Nagy Mártonék fellebbeznek a Budapestnek jogvédelmet megítélő határozat ellen

A nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a kormány fellebbez a Fővárosi Törvényszék nem jogerős határozatával szemben, amivel Budapest azonnali jogvédelmet kap a kormányzati elvonások ellen. Nagy Márton szerint ha a fővárosnak volt pénze Rákosrendező megvételére, akkor legyen a kötelezettségek megfizetésére is.

Nagy Márton a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, melyben bejelentette, hogy fellebbeznek a Fővárosi Törvényszék nem jogerős határozatával szemben, miszerint Budapest azonnali jogvédelmet kap a kormányzati elvonásokkal szemben.

A nemzetgazdasági miniszter kiemelte, hogy Budapestet – az ország leggazdagabb önkormányzatát – nem a kistelepüléseket támogató szolidaritási hozzájárulás, hanem a felelőtlen gazdálkodás vitte csődbe.

Ha volt pénz Rákosrendező megvételére, akkor legyen a kötelezettségek megfizetésére is

– írta Nagy Márton. Hozzátette, a főváros helyi iparűzésiadó-bevétele 2019 óta 164 milliárd forintról közel kétszeresére, 322 milliárd forintra emelkedett, miközben nőtt az állami működési támogatás is. Szolidaritási hozzájárulással együtt is 93 milliárd forinttal több van Budapest zsebében. A miniszter felsorolta a fellebbezés fő indokait is.

A beszedési megbízás nem minősül közigazgatási cselekménynek: a nettó finanszírozás keretében érvényesített beszedési megbízás nem közigazgatási cselekmény, hanem pénzügyi-technikai elszámolási eszköz.

A döntés szembemegy a Fővárosi Ítélőtábla korábbi végzéseivel, melyek egyértelműen kimondják, hogy az azonnali jogvédelem nem szolgálhat átmeneti fizetési könnyítést.

A főváros előre tudhatta és tervezhette volna a szolidaritási hozzájárulás teljesítését, de ennek ellenére olyan költségvetést fogadott el, amely nem biztosította ennek fedezetét.

A törvényszék teljes egészében elrendelte a beszedett összeg visszautalását, holott az nem kizárólag a szolidaritási hozzájárulást tartalmazta.

Nagy Márton leszögezte, hogy a kötelezettségeket mindenkinek be kell fizetnie.