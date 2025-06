Több felmérés szerint is a Tisza Párt támogatottsága már megelőzi a kormánypártokét. Legutóbb a Medián mérte úgy, hogy a teljes népesség körében tíz-, a biztos pártválasztók között pedig tizenöt százalékos előnye van Magyar Péteréknek a Fidesz–KDNP-vel szemben. A kormánypártok vitatják a közvélemény-kutatások hitelességét, és azzal vádolják a kutatócégeket, hogy összejátszanak a Tisza Párttal.

Mennyit érnek ma a közvélemény-kutatások?

Arra a kérdésre, hogy lehet-e még hinni a közvélemény-kutatásoknak, vagy mára inkább csak a kommunikációs háború eszközeivé váltak, Fodor Gábor úgy válaszolt: olyan világban élünk, ahol a közvélemény-kutatások is tartogathatnak meglepetéseket. Még ha van is igazság abban, hogy manipulációra is használhatók, ő maga nem állítaná, hogy ne lenne érdemes komolyan venni a felméréseket, de vakon sem szabad követni őket.

Hiba lenne lebecsülni ezeket az adatokat, ahogy túlértékelni is. A kulcs a józan mérlegelés: a kutatások tendenciákat mutatnak. Márpedig ha az elmúlt egy évet nézzük, az jól látszik, hogy a Tisza Párt folyamatosan erősödik, míg a Fidesz folyamatosan veszít a támogatásából

– fogalmazott Fodor Gábor, aki szerint a közvélemény-kutatások azonban gyakran félrevezetők lehetnek abban, hogy a tendenciák ellenére milyen is a pártok tényleges támogatottsága. Emlékeztetett rá: az elmúlt időszakban több példa is azt mutatta meg, hogy nem érdemes kizárólag a felmérésekre hagyatkozni.

„Ott van például a román elnökválasztás: George Simion helyzetét szinte mindenki egyértelmű győzelemre értékelte, annyira fölényesen szerepelt az első fordulóban, és az online elérésben – a Facebookon, a TikTokon – is dominált. Sokan biztosra vették a sikerét, mégis Nicușor Dan nyert. Donald Trump esetében is a közvélemény-kutatók más eredményt jósoltak. A lengyel elnökválasztáson is hasonló helyzet alakult ki: bár rendkívül szoros volt az eredmény, és a közvélemény-kutatók is óvatosan fogalmaztak, az exit pollok mégis a másik jelölt, a jelenlegi varsói főpolgármester, Rafal Trzaskowski győzelmét jelezték előre – a végeredmény azonban nem ezt tükrözte, mert Karol Nawrocki nyert” – mutatott rá Fodor Gábor, hozzátéve, hogy mindez arra világít rá: a konkrét számadatokat érdemes fenntartással kezelni, de a hosszabb távú trendekre azért lehet valamilyen szinten építeni.

Kérdésünkre, hogy közel lehet-e már az a billenőpont a politikában, amelyről nemrégiben Tölgyessy Péter politikai elemző beszélt és írt, Fodor Gábor úgy vélekedett:

Sokak szerint közel vagyunk a billenőponthoz, de a politikai tapasztalatom azt súgja: addig még sok víz lefolyik a Dunán, most még teljesen nyílt a verseny. A politika egy sajátos műfaj, én magam inkább a művészetek közé sorolom. Kell hozzá tudás, tapasztalat és intuíció. Olyan terület ez is, ahol még az utolsó pillanatokban is történhetnek váratlan fordulatok. Nem tudhatjuk előre, mi lesz az a döntő esemény, amely végül befolyásolja majd a kampány kimenetelét. Divatos manapság a futballal példálózni, és én is most egy innen származó metaforával írnám le a helyzetet: ott kell lenni a pályán, folyamatosan előre kell lőni a labdát. És hogy végül gól lesz-e belőle, az már sok mindenen múlik – például azon, hogy jókor jó helyen van-e a csatár. De ha ott sem vagy a pályán, ha nem íveled előre a labdát, akkor esélyed sincs, hogy végül betalálj. Ez a Fideszre is igaz. Jelen pillanatban úgy látom, a Tisza Párt áll nyerésre – talán egy orrhosszal –, de a Fidesz még mindig nyerhet.

