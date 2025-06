Meghallgatta Magyar Pétert az Európai Parlament a mentelmi ügyében

A Tisza Párt elnöke azt írta, haladéktalanul lemond a mentelmi jogáról, ha Orbán Viktor „teljesíti a magyar emberek többségének akaratát”, és Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter szerint

ha ez megtörténik, akkor a magyarok látni fogják, hogy ki ül többet a hűvösön, miniszterelnök elvtárs…

Megjegyezte, ha élete végéig raklapszámra dobálna telefonokat a Dunába, akkor sem tudna akkora kárt okozni, „mint Orbán és a 3000 oligarchája egy óra alatt”. Utalva ezzel a budapesti Ötkertben történt telefonlopási ügyre, ahol elvette egy őt többszöri felszólítása ellenére is kamerázó férfi telefonját, amelyet később a Dunába dobott. Hozzátette, hogy már hiányolta a propagandát, és „Bástya elvtársat már meg se akarják ölni?”.

A Mi Hazánk tett feljelentést

Mint megírtuk, harmadszor is kezdeményezték a Tisza Párt elnökének mentelmi jogának felfüggesztését, de ezúttal nem a magyar ügyészség, hanem a Pesti Központi Kerületi Bíróság fordult az Európai Parlamenthez. Az Index úgy tudja, hogy a bíróság egy magánvádas ügyben kérte a politikus mentelmi jogának felfüggesztését, amit a Mi Hazánk Mozgalom feljelentése alapján indítottak.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke már meg is kapta a magyar bíróság kérelmét, amelyet a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbított az EP jogi szakbizottságának. Ez már a harmadik kérelem, amely Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését célozza.

Az ügyészség már 2024 szeptemberében kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését egy budapesti klubban történt telefonlopási ügy miatt. Azóta húzódik, a jogi szakbizottság több alkalommal is tárgyalta, de döntés még nem született.

2024 novemberében egy második kérelmet is benyújtott az ügyészség Magyar mentelmi jogának felfüggesztésére. Az EP jogi szakbizottságának szóvivője akkor annyit mondott, hogy két külön esetről van szó, a mobilos ügyet kezdeményező Legfőbb Ügyészség annyit közölt mindössze, hogy ők csak a lopási ügyben adtak be kérelmet. A Politico szerint a második esetben egy fideszes politikus perelné be a Tisza Párt elnökét rágalmazásért, de ezt hivatalosan azóta sem erősítették meg. A két üggyel már el is kezdett foglalkozni a jogi szakbizottság.

A harmadik kérelem ezúttal a bíróságtól érkezett, aminek hátterében a Mi Hazánk feljelentése áll. Konkrét információ nem jelent meg erről a feljelentésről, de Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője szerint az újabb kérésre Magyar Péter bennfentes kereskedelmi ügyéhez kapcsolódóan került sor. Később a Mi Hazánk tisztázta, hogy nem erről, hanem egy rágalmazási ügyről van szó, ezért magánvádas a történet.