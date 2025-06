Hatalmas vitát kavart a Budapest Pride lehetséges betiltása, de ki tehet a végére pontot?

2025. június 28-án rendezik meg a Budapest Büszkeség menetet, amely 14 órakor indul a Városháza Parkból. A fővárosi Pride lehetséges betiltása hatalmas vitát kavart a magyar és az európai közéletben is. A rendezvényre több európai tisztviselő is érkezhet. Mondja el véleményét ön is!