Arra a felvetésre, hogy a közvélemény-kutatások alkalmasak lehetnek a választók befolyásolására, Fodor Gábor úgy reagált: „Ez valóban így van. Akit győztesnek mutatnak, azt ezzel erősítik. Ismerjük a győzteshez húzás jelenségét – és a gyakorlat is alátámasztja ezt. Amikor a választás után megkérdezik az embereket, érdekes módon sokkal többen állítják, hogy a győztesre szavaztak, mint ahányan valójában megtették. Ez azt jelzi, hogy sokan már néhány héttel később is másként emlékeznek a saját döntésükre – miután tisztában vannak a végeredménnyel. Ez is azt mutatja, hogy a közvélemény-kutatások képesek befolyásolni az emberek gondolkodását.”

Fodor Gábor szerint az egy komplex kérdés, hogy mit tehet és mit kell tennie a Fidesznek a következő hónapokban. Kommunikációval ellensúlyozhatják a kutatási eredményeket, de jelen pillanatban ezt rosszul csinálják. Mint kifejtette, három szempontból is kedvezőtlen helyzet állt elő a kormányoldal számára, amelyek együttállása segítette Magyar Péter politikai előretörését:

A legnagyobb probléma – és minden más kiindulópontja – a rossz gazdasági helyzet. Magyarországon immár öt éve tart egy gazdasági válság: hol stagnálás, hol recesszió jellemzi a helyzetet, ez a kettő váltogatja egymást, és mindannyian érezzük ennek súlyát. Az infláció különösen pusztító egy társadalom számára. A másik súlyos tényező az ellenzék állapota. Már régóta kialakult egy olyan helyzet, hogy az ellenzéki választók – a baloldali pártok sorozatos kudarcai miatt – már nem hisznek sem ezeknek a pártoknak, sem a vezetőiknek. Ezt jól mutatta a 2022-es előválasztás is: Márki-Zay Péter a semmiből tűnt fel, és ismert, korábban teljesítményt felmutató politikusokat utasított maga mögé. A választók egy része azért állt mellé, mert úgy gondolták, a régi szereplőkkel már nincs esély a győzelemre, valami teljesen másra van szükség. A harmadik, döntő jelentőségű tényező pedig a kegyelmi botrány volt.

Túl sok a kérdőjel Magyar Péter pártja körül

A formálódó Polgári Ellenállásról is kérdeztük Fodor Gábort, aki szerint sok tényezőtől függ, mi lesz Puzsér Róbert kezdeményezésének sorsa, ugyanakkor lát logikát abban, hogy idővel összeérjen a Tisza Párttal (a napokban Puzsér egy lapinterjúban beszélt a Magyar Péterhez való viszonyáról).

Valójában azokban az ügyekben, amelyekben Magyar Péter nem lép fel határozottan – például az átláthatósági törvény elleni fellépés vagy a Pride kapcsán a gyülekezési jog korlátozása –, ott érzékelhető jogos hiányérzet az ellenzéki szavazók körében. Ezeket a témákat a Polgári Ellenállás jelenleg vállalja, tehát ilyen értelemben akár kiegészíthetik egymást, de ez nem garantált. A politikában azt tanultam meg, hogy gyakran a személyes viszonyoknak is nagy jelentőségük van, különösen annak, hogy mennyire kompatibilisek egymással az emberek.

Fodor szerint egyébként Magyar Péter a konfliktusos ügyeket jó politikai érzékkel kerülte el, nem véletlenül, hiszen ezek csapdát rejtettek a számára. „Mégis sok ellenzéki érzi úgy, hogy elmarad a határozott fellépés ezekben a kérdésekben, és éppen ezt a hiányt tölthetik be most Puzsérék.”

