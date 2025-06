Szentkirályi Alexandra: Pride-parádé helyett a főváros közlekedését kéne megszerveznie Karácsony Gergelynek

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint nem a pride-ot, hanem Budapest közlekedését kellene megszerveznie Karácsony Gergelynek. A kormánypárti politikus úgy véli, azért alakultak ki az iskolaszünet ellenére hatalmas dugók, mivel egyszerre zajlik több felújítás és lezárás is a fővárosban. A Fidesz-KDNP a közlekedési káosz enyhítése érdekében azt javasolja, hogy napközben nyissák meg a forgalom előtt a Lánchidat és a rakpartot.

„Pride-parádé szervezése helyett a főváros közlekedését kéne megszerveznie Karácsonynak és a Tiszának” – írta ki a közösségi oldalára Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője.

A kormánypárti politikus szerint Budapest közlekedése megbénult az elmúlt két napban. Hozzátette, „hiába a nyári szünet, órási dugók nehezítik a budapestiek életét”. Úgy véli, ez azért van, mert a városvezetés egyszerre időzít több felújítást és lezárást is. Példaként említette a 4–6-os villamos felújítását, a Flórián téri felüljáró lezárását, emellett a nyári iskolaszünetben a gyalogosforgalomnak van nyitva a pesti alsó rakpart.

A korábbi kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy Budapest ezt nem bírja el, így a tanítás nélküli időszakban nagyobb dugó van, mint iskolaidőben. Úgy véli, a városvezetés célja az, hogy senki se tudjon közlekedni a fővárosban. A kormánypárti frakció ezért azt javasolja, hogy

a közlekedési káosz megelőzése érdekében napközben nyissák meg a forgalom előtt a Lánchidat és a rakpartot.

Nem először szállt bele a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a főpolgármesterbe. Szerinte Karácsony Gergely és Magyar Péter megegyezett egymással abban, hogy legyen Pride Budapesten, ezért nem akarnak vitázni erről a Fővárosi Közgyűlésben. A budapesti Fidesz elnöke úgy véli, a Tisza támogatja, hogy önkormányzati rendezvény legyen idén a Budapest Pride.

2025. június 28-án rendezik meg a Budapest Büszkeség menetet, amely 14 órakor indul a Városháza Parkból. A fővárosi Pride lehetséges betiltása hatalmas vitát kavart a magyar és az európai közéletben is. A rendezvényre több európai tisztviselő is érkezhet. Mondja el véleményét ön is!