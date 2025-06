Magyar Péter újabb országjárásra és kórházlátogatásra indul

Magyar Péter hétfőn bejelentette, hogy ismét kórházakat fognak látogatni Kónya András képviselőtársával „a katasztrofális állapotok feltárása érdekében”, valamint beszélt a július 12-i Tisza-kongresszusról és az országjárás terveiről. A Tisza Párt vezetője ezúttal is kemény kritikákkal illette a kormányt: szerinte „Orbánék békéről papolnak”, miközben háborúra készülnek, az iráni konfliktus pedig tovább drágíthatja az életet Magyarországon.

Magyar Péter hétfőn a Facebook-oldalán élőzött Magyarinfón bejelentette, hogy Kónya András képviselőtársával 10 óra körül elindulnak újabb kórházlátogatásra, mert „rengeteg helyről kapnak jelzéseket katasztrofális állapotokról”.

A politikus 35-40 fokos kórtermekről, orvos- és ápolóhiányról, valamint magukra hagyott idős betegekről beszélt. Magyar Péter szerint ezek a problémák különösen súlyosak lesznek a most kezdődő, várhatóan hetekig tartó hőhullám idején.

Magyar Péter technikai információkat is közölt a július 12-i Tisza Párt-kongresszusról és az országjárás terveiről. Felhívta a figyelmet arra is, hogy hétfőn 19:25-től az ATV-ben Kónya András és Takács Péter egészségügyi államtitkár fog vitázni, bár szerinte „esélyes, hogy az utolsó pillanatban le is mondja” az államtitkár.

Ezenkívül beszámolójában érintette még: