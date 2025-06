Népszava: Elbukott a túlélőcsomag, Budapest már júliusban fizetésképtelenné válhat

Budapest már júliusban fizetésképtelenné, azaz működésképtelenné válhat, ha a szerdai közgyűlésen ismét elutasítják a likviditást segítő intézkedéseket – írja a Népszava. A lap beszámolója szerint a tizenegy fős bizottságból ketten meg sem jelentek.

Mint írják, a bizottság elnöke, Vitézy Dávid nem szavazott az ügyben, továbbá Barna Judit bizottsági alelnök és a Tisza Párt képviselője sem. Utóbbi hiányolta a csomagból a jelenlegi költségvetés felülvizsgálatát. Illetve többen is tartózkodtak – két fideszes és egy tiszás –, az előterjesztést pedig csak a Demokratikus Koalíció, az LMP, a Párbeszéd és a Kétfarkú Kutya Párt támogatta.

A lap emlékeztet, hogy a bíróság által megítélt azonnali jogvédelem, csak augusztus végégi tart. „A Fővárosi Törvényszék felhívta a figyelmet, hogy a fővárosnak számos likviditást segítő lépést kell megtennie ahhoz, hogy Budapest augusztus végéig kihúzza”. A városvezetés ennek szellemében állította össze a túlélőcsomagot, amely három fő elemből áll:

A Kúria korábbi döntése értelmében módosítani kell az idei fővárosi költségvetést, mivel a jelenlegi június végén hatályát veszti. A városvezetés csak technikai jellegű változtatást tervez.

Nyolcvan milliárd forintra emelnék az önkormányzati hitelkeretet, amivel fenntartható lenne a fővárosi önkormányzat és cégeinek fizetőképessége a nyár végéig.

Értékesítenék a BKK és a BKV 65 milliárd forint értékű követelését.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a lapnak azt nyilatkozta a túlélőcsomagról, „ha a közgyűlés nem szavazza meg, akkor a város maga ugrik bele abba a kútba, amit a kormány ásott Budapestnek”. Állítja, hogy a nyár vége akkor is „koppanós” lesz, ha a túlélőcsomag átmegy.

Mint megírtuk, a főigazgató a lapnak adott interjúban elmondta, hogy a főváros pénzügyi helyzete mínusz 13 milliárd forint, augusztus végére pedig várhatóan 35 milliárdos mínuszban lesz a város. Többek között arról is nyilatkozott, hogy „van, ami már most is vészforgatókönyv alapján működik, mint például szállítói kifizetések átütemezése”, illetve a kormány támogatása elengedhetetlen, de nem akarják átvenni a BKV vagy a BKK irányítását. Kiss Ambrus szerint a közlekedési normatívák áttekintése szükséges.

Budapest visszakapja az inkasszált tíz milliárdot

A bíróság döntésében a peres eljárás befejezéséig megtiltotta az alperes Magyar Államkincstár számára, hogy szolidaritási hozzájárulás címén a felperessel szemben 2025. május, június, július és augusztus hónap tekintetében beszedési megbízást nyújtson be. Egyúttal elrendelte, hogy

az alperes fizessen meg a felperesnek 10 171 449 024 forintot és annak 2025. május 29-től a teljesítés napjáig számított kamatát.

A 10 milliárd forint azóta meg is érkezett a főváros számlájára, viszont a kormány fellebbez az ügyben. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt állítja, hogy a főváros félrevezette a törvényszéket, Kiss Ambrus ezt úgy kommentálta, hogy a tárcavezető felült a „dilivonatra”. Az azonnali jogvédelem annyit jelent, hogy most vagyunk meccsben. „Ha nincs jogvédelem, és folytatódik az inkasszó nyáron, a nyarat sem bírtuk volna ki, a ma ismert közszolgáltatások veszélyben lennének” – mondta a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.