem kaptak.

Egy 2009-es újabb ügy után ugyan megszüntették a munkaviszonyát, de két évvel később mégis kinevezték a Szőlő utcai javítóintézet élére – annak ellenére, hogy több gyermekvédelmi szakember is kifejezetten ellenezte a döntést. A kinevezésben szerepet játszhatott az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyik akkori főosztályvezetője, aki régóta ismerte J. Pétert, és később a Fidesz csepeli polgármesterjelöltje lett.

Figyelmeztettek a veszélyre

A gyanúsítás szerint az igazgató éveken át használta ki hatalmát a bentlakó fiatalok felett. A kivételezett lányokat „babámnak” és „drágámnak” szólította, kivágott ruhákban járhattak, és mentesültek az intézeti szabályok alól. A dolgozók közül többen tettek panaszt, azonban ezekre sosem érkezett válasz, sőt azokat, akik szóvá merték tenni a visszásságokat, egyszerűen eltávolították. A riport szerint több volt Szőlő utcai bentlakóval és nevelővel is beszélgettek, azonban sokan visszamondták az interjút, mivel félnek az igazgató bosszújától.

Az RTL riportjában megszólaló szakemberek – köztük Molnár László gyermekvédelmi tanácsadó és Kuslits Gábor szociális munkás – már évtizedekkel ezelőtt figyelmeztettek a férfi veszélyes viselkedésére, de érdemi lépés soha nem történt. Egy nyomozóval való találkozót követően még titoktartási nyilatkozatot is aláírattak velük.

Elég lélekölő dolog, amikor a gyermekvédelmi gyám a munkaköréhez kapcsolódó legsúlyosabb jelzést teszi, és aztán érdemben nem történik semmi

– nyilatkozta a férfi.

A letartóztatott igazgató ellen hosszú éveken keresztül több feljelentés, panasz, tanúvallomás és belső vizsgálati anyag is született – mégis tovább dolgozhatott. 2024-ben közbiztonsági díjat vehetett át Dunakeszin, miközben fényűző életmódját, drága ruháit, luxusutazásait és külföldi kapcsolatainak kiterjedt hálózatát közösségi oldalain is nyíltan mutogatta, a férfit a „gyermekvédelem stricijeként” is emlegették. A riportban offshore cégeiről is volt szó, amiket eddig senki nem vizsgált.

Politikai védelem?

Kuslits Gábor véleménye szerint olyan narratíva is felmerült, hogy politikailag védelmezték a férfit, azért tudott ilyen sokáig a pozíciójában maradni. A férfi elmondása szerint hallotta, hogy kormányközeli emberek neve is felmerült a kuncsaftok között.

A botrány kormányzati szintig gyűrűzött: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elismerte, hogy hiba történt, és vállalják a felelősséget, ugyanakkor szerinte túlzás lenne a kinevezést kormánydöntésként értelmezni. A volt főosztályvezető erős fideszes kötődéssel rendelkezik, 2024-ben a párt csepeli polgármesterjelöltje volt, J. Péter letartóztatása után azonban menesztették a Külgazdasági és Külügyi Minisztériumtól.

Az ügy súlyosságát nemcsak a bűncselekmények, hanem az elmaradt következmények és a rendszerszintű felelőtlenség is mutatja. A gyermekvédelem egyik legismertebb arca, akit sokáig példaképként kezeltek, a jelek szerint évtizedeken keresztül élhetett vissza a pozíciójával – a hatóságok, a minisztériumok és a politika tudtával vagy hallgatólagos beleegyezésével.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (H, K, Cs, P: 18:00–22:00, K: 8:00–12:00, Sze: 12:00–14:00) a 06-80-505-101-es telefonszámon. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.