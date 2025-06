Lázadnak a magyar kutatók, nyílt levelet írtak Orbán Viktornak

Nyílt levélben tiltakoznak a magyar kutatói elit tagjai a HUN-REN bölcsészet- és társadalomtudományi intézeteinek ELTE-hez csatolása ellen. A 68 aláírást jegyző dokumentumot Orbán Viktor miniszterelnöknek címezték. A legjelentősebb hazai és európai kutatási támogatásokat elnyert tudósok szerint a kormányzati átszervezési tervek komoly veszélyt jelentenek a magyar tudományos élet integritására, működőképességére és nemzetközi megítélésére is.

A levél aláírói között olyan Lendület- és ERC-pályázati vezetők szerepelnek, akik nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatási programokat indítottak az elmúlt évtizedben – részben a magyar állam által korábban támogatott Lendület-program segítségével. Mint fogalmaznak: épp ez a program tette lehetővé, hogy itthon is versenyképes tudományos műhelyek jöhessenek létre, külföldről hazatérő kutatók pedig biztos alapokon építhessék újra pályájukat. Most viszont – álláspontjuk szerint – egy átgondolatlan és erőltetett integráció mindezt romba döntheti.

A kutatók szerint a BTK, a NYTK, a KRTK és a TK ELTE-be olvasztása nemcsak szervezeti kérdés. A döntés „szétzilálná” a kutatóhálózatot, amelyet 2019-ben már egyszer kiszakítottak az MTA alól, s amelynek egységét azóta is számos szakmai szervezet és fórum nemzeti érdeknek tekinti.

A nyílt levél szerzői hangsúlyozzák: a HUN-REN egysége nélkül nem tarthatók fenn azok a tudományközi együttműködések, kutatásszervezési struktúrák és átlátható működési feltételek, amelyek az elmúlt évek eredményeit lehetővé tették. A bizalmatlanság légköre már most is érzékelhető: a HUN-REN Irányító Testületében több tag lemondott, heves viták zajlottak, és semmilyen nyilvános szakmai indoklás nem jelent meg a döntés mögött – miközben az érveket a fenntartás ellen egyre többen sorolják.

AZ ELTE-nek is árthat

A kutatók nemcsak a HUN-REN, hanem az ELTE jövőjét is veszélyben látják. Mint írják: a forráshiányos kutatóintézetek és az egyetem összevonása nem oldja meg a pénzügyi problémákat, csupán újabb konfliktusokat generál. Az integrációra vonatkozó tervek kidolgozatlanok, a célok nem ismertek, és az átszervezés semmilyen nyilvános hatástanulmányon nem alapul.

A kutatók szerint az ELTE oktatói, kutatói és hallgatói is instabil, kiszámíthatatlan jövő elé néznek, ha az átalakítást ebben a formában és ütemben vezetik be. A levél szerint „a történelmi mértékű károk” nemcsak egyes intézményeket, hanem a teljes magyar tudományos közösséget sújtják majd.

A levél aláírói azt követelik, hogy a döntések előtt történjen valódi szakmai egyeztetés, készüljön hatástanulmány, vonják be az ELTE közösségét, és hívják össze haladéktalanul a HUN-REN Tudományos Tanácsát, amely az SZMSZ szerint köteles véleményezni az ilyen stratégiai átalakításokat.

A dokumentum egyértelmű állásfoglalás: nem pusztán intézményi átszervezésről, hanem a magyar tudomány jövőjéről van szó. Az aláírók szerint a jelenlegi folyamat precedenst teremt – méghozzá egy olyan jövőre, ahol a kutatók bizalma végleg megrendülhet a hazai tudományos rendszerben.

Összeolvadt az ELTE és a HUN-REN

Amint arról beszámoltunk, megállapodás született a HUN-REN és az ELTE között, ami szerint utóbbihoz kerül négy bölcsész- és társadalomtudományi kutatóközpont. Megerősítették, hogy a kutatóközpontok egységes szerkezetben, teljes intézeti struktúrával és munkatársi állománnyal kerülnek át az ELTE szervezetébe. Az Irányító Testület két tagja az intézetek elcsatolása ellen szavazott, a döntés után három tag lemondott.

Mint írtuk, az ELTE kancellárja és kinevezett rektora levélben fordult Gulyás Balázshoz, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnökéhez, és egyrészt jelezték, hogy magasabb, stratégiai szintre kívánják emelni a kutatási és innovációs együttműködést, másrészt kezdeményezték, hogy a jövőben négy kutatóközpont is az Eötvös Loránd Tudományegyetem részeként, de együttes feltételrendszer alapján működjön tovább.

A HUN-REN elnöke az Irányító Testület három tagjának kezdeményezésére péntek délutánra rendkívüli ülésre hívta össze a fő döntéshozó testületet. Az ülés egyik fő témája a HUN-REN munkatársai számára korábban megígért bérrendezés fedezetének biztosítása volt. A vezetés célja, hogy ez a lehető legkorábban és teljeskörűen megvalósulhasson.

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének dolgozói fórumán csütörtökön döntöttek arról, hogy a HUN-REN négy bölcsész- és társadalomtudományi kutatóközpontjának ELTE-hez való átkerülése miatt pénteken demonstrációt tartottak a HUN-REN Alkotmány utcai székháza előtt, majd átadták tiltakozó petíciójukat, amelyet a kutatási hálózat vezetésének és Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternek címeztek.

(Borítókép: A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat új székháza Budapesten az ünnepélyes megnyitása napján 2025. március 14-én. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)