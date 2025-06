Akár több ezer forinttal is olcsóbb lehet az autópálya-matrica szeptembertől, ha itt vásároljuk

Egy jogszabályi változás értelmében szeptembertől már nem csak a benzinkutakon, de online is kényelmi díj nélkül lehet majd autópálya-matricákat vásárolni. Miután életbe lép, az online értékesítők a vásárlások után fogják kapni a jutalékokat – adta hírül az autopalyamatrica.hu.

A változásról szóló törvényt június 20-án, pénteken hirdették ki a Magyar Közlönyben. A portál felhívja rá a figyelmez, hogy ez miatt a viszonteladók és az autósok is egyaránt jelentős átalakulásra számíthatnak az autópálya-értékesítés területén.

Úgy látják, ennek megszűnésével felértékelődik azoknak a weboldalaknak a szerepe, akik nem csak egyszerű vásárlást és teljes körű tájékoztatást tudnak biztosítani, de emellé extra szolgáltatások is elérhetőt. Példaként említik a 24 órás telefonos ügyfélszolgálatot, a többnyelvű weboldalt és ügyintézést. Ide sorolják még azokat az oldalakat, amik naprakész információkkal szolgálnak a magyar és európai közlekedés változásiról, tudnivalókról, rendelkeznek kalkulátorokkal és rendszeresen felmérik az ügyfelek igényeit.

Ezek az extrák már eddig is jelentősen hozzájárultak a gyorsforgalmi közlekedés biztonságosabbá és kényelmesebbé tételéhez, ezért az autósok azzal tudnak hozzájárulni a plusz szolgáltatások fejlesztéséhez, ha olyan platformokon vásárolnak, ahol ezeket most is kiemelten kezelik.