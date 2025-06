Orvosi áttörés Szegeden: okosimplantátummal mentették meg egy 11 éves kisfiú hallását

Lóri hagyományos hallókészülékének köszönhetően kortársaival együtt tanult meg beszélni, de további hallásromlás miatt egyre nehezebb volt számára az iskolában figyelni, szüleit és barátait megérteni. A családnak Lóri kistestvérének súlyos halláscsökkenése miatt már volt kedvező tapasztalata a cochleáris implantátummal, ezért úgy döntöttek, hogy a 11 éves kisfiúnak is ez lehet az optimális segítség. Az édesanya, Hankó Mónika elmondta, hogy a kisebbik már négy éve hasonló implantátummal él, ennek köszönhetően kortársaihoz hasonló életet él. A készülék segítségével környezetüket hallják, és értik, ugyanabba az iskolába járhatnak a gyerekek, zenélhetnek, sportolhatnak, a külső egység vízálló változatával akár úszhatnak is.

A beavatkozást a Szegedi Hallásjavító Implantáció Munkacsoport, Rovó László, az SZTE rektorának vezetésével végezte el. A szegedi orvosok korábban már tesztelték robottechnológiát hasonló műtéteknél. A sajtónyilvános műtétet követően elhangzott, hogy ez az eszköz az első olyan implantátum, amely folyamatos önellenőrzést végez a biztonság és teljesítmény optimalizálása érdekében.

Firmware-frissítéseken keresztül folyamatosan fejleszthető, így a jövő innovációi is elérhetővé válnak a páciensek számára. A dinamikus energiagazdálkodással javítja a használhatóságot és a teljes napos akkumulátor-élettartamot, valamint a világ legkisebb és legkönnyebb hangprocesszorával ad hallásélményt.

Egy teljesen új világ kezdete a mai műtét. Valódi mérföldkő az orvostechnológiában ez az új eszköz. A különbség a régebbi hasonló eszközökhöz képest körülbelül annyi, mint a nyomógombos és az érintőképernyős mobiltelefonok között. A folyamatos frissítési lehetőségeknek, innovációknak köszönhetően megoldást jelenthet a mostani gyerekeknek felnőttként is, tehát évtizedeken át biztosítja a hallás élményét. Elsődleges célja, hogy a hallásproblémával küzdőket integrálja a hallók világába, de más előnyei is