Hat év börtönbüntetést próbált megúszni az a férfi, akit június 21-én, szombaton először autóval menekült, majd egy búzatáblában próbált elrejtőzni a rendőrök elől – írta a police.hu.

A közlemény szerint egy polgárőr a dél körüli órákban lett figyelmes a gyanús autóra Mocsa településen, ezért értesítette a Komáromi Rendőrkapitányság munkatársait. Az egyenruhások a helyszínre érkezés után ellenőrizni akarták a járművet, azonban vezetője miután észrevette a rendőrautót gázt adott és nagy sebességgel elhajtott. Később a férfi egy földes úton a kocsival fának csapódott, majd elfutott és elbújt a búzatáblába, ahol a komáromi és a tatai rendőrök közösen bekerítették és elfogták.

A police.hu megjegyezte, nem volt ok nélküli a nagy menekülés, hiszen

a járművet átvizsgálva előkerült egy 46 centiméter pengehosszúságú machete, valamint több kábítószergyanús tárgy és anyag.

Ezen túl a férfinek több letöltendő börtönbüntetése is érvényben van kábítószer birtoklás és magánlaksértés ügyében. Ráadásul korábban bódult vezetés miatt a közúti járművezetéstől is eltiltották, ennek ellenére nemcsak, hogy használta a járművet, de az még a forgalomból is ki volt vonva. A férfit drogtesztnek is alávetették, ami pozitív lett.

Az elkövető nem egyedül utazott a kocsiban, rajta kívül még két utas tartott vele, akik közül az egyiket szintén köröztek.