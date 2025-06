Az utolsó pillanatban jelentkezett, Magyarország második űrhajósa lesz – kicsoda Kapu Tibor?

A vásárosnaményi Kapu Tibor 1991. 05. 11-én született, a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban érettségizett, majd édesapja példáját követve gépészmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Mielőtt kiválasztották volna a Magyar Űrhajós Programba, a Remred Space Technologiesnél űrbeli sugárvédelemmel foglalkozott, előtte megfordult az autóiparban, valamint a gyógyszeriparban is.

Kapu Tibor maratonista, ejtőernyőzik, kosárlabdázik, snowboardozik, gitározik a Szégyelld Magad Kata zenekarban, valamint kétszeres junior világbajnoki ezüstérmes a Tantrix nevű logikai játékban. Jelentkezését 2020 januárjában, pár órával a határidő lejárta előtt adta be a Hunor-programba, a 247 jelölt egyikeként. A húgával beszélte meg, hogy kipróbálja a dolgot, és az elején együtt készültek. Ezt csak akkor árulta el a zenekar tagjainak is, amikor a kiválasztási folyamat már kezdett komolyra fordulni, és bekerült a százas mezőnybe. A szigorú protokoll miatt a fellépéseken álnéven, maszkban vett részt, aztán eljött az az idő is, hogy le kellett tennie a gitárt.

Kapu Tibor édesanyja tavaly nyilatkozott a nyiregyhaza.hu-nak az új magyar űrhajósról: „Sok olyan játékot, legót kellett venni, amiből helikoptereket, repülőt, űrhajót készíthetett, kicsiként is nagyon kreatív volt. Rengeteg filmet nézett, ami repüléssel, űrhajókkal foglalkozott, a Star Wars-filmeket is látta, a TOP GUN újság volt a kedvence.”

A mérnökkel lapunk még űrhajósjelöltként készített interjút – akkor már csak négyen voltak a csapatban –, amelyben arra a kérdésünkre, hogy miért jelentkezett a Hunor-programba, kifejtette:

A projekt mérnöki oldala fogott meg. Gyerekként vadászpilóta szerettem volna lenni, végül nem abba az irányba sodort az élet, gépészmérnök lettem.

Magyarország második űrhajósa azt is elárulta, hogy a gyógyszeriparban és az autóiparban dolgozott, ahol akkumulátorfejlesztésre szakosodott.

Angolul felsőfokon, németül alapszinten beszél. Karrierjét a gyógyszeriparban kezdte, később dolgozott logisztikai területen a GE Hungary Ltd.-nél, majd pedig az autóipar területén helyezkedett el a Robert Bosch Ltd.-nél, és dolgozott Belgiumban és az Egyesült Államokban is.

„Önszorgalomból évek óta követem az űripart, elsősorban a magánvállalatok tevékenysége és az elmúlt évek technológiai újításai kezdtek érdekelni. Ez először érdeklődési körré formálódott, végül rövid ideig dolgoztam is ezen a területen. A belső motivációt tehát a mérnöki, műszaki kihívások adták, valamint az, hogy inspirálódjak, és később inspirálni tudjam a következő generációt” – mesélte a kezdetekről.

„Te jó ég, esélyem sincs”

Kapu Tibor arra a kérdésünkre, hogy milyen tudományos kérdéseket érint a szakterületén az űrkutatás, elmondta: „Az egyik legérdekesebb kérdés a kozmikus sugárzás megértése, és az az elleni védekezés. A Földön egy év alatt ér minket akkora mértékű kozmikus sugárzás, mint a Nemzetközi Űrállomáson egy nap alatt. A Holdig vagy Marsig tartó úton ez a sugárzás sokkal erősebb és összetettebb, ami ellen védekezni kell. Az űr rendkívül kártékony környezet az emberi szervezetnek. Rengeteg munkát fektetünk abba, hogy megértsük és tudjunk ellene védekezni.”

Arra is kíváncsiak voltunk, számított-e arra a jelentkezés idején, hogy eljut a kiválasztás végéig. A válasza:

Erre senki nem számít, mégis itt vagyunk. Hosszú volt a kiválasztási folyamat, minden tesztnél másra kellett fókuszálni. Egy idő után elérkeztünk oda, hogy már nem csak online, hanem személyesen is találkoztunk, akkor 44 jelölt volt. Ott rádöbbentem, hogy te jó ég, esélyem sincs, hatalmas koponyák, sportemberek, vadászpilóták voltak a mezőnyben.

Kapu Tibor azt látta, nem feltétlenül arra van szükség, hogy „az ember egy területen legyen kiemelkedő. Ez pont olyan pozíció, ahol több területen kell egy picit átlag felettinek lenned. Rendkívül generalista munkakör.”

A többszöri halasztás miatti várakozást enyhítendő a Magyar Űrhajós Program a Facebookon közzétette Kapu Tibor „Highway to Space” elnevezésű lejátszási listáját. A csaknem 50 dalból álló válogatásban javarészt űrutazással vagy utazással kapcsolatos számokat találhatunk, a top 10 pedig így néz ki:

AC/DC – Black in Black Bliss n Eso – Pale Blue Dot Sleeping at Last – Saturn Quimby – Búvóhely Jurij – Utazás The Chainsmokers – Something Just Like This Szégyelld Magad Kata – Lepergetem Stone Sour – Wicked Game Bagossy Brothers Company – Visszajövök 4s Street – Mesélek a bornak

(Borítókép: Kapu Tibor sajtótájékoztatón beszél 2025. február 5-én. Fotó: Marek Antoni Iwaczuk / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)