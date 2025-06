Mintegy ezer tüntető vonult kedden délután Hadházy Ákos vezetésével a Ferenciek teréről a Corvin közbe, ahol fehér rózsákkal emlékeztek meg Kopácsi Sándor 1956-os rendőrfőkapitányról. A tizenötödik „Nem hagyjuk abba!” demonstráció alkalmával a tömeg a buszsávban masírozott, zebrákon megállva Kossuth-nótát énekelt, és jelentősen akadályozta a főváros forgalmát. Hadházy bevallotta: „ez az ügy most veszni látszik”. Hadházy a megemlékezés végén hiába kérte a jelen lévőket, hogy ne próbáljanak meg hidat foglalni, néhány tucatnyian mégis elindultak a Petőfi híd felé.

Cikkünk frissül...

Tizenötödik alkalommal hirdette meg „Nem hagyjuk abba!” című tüntetését Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A Ferenciek teréről 17:30-kor indult demonstráció ezúttal megemlékezéssel is egybekötött: a résztvevők a Corvin közben lévő Kopácsi Sándor emléktáblájához vonulnak át. Hadházy szerint „ijesztően aktuális” tisztelegni az 1956-os rendőrfőkapitány előtt, aki a forradalom kitörésekor megtiltotta rendőreinek az erőszakot a felkelőkkel szemben. Az eseményeket a helyszínről, percről percre közvetítjük.

A tüntetés hivatalos kezdőidőpontja előtt 10 perccel még csak egy maroknyi demonstráló várakozik a Ferenciek terén, de ők is a színpad mögött, az árnyékban várakoznak. A szervezők a tüntetés előtt bejelentették, hogy egy kicsit késve fog kezdődni, de addig mindenki nyugodtan menjen el boltba, vagy hallgassa a zenét. A tüntetés előtt a szervezők bejátszottak egy videót, ahol megköszönték a szervezők a támogatást többek között Mácsai Pál színművésznek, Para-Kovács Imre újságírónak, Puzsér Róbert publicistának és nem utolsó sorban Hadházy Ákosnak.

Hadházy Ákos azzal kezdte, hogy tegnap hétfőn elvitte a kislányát a szekszárdi strandra, ahol megkérdezték tőle, hogy nem jobb-e neki a strandon, mint a hidakon. „Valóban az lenne a jobb, de egy ilyen világban, ilyen törvények mellett nem tehetünk mást” – fogalmazott.

20 Galéria: Az ellenállás folytatódik! - Hadházy tüntetés Galéria: Az ellenállás folytatódik! - Hadházy tüntetés (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Hadházy szerint veszni látszik az ügyük, de kitartanak

Elárulta azt is, hogy a stábjának egyik tagja aggódva kérdezte tőle, hogy nem kellene-e abbahagyni a tüntetéssorozatot, mert nevetségessé válik a dolog, de szerinte azok, „akik hétről hétre eljönnek, azok példát mutatnak kitartásból” – mondta a képviselő. Hozzátette, hogy ő nem egy okos politológus, csak egy állatorvos, de így is látja, hogy veszni látszik az ügyük és nem fogják visszavonni a gyülekezési törvényt.

A stábon tagja viszont azt nem értette meg, hogy vagyunk egy páran, akik ezt nem tudják elfogadni. Belátom, hogy ez az ügy most veszni látszik, de nem hagyhatjuk abba

– magyarázta Hadházy Ákos, aki ismét belengette, hogy lesz változás a tüntetéssorozatban és lesz olyan, hogy nem lesznek felszólalók, vagy nem lesz Facebook-esemény.

A hét programjaira rátérve a képviselő elmondta, hogy szombaton lesz a Pride, ami most fontosabb lesz mint bármikor, „mert nem csak a melegek jogaiért, hanem saját jogainkért is ki kell állnunk”.

Az első felszólaló felolvasott egy levelet, amit magyar állampolgárok küldtek az ukránoknak. A levelet többek között Beck Zoltán, Fodor Tamás, Hetényi Zsuzsa, Iványi Gábor, Jeszenszky Géza és Puzsér Róbert valamint további 30 ezer magyar is aláírta. Hangsúlyozta, hogy az 1956-os magyarok leszármazottjaiként nagyra értékelik az ukránok áldozatát, amit az orosz imperialista terjeszkedés ellen tesznek.

