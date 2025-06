„Ez részünkről az utolsó figyelmeztetés” – kemény üzenetet kaptak a képviselők, 27 ezer munkavállaló lehet veszélyben

Lapunk birtokába jutott egy levél, amelyet a fővárosi Demonstrációs és Sztrájkbizottság jegyez, és tizenegy szakszervezet képviselője írta alá. A levelet elküldték a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek.

„A Demonstrációs és Sztrájkbizottság folyamatosan nyomon követi a főváros gazdálkodásával kapcsolatos egyeztetéseket. A Fővárosi Közgyűlés bizottságának tegnapi ülése után aggodalommal tapasztaljuk, hogy veszélybe került Budapest működése. Félő, hogy a képviselők a főváros működésére tett esküjükkel ellentétben 27 ezer munkavállaló helyzetét is tönkreteszik” – hangsúlyozták a levél írói.

A Demonstrációs és Sztrájkbizottság felszólítja a Fővárosi Közgyűlés frakcióit, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy biztosított legyen a főváros működése, a bérek kifizetése. Ezzel a főváros és a kormány közötti, általunk kezdeményezett tárgyalások folytathatóak legyenek. Felszólítjuk a képviselőket, hogy ne a főváros működésére tett esküjükkel ellentétben, hanem a fővárosiakért dolgozzanak. Ez részünkről az utolsó figyelmeztetés

– tették világossá a szakszervezetek képviselői.

Merre tovább, Budapest?

Kiss Ambrus egy előző heti háttérbeszélgetésen – amelyen az Index is jelen volt –, közölte, hogy „a Fővárosi Törvényszék nemcsak azonnali jogvédelmet biztosított, hanem azt is kimondta, hogy nem lehetett volna levonni a pénzt, ezért a 10 milliárd forintot vissza kell utalni a főváros számlájára, kamatostul”. Kiss Ambrus arról a törvényszéki ítéletről beszélt, amely a főváros számláját ért, a szolidaritási hozzájárulás ügyében történt államkincstári inkasszóval kapcsolatban született. A 10 milliárd forint azóta meg is érkezett a főváros számlájára, viszont a kormány fellebbez az ügyben. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt állítja, hogy a főváros félrevezette a törvényszéket, Kiss Ambrus ezt úgy kommentálta, hogy a tárcavezető felült a „dilivonatra”.

Az azonnali jogvédelem annyit jelent, hogy most vagyunk meccsben. Ha nincs jogvédelem, és folytatódik az inkasszó nyáron, a nyarat sem bírtuk volna ki, a ma ismert közszolgáltatások veszélyben lennének

– rögzítette a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, hozzátéve: így is további intézkedéseket kell hozniuk a likviditás biztosításához.

A Fővárosi Közgyűlésre háromelemű javaslatcsomaggal készülnek, aminek része, hogy

tartanák a feszes likviditási menedzsmentet.

Nyáron megerősítenék a likviditási biztonsági hálót, ami azt jelenti, hogy további 20 milliárddal 80 milliárd forintra emelnék a folyószámlahitel-keretet.

Jóváhagynák a követelésértékesítést, ez a BKV-t és a BKK-t érinti.

Ha ezek megvalósulnak, akkor mai tudásuk alapján az iparűzési adó szeptember közepi beérkezéséig biztosított a működés. Kedden, ugyan egyelőre csak bizottsági szinten, de nem kapta meg a többség támogatását a csomag.

