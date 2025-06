Karácsony Gergely hétfőre rendkívüli közgyűlést hív össze

„Magyar ember az űrben, magyar politika a mélyben – ilyesmi a mai nap esszenciája” – kezdte Facebook-bejegyzését Karácsony Gergely azután, hogy a Tisza Párt és a Fidesz bojkottja miatt nem lehetett megtartani a mai Fővárosi Közgyűlést.

A főpolgármester szerint a közgyűlés napirendjén szereplő kérdések „sorsdöntőek lettek volna a budapestieknek járó közszolgáltatások szempontjából”, és „sorsdöntőek lettek volna a Budapest-család 27 ezer dolgozójának”.

A főpolgármester kiemelte, hogy a fővárosi képviselőket egy dolognak kell összekötnie, mégpedig annak, „hogy a budapestiekért, a városért dolgoznak”.

A közgyűlés az egyetlen hely, ahol a tiszás politikusok nem csak a Facebookon írogathatnak

„A Fővárosi Közgyűlés az egyetlen hely ebben az országban, ahol a változás reményét képviselő Tisza Párt döntéshozó helyzetben van. Ez az egyetlen hely, ahol nem elég Facebook-posztokat írni, hanem felelősséget is kell vállalni, döntéseket kell hozni, érvelni, vitázni kell. És ezzel bizony együtt jár, hogy állni, bírni, tűrni kell a politikai vitákat, amelynek színvonalát nemcsak ők határozzák meg, hanem az ellenfeleink is” – fejtette ki Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerint a Fidesz arra készült, hogy a Pride-ról vitatkozzon minden egyes napirendi pontnál.

Nekem nem esik nehezemre ez a vita. Én a legerősebb meggyőződésemmel tudok is, akarok is arról vitázni, hogy ebben a városban az emberi méltóság elidegeníthetetlen joga erősebb bárminél, hogy ebben a városban nemcsak a magunk, hanem mások szabadsága is fontos, és hogy ebben a városban senki, de senki nem szenvedhet hátrányt amiatt, hogy miben hisz, hova született, végképp nem azért, hogy kit szeret. Bár nem tetszik, de elfogadom, ha erről valaki nem akar vitázni a közgyűlésben, meg is óvtam volna őket ettől, mert tényleg nem vitatéma, hogy szombaton megtartjuk a Budapest Büszkeség (Budapest Pride) önkormányzati rendezvényt. Sok módja lett volna, hogy ezt rendezzük, de az elmenekülés biztosan nem a legbölcsebb döntés

– jegyezte meg a főpolgármester.

Karácsony Gergely kifejtette, hogy ő már évek óta azt hallgatja, hogy pártpolitika helyett várospolitikát kell folytatni, de most kiderült, hogy „mindent és annak ellenkezőjét” is hatalmi szempontból mérlegelnek egyes frakciók, emiatt sikerült már tönkretenni egy fővárosi céget, elüldözni Budapest legfontosabb cégének éléről egy nagyszerű, Európa-szerte elismert szakembert, bizonytalanságban tartani nemcsak cégvezetőket, de a Budapest-család 27 ezer dolgozóját is.

Ez pőre hatalmi politika, semmi köze a várospolitikához. A várospolitikához annak van köze, hogy mindent megteszünk a cégeink működőképességének fenntartásáért és a dolgozóink bizalmáért

– fogalmazott Karácsony Gergely.

A főpolgármester rámutatott arra, hogy „a Fővárosi Közgyűlés frakciói az elmúlt egy évben összesen több mint 300 milliárd forint pluszkiadásra tettek javaslatot”. Ebből „több mint 200 milliárd kiadásra az a Fidesz-frakció”, miközben azt képviselik, hogy „a város pénzét a budapestiek helyett a kormányra költsük”.

Karácsony Gergely megjegyezte, hogy „éppen most nyerjük meg a kormánnyal évek óta vívott csatát Budapest pénzügyeiről”, és minden bírósági perben legyőzték a kormányt.

Hétfőn új közgyűlés

A főpolgármester elmondta, hogy a két bojkottáló párt képviselői pontosan tisztában vannak azzal, hogy mekkora károkat okoznak a fővárosnak, ha nem hoznak meg a költségvetést érintő kérdéseket még ebben a hónapban, és eddig nem is hallott ellenérveket egyik frakciótól sem.

Én nem engedem, hogy a fővárosi politika színvonaltalansága veszélyeztesse a város működését

– jelentette ki Karácsony Gergely, bejelentve, hogy hétfőre újra összehívja a közgyűlést.

„Még az is lehet, hogy erre az ülésre a budapestieket is elhívom – elvégre minden képviselőnek a felelősségével nekik kell elszámolnia” – tette hozzá.

Politikai vihar a bojkott után

A szerdai bojkott komoly politikai reakciókat váltott ki. Dobrev Klára, a DK elnöke „hideg, számító cinizmusról” beszélt, és azt állította, hogy a Fidesz és a Tisza „nyíltan összefonódtak a város szándékos tönkretételében”.

Tompos Márton, a Momentum elnöke „totális szégyennek” nevezte az eseményeket, míg Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester arra figyelmeztetett, hogy ha nem szavazzák meg a költségvetést, „július 1-én Budapest csődbe megy”.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig ironikusan kommentálta:

Túl meleg volt ma a Tiszának – nincs költségvetés a fővárosban.

A bojkott közvetlenül a Budapest Pride körüli vitához kapcsolódik. A Tisza Párt azzal indokolta távolmaradását, hogy nem hajlandó a Pride megrendezéséről vitatkozni a Fidesszel. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője pedig azt írta:

Csak akkor veszünk részt a Közgyűlés ülésén, ha a Fővárosi Önkormányzat nem szervezi meg a Pride-ot.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2025. június 25-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)