„Létezik egy másik Magyarország, amely nem árulásból, nem idegen érdekek szolgálatából remél hasznot magának”– olvasható az ukránoknak küldött levélben.

A tömegben közben terjedni kezdett egy Pedopol nevű „napilap”, benne a Fidesz korrupciós ügyeivel.

20 Galéria: Az ellenállás folytatódik! - Hadházy tüntetés Galéria: Az ellenállás folytatódik! - Hadházy tüntetés (Fotó: Tövissi Bence / Index)

A következő felszólaló az egyik utolsó fizika tanár szakos hallgató, Nagy Szilárd.

„Megannyi pampogó ellenzékit fogok most számon kérni” – kezdte beszédét a fiatal egyetemista, aki szerint ha mindig kijönnének ők is a tüntetésre, akkor könnyedén le lehetne zárni utakat.

„A puding próbája viszont az evés, a mi próbánk pedig szombaton lesz” – fogalmazott, majd kifejtette, hogy a Pride alatt fog kiderülni, hogy valóban kijönnek-e azok, akik az elmúlt hónapokban hangoztatták, hogy ott lesznek.

Szerinte a gyermekek nem a Pride miatt nincsenek biztonságban, hanem azért mert a kormány kínai hitelekkel eladta a jövőjüket. Hozzátette, hogy felnőttek sincsenek jobb helyzetben, ha bármi bajuk lesz, mert a kórházakban éhen lehet halni, ha csak ismerősök nem visznek be túlélőcsomagot, de ha ez nem lenne elég, akkor ott van még a kórházi fertőzések veszélye.

„Aki szombaton nem lesz ott, az a kormány mellett teszi le a voksát. A demokráciának nem a négyévente megtartott szavazás az alapja, hanem a nép hatalmának az elve” – zárta beszédét.

Gimpel Tamást rendszeresen fenyegetik: az utca közepén foglak megb*szni te köcsög!

A fizika tanár szakos hallgatót Gimpel Tamás zenés produkciója követte. A zenész kifejtette, hogy nem azért van itt, hogy lemondassa a kormányt, hanem azért mert joga van elmondani, hogy ezt a törvényt nem hajlandó elfogadni. Azt is elmondta, hogy a tüntetéseken való fellépései után sok kommentet szokott kapni, ezek közül olvasott fel egyet:

Ha mégegyszer megállítod a forgalmat, akkor az utca közepén foglak megb*szni te köcsög!

– idézte az egyik kommentet.

„Zoltán, ha ilyen nyíltan vállalod, hogy az utcán szeretnél szerelmeskedni férfiakkal, akkor gyere el szombaton, mert a Pride rólad is szól” – válaszolta a kommentelőnek Gimpel Tamás.

Helyszíni tudósítónk arról számolt be, hogy idő közben egyre többen gyűlnek össze a téren, de mindenki igyekszik az árnyékba húzódni, úgyhogy nem lehet arról beszélni, hogy megtelt a tér. A zenés produkció után Molnár Péter 2018-as slamjét játszották be, amelyben Orbán Viktornak üzen. A művész az egyik alapítója volt a Fidesznek, de 32 évvel ezelőtt kilépett a kormánypártból.

A bejátszott videó után Csató Adorján, Funktasztikus egyik dalát játszották be, ami után a zenész színpadra is lépett, hogy egy rövid üzenetet átadjon a demonstrálóknak.

Ha 90-es években nem esett volna szét a Szovjetunió itt még mindig MSZMP lenne

– jelentette ki beszéde elején Funktasztikus, aki elmondta, hogy teljes mellszélességgel kiáll Hadházy Ákos mellett, mert rajta kívűl a legtöbb képviselő csak dísznek ül az országgyűlésben.

Szerinte Magyarországon a rendszerhez való hűség fontosabb, mint a tehetség, ezért válhatnak milliárdossá „a sérthetetlen NER-es kiskirályok”. Ennek adnak hitelességet azok az ellenzékiek, akik gombokat nyomogatnak a Parlamentben. Kifejtette, hogy szerinte a kormány csak „állami egészségügynek nevezett vágóhidat”, hatalmas inflációt, elértéktelenedő forintot és hazug propagandagépezetet adott a magyaroknak.