Ugyanakkor Fodor Gábornak komoly kétségei vannak a Tisza Párttal kapcsolatban, hiányolja a szervezeti hátteret, a programot és a belső demokratikus működést is:

„Magyar Péter pártját továbbra is egy egyszemélyes vállalkozásnak látom, és szerintem ez a legnagyobb gyengéje. Bizonyos szempontból persze ez előnyt is jelent számára: nem kell mások nyilatkozatai miatt magyarázkodnia, nem kell mások helyett felelősséget vállalnia. De ettől ez még súlyos probléma. Ebben a formációban én nem látom azt az erőt, amely képes lenne egy ország irányítására. Hol van a program? Hol vannak a hiteles emberek? Hol vannak a rátermett szereplők? Egy év alatt sem sikerült kiállítani egy pártvezetőséget. És hol van a belső demokrácia? A valódi demokratikus működéshez hozzátartozik a pártszerű szervezet, ahol vannak belső viták, szavazások, döntéshozatali folyamatok. Itt semmi ilyesmit nem látunk. Ezért is mondom: ez egy egyszemélyes médiamozgalom, és ez ilyen formában semmi jót nem ígér a jövőre nézve.”

A Fidesz erőpolitikája könnyen visszaüthet

Karácsony Gergely főpolgármester nemrég bejelentette, hogy június 28-án a Fővárosi Önkormányzat a Szivárvány Misszió Alapítvánnyal közösen megszervezi – a szabadságért és a jogegyenlőségért kiálló – Budapesti Büszkeséget. A Budapest Pride szóvivője arra buzdított, hogy minél többen mutassák meg: az LMBTQ-emberek jogait és a szólásszabadságot nem lehet elvenni. Ezt követően a rendőrség jelezte: megtiltják a rendezvény megtartását. Karácsony Gergely válaszul közölte, hogy ennek ellenére is megrendezik a Budapesti Büszkeséget. A Kúria közzétett határozatában ugyanakkor megállapította, hogy a rendőrség jogszerűen tiltotta meg a június 28-ára tervezett menet megtartását.

Fodor Gábor szerint a főváros bátor és helyes döntést hozott a Pride ügyében. Mint mondta: ez nem csak az LMBTQ-embereket érinti, hanem mindazokat, akik hisznek az alapvető szabadságjogok fontosságában. Megismételte viszont, hogy a Pride betiltása és a gyülekezési jog korlátozása a Fidesz részéről tudatos politikai csapda.

A Fidesz jelenleg is azt az erőpolitikát folytatja, amit az elmúlt években megszoktunk tőle. Úgy gondolják, hogy konfliktusokat kell generálni, és ezekkel tematizálni a közbeszédet.

Fodor szerint azonban most nem áll olyan erőpozícióban a Fidesz, mint korábban, ezért ez a stratégia visszaüthet. „Erőpolitikát akkor lehet folytatni, ha van mögöttünk erő. A jelenlegi gazdasági helyzetben ez nem áll fenn, tehát nem az éles ellentétekre építő, hanem egy békésebb, befogadóbb, »átkaroló« politikára lenne szükség. Ehelyett továbbra is konfliktusokat keresnek, mert abban bíznak, hogy ezekben az ügyekben – például a Pride témájában vagy Ukrajnával kapcsolatban – a társadalmi többség az ő oldalukon áll.”

Fodor úgy látja, hogy a kormány pontosan azokat az ügyeket élezi ki, ahol többségi érzületre tud építeni.

Sokan úgy gondolják a Pride kérdésében, hogy »otthon mindenki azt csinál, amit akar, de ne vonuljanak az utcán«. Ukrajna ügyében is hasonló logika érvényesül: a Fidesz arra játszik, hogy a magyar társadalom nagy része elutasítja Ukrajna uniós csatlakozását. Ezt a félelmet próbálják felerősíteni, és az ellenzéket – különösen Magyar Pétert – a kisebbségi álláspont képviselőjeként beállítani.

Fodor szerint épp ezért kerüli Magyar Péter ezeket a témákat, de ez önmagában nem elég. „Jól teszi, hogy nem tűzi zászlajára ezeket a megosztó ügyeket, de az már kevés, hogy közben teljes csendben marad. Ha kikerüli a konfliktust, akkor is világossá kell tennie, hogy például a gyülekezési jog korlátozása vagy a szólás- és sajtószabadság csorbulása súlyos jogsértés. Ezekben határozottabban fel kellene lépnie.”

