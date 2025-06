Botrány a közgyűlésen, el sem tudták kezdeni az ülést a bojkott miatt

Tompos Márton, a Momentum elnöke a közösségi médiában reagált a Fővárosi Közgyűlés mai ülésének elmaradására. Tompos szerint a Tisza védekezésének nem lehet az az ára, hogy belökik maguk elé Budapestet.

„A Fidesz és a Tisza inkább a pártpolitikai csatákkal vannak elfoglalva ahelyett, hogy működtetnék a várost és bejárnának a munkahelyükre. Ezzel továbbra sem lesz Budapestnek elfogadott költségvetése, tehát a Budapestért dolgozók nem kapják meg a fizetésemelést, ami jár nekik. A fővárosi Fidesz az elmúlt 35 év legszánalmasabb és legalkalmatlanabb képviselőit ültette be a Közgyűlésbe, Szentkirályi Alexandra vezeti ezt a fidelitasos bohócbrigádot. Semmilyen más feladatot nem kaptak Rogán Antaltól és Orbán Viktortól, csak azt, hogy gátolják a döntéshozást, provokálják a többi frakciót és a főpolgármestert, valamint szó szerint tegyék tönkre Budapestet. Ehhez pedig sajnos a kelleténél többször asszisztál a Tisza frakciója. A mai napon is így történt” – írja a Momentum elnöke, és hozzáteszi, hogy a Pride a Fidesz részéről csak ürügy, bármelyik másik témát be tudná helyettesíteni az állampárt.

Sajnos Budapest működése a 2026-os választási kampány érdekében be lett áldozva. Persze, én bele tudom magam képzelni a Tisza szerepébe, mert már voltunk hasonló helyzetben. Őket provokálják, ostromolják és reakcióra akarják kényszeríteni folyamatosan. De akkor sem lehet az az ára a védekezésnek, hogy a budapestieket lökjük magunk elé és a busz alá

– írta Tompos Márton, zárásként kiemelve, hogy pártja szükség esetén cselekedni fog a budapestiek érdekében.