Apropó forint. Másfél évtizede vagyunk az unió tagjai, mégis előbb lesz rubelünk, mint eurónk

– fogalmazott a zenész.

Funktasztikus, Orbán és Ceausescu

Funktasztikus kitért Novák Katalinra is. „Kati, számunkra az elmúlt másfél évtized volt az igazán megterhelő időszak. Te legalább hálás lehetsz az 5 millió forintos fizetésedért, meg a házvezetőnőért. Tudod ezt a nép dobja össze nektek” – szúrta oda a volt köztársasági elnöknek.

Szerinte miközben népirtás zajlik a közel-keleten, addig Orbán Viktor háború bűnösökkel parolázik.

Úgy érzi, hogy ő már kinőtte ezt a 93 ezer négyzetkilométer. Álom világban él mint Ceausescu

– zárta beszédét, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy továbbra is álljanak ki Hadházy mellett.

Ahogy megy le a nap, úgy egyre jobban megtelik a Ferenciek tere is. Erre reagálva a rendőrség sorfalat áll a tér szélén, hogy a tüntetők ne tudják elfoglalt az autóutat.

A zene után Hadházy Ákos lépett a színpadra, aki a mai nap programjának ismertetésével kezdte.

„Őszintén együttérzek a rendőrökkel, akik azért álltak rendőrnek, hogy bűnözőket üldözzenek, most pedig bűnözőket kell szolgálniuk” – mondta a képviselő.

Szerinte viszont az ő vezetőik teljesen elvtelenül kiszolgálják a hatalmat, ezért sétálnak ma el Kopácsi Sándor emléktáblájához, aki megakadályozta, hogy a szovjetek a tömegbe lőjenek az 56-os forradalom kirobbanásakor. Szerinte azért aktuális ez, mert legutóbb jogszabályellenesen felterelték a vonuló tüntetőket a járdára, most viszont előre tisztázták a helyzetet, ezért átsétálhatnak a Corvin közbe az úttesten, igaz, csak egy sávot zárhatnak le.

Komolyabb rendőrségi visszaélés viszont az, hogy betiltották a Pride-ot, mert egészen nyilvánvalóan a politikát szolgálja ki a budapesti rendőrfőnök

– hangsúlyozta Hadházy Ákos, aki megemlítette azt is, hogy ugyanolyan jogellenesen tiltották be a hídfoglaló tüntetéseken is.

„Az Erzsébet hídi tüntetéseket egy a Szabadsághídon történt kép alapján tiltották be” – jegyezte meg a képviselő. Szerintük ez a ferdítés előrevetíti akár azt is, hogy a rendőrség hasonló csúsztatásokkal fog majd bevinni ellenzéki képviselőket.

20 Galéria: Az ellenállás folytatódik! - Hadházy tüntetés Galéria: Az ellenállás folytatódik! - Hadházy tüntetés (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Hadházy egy szál fehér rózsával vezeti a tömeget

A tömeg elindult Hadházy Ákos vezetésével Kopácsi Sándor emléktáblájához, rendőrségi felvezetéssel és rendőrsorfallal a Kossuth Lajos utca buszsávjában. Hadházy Ákos egy szál fehér rózsával és megafonnal vezeti a nagyjából ezer fős tömeget.

„Tisztelegj!” – mondta be a megafonba a rendőrök felé fordulva a képviselő, akit skandáló demonstrálók követnek.

„Nem hagyjuk abba!” – visszhangzik az utcában.

A vonuló csoport előtt művészek zászlókkal táncolnak, az autósok pedig dudálva fejezik ki támogatásukat. A tömeg lassan eléri az Astoria kereszteződését. A rendőrség azt kérte Hadházy Ákostól, hogy lassítson és várja be a tömeg végét, hogy a lehető legrövidebb időre bénuljon meg a forgalom a körúton.