Fodor arról is beszélt, hogy a jelenlegi gazdasági válság tovább gyengíti a Fidesz mozgásterét. Nincs meg az erőpozíciója, mint eddig, mert nincs pénz. Nincsenek beruházások, az infláció pedig elvitte az emberek pénzét. A társadalom feszültebb, érzékenyebb, türelmetlenebb, és ilyen körülmények között az agresszív politika könnyen visszaüthet. „Én a Fidesz helyében nem ezt az utat választanám” – tette hozzá Fodor Gábor.

Nem lesz szép kampány, Lázár megtalálta a pillanatát

Beszélgetésünk végén a Fideszen belüli mozgások is szóba kerültek. Fodor Gábor figyelemre méltó fejleménynek tartja, hogy Lázár János ismét hangsúlyos szerepet kapott, elindította a Lázárinfót, és ezzel járja a vidéki Magyarországot.

Ez egy tudatos stratégia, ebben egészen biztos vagyok. Orbán Viktor tudtával és beleegyezésével történik mindaz, amit Lázár János most képvisel.

Fodor Gábor úgy véli, hogy az építési és beruházási miniszter frontvonalba állítása kifejezetten jó lépés a Fidesz részéről.

A Lázárinfó az elmúlt fél év leginnovatívabb politikai megjelenése volt a kormánypárt részéről. Lázár nem előre szervezett, zárt rendezvényeken jelenik meg, hanem kiáll bárki elé, válaszol a kérdésekre, ha kell, vitába száll, és emellett gesztusokat is tesz. Például amikor megkérdezték, mit szól Navracsics Tibor kritikájához, azt mondta: akár bocsánatot is kérne a korábbi konfliktusaikért – ez nagyvonalúságot mutat.

Fodor szerint Lázár ügyesen kommunikál, és a Fidesznek több hasonló innovatív teljesítményre lenne szüksége, amivel nem megosztani akarja a társadalmat, nem ellenséget keres benne, hanem épp ellenkezőleg, közel hozza magához, úgy, ahogy azt most a miniszter próbálja.

Fodor Gábor azonban biztos abban, hogy Orbán Viktor nem fog hátralépni, és 2026-ban is ő lesz a kormánypártok miniszterelnök-jelöltje. „Lázár János ambiciózus politikus, de Orbán Viktor olyan jelentős és tekintélyes szereplő a jobboldalon és a Fideszben, hogy mellette senki sem tud igazán előtérbe kerülni.”

Ugyanakkor Fodor szerint a Fidesz számára fontos, hogy legyenek olyan felépített, komoly munkabírású emberek a kormányoldalon, mint amilyen Lázár János, aki már kancelláriaminiszterként is erős teljesítményt nyújtott, és most is ügyesen találta meg azt a politikai pillanatot, amelyben a saját karakterének is szerep jut. Ám nemcsak Lázárra, hanem más, karakteres politikusokra is szüksége van a kormányoldalnak.

Navracsics Tibor is ilyen. Más alkat, más karakter, de szintén értékes. Európai kötődése, korábbi európai bizottsági szerepe révén képes megszólítani olyan választói rétegeket, amelyek most különösen fontosak a Fidesz számára.

Arra a kérdésre, hogy milyen kampányra számít, Fodor Gábor úgy válaszolt: „Minden kampány kemény volt – mindig, az adott körülményekhez képest. Most is az lesz, ebben biztos vagyok. Aki azt gondolja, hogy ez egy felemelő, emelkedett hangulatú küzdelem lesz, az illúziókat kerget. Nem lesz az.”

Fodor arra is reagált, hogy sokan kétségbe vonják: egyáltalán lesz-e szabad választás.

Gyakran felmerül, hogy ellehetetlenítik-e a Tisza Párt indulását. Szerintem nem fogják. Minden eszközt bevet majd a Fidesz is, a Tisza is, de abban biztos vagyok, hogy rendes és tisztességes választás lesz Magyarországon. Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy ez másként legyen.

Fodor Gábor az Index állandó szerzője, publicisztikái minden hétfőn olvashatók: a legutóbbiért kattintson ide.

(Borítókép: Fodor Gábor 2024. június 9-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)