20 Galéria: Az ellenállás folytatódik! - Hadházy tüntetés Galéria: Az ellenállás folytatódik! - Hadházy tüntetés (Fotó: Tövissi Bence / Index)

A sor vége még csak most hagyta el a Ferenciek terét. Hadházy Ákos az Astoria kereszteződésénél ráfordult a Múzeum körútra. A tömeg egy rövid időre elfoglalta a körút mind a két sávját, de a rendőrség gyorsan visszaterelte a képviselőt a neki kijelölt belső sávra.

A tömegben most „szabálysértési pontgyűjtőt” osztogatnak. Az egyik tüntető megmutatta a kis kártyát a sorfalat álló rendőröknek, akik jót nevettek a kezdeményezésen.

Hadházy Ákos vs. autósok, 15:0

A tömeg most éri el a múzeumot. Eddig minden zökkenőmentesen zajlott, az Astoria körüli elkalandozást leszámítva. A demonstrálók folyamatosan skandálnak, fütyülnek Hadházy Ákos pedig selfie-zik. A kisebb kitérő után Hadházy Ákos elérte a tömeg elejével a Kálvin teret. A rendőrök leállították a forgalmat, amíg a demonstrálók átkelnek a kereszteződésen.

20 Galéria: Az ellenállás folytatódik! - Hadházy tüntetés Galéria: Az ellenállás folytatódik! - Hadházy tüntetés (Fotó: Tövissi Bence / Index)

„Úgy látom zebrán vagyunk. Tudjátok mit csinálunk a zebrán ugye?” – tette fel a kérdést.

A tapasztalt tüntetők egyből rázendítettek a Kossuth nótára a kereszteződés közepén állva, hiszen az előző héten minden zebránál ezzel a dallal kedveskedett a képviselő az útját álló rendőröknek.

Ezt követően Hadházy Ákos a Tavaszi szél vizet áraszt című dalra is rákezdett, de ezt már séta közben kellett befejeznie, mert a rendőrök rászóltak, hogy ne tartsa fel szándékosan a közlekedést.

A rendőrség minden igyekezete ellenére a tüntetés jelentősen akadályozza a forgalmat. Miután „felszabadult” a Kálvin tér a 9-es busz és utasai kerültek nehéz helyzetbe a tüntetők miatt, ugyanis a demonstrálók éppen a buszmegálló előtt sétáltak el az Üllői úton, amikor megérkezett a menetrendszerinti járat. A le- és felszállóknak így át kellett verekedniük magukat a tömegen.

Az Üllői úton a nagykörút irányába leállt az autóforgalom, hiszen csak egy autós sáv megy abba az irányba, ahol most a képviselő és ezerfős követőtábora masírozik, az előbb említett busz is csak a szembe sávban tudott elmenni mellettük. A Köztelek utcában hosszú autósor várja, hogy kikanyarodhassanak az Üllői útra, pechjükre pont előttük volt egy zebra, ahol Hadházy Ákos megállt, hogy ismét dalolásszon a rendőröknek. Az előadott szám ezúttal is a Kossuth nóta volt.

20 Galéria: Az ellenállás folytatódik! - Hadházy tüntetés Galéria: Az ellenállás folytatódik! - Hadházy tüntetés (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Ruszkik haza!

A tömeg lassan eléri a Ferenc körutat, de a tömegben többen sérelmezték, hogy Hadházy Ákos kihagyott egy zebrát és nem állt meg énekelni. A Ferenc körút, Üllői út találkozásánál a rendőrök leállították a forgalmat, itt ismét felcsendült a szokásos két nóta.

Jöjjenek csak beljebb, oldal még van hely, bár akkor sincs baj, ha az úttesten maradnak

– kezdte beszédét Hadházy Ákos, majd megemlítette, hogy a helyszín miatt akár azzal is indíthatna, hogy >ruszkik haza

A képviselő kifejtette, hogy Kopácsi Sándor lánya nagyon büszkén küldte el neki édesapja életútját, amikor megtudta, hogy ide jönnek ma tüntetni. Ezt az életutat a képviselő megosztja majd közösségi oldalán teljes egészében, most csak az 56-os eseményeket mesélte el a tüntetőknek.

20 Galéria: Az ellenállás folytatódik! - Hadházy tüntetés Galéria: Az ellenállás folytatódik! - Hadházy tüntetés (Fotó: Tövissi Bence / Index)

A beszéd azonban félbeszakadt, mert a HírTV élőben akart volna bejelentkezni, amire a tüntetők elkezdték skandálni, hogy “hazudik a tévé”, így a képviselő kivár. Miután lecsillapodtak a kedélyek Hadházy Ákos felolvasta a Kopácsi Sándor lányától kapott levél egy részletét, amelyből kiderül, hogy az akkori rendőrfőnöknek köszönhetően tarthattak tüntetést az egyetemisták, majd azt a történetet, amikor a rendőrkapitányság ostrománál Kopácsi Sándor egy kivágott közepű magyar zászlót tűzött ki az épületre, majd fegyvertelenül lement tárgyalni a felfegyverzett tüntetőkkel.

A forradalom végén édesapámat felszólították, hogy rendelje el a fegyverletételt, de ő elutasította ezt

– áll a levélben, amelyből kiderült, hogy tettéért börtönbe zárták.

Hadházy Ákos szerint Terdik Tamásnak, aki teljesen törvénytelenül tiltotta be a Pride-ot, - úgy, hogy azt meg sem hirdették – sokat kellene olvasgatnia az egykori rendőrfőnök életútját. Ezt követően a képviselő és a tüntetők virágot helyeztek el az emléktáblánál.

Ha van itt rendőr, tiszteleghetne

– jegyezte meg Hadházy Ákos.

A virágok elhelyezése közben néma csönddel emlékeztek meg a tüntetők Kopácsi Sándorra. A csendet végül a HírTV élő bejelentkezése törte meg, ami miatt a tömeg újra skandálni kezdte: „Hazudik a tévé!”

Hadházy Ákos a virágok elhelyezése után ismét szólt a tüntetőknek.

Tüntetők egy kis csoportja elindult hidat foglalni

„Kopácsi Péternek hoztunk virágokat, de ez mindenkinek szól, aki itt az életét adta a szabadságért. Nekünk ennél szerencsére kevesebbet, csak néhány órát kell feláldoznunk” – mondta el Hadházy Ákos, aki azt kérte a tömegtől, hogy ne menjenek ma a hidakra, hanem énekeljél el a Himnuszt, mert most nincsenek elegem ahhoz, hogy hidat foglaljanak.

„Szombaton találkozunk, majd jövő héten is találkozunk, igaz még nem tudom az időpontot és a helyszínt, de nem hagyjuk abba” – zárta le a tüntetést Hadházy Ákos.

A képviselő felszólítása ellenére néhány tucatnyian elindultak a Petőfi híd felé, őket a rendőrök drónokkal és kamerákkal felszerelt kisbuszokkal követik. A kis csapattal – akik most érik el a Petői hidat – sétál Racskó Ádám is a Kossuth térre szervezett májusi civil tüntetés szervezője is. A rendőrség sorfallal várja a tüntetőket.

A tüntetők kikerülték a rendőrségi sorfalat és elindultak a Közraktár út felé, de a rendőrök megállították őket.

A BRFK munkatársa megpróbálta elmondani, hogy amennyiben lelépnek az úttestre abban az esetben eljárás indulhat ellenük, a demonstrálók azonban körülvették a rendőrt és veszekedni kezdtek vele. A tüntetők végül megígérték, hogy szabályosan fognak közlekedni, ennek ellenére 15 rendőrségi autó és kisbusz követi a vonulókat, akik most mennek át a Petőfi híd alatt. A tüntetők felértek a híd járdájára, a rendőrök a villamosmegállóból figyelik az eseményeket.

Három hónapja tart a tüntetéssorozat

Az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők – valamint Hadházy Ákos – füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben.

A tiltakozás ezután a parlamenten kívülre került.

Blokáddal is próbálkoztak

Az Országgyűlés április 14-i ülésén került napirendre az Alaptörvény tizenötödik módosítása, amelynek tartalmáról itt írtunk bővebben. A javaslat érintette a gyermekvédelmet, a kábítószer-ellenes küzdelmet, valamint a kettős állampolgárság felfüggesztésének lehetőségét is.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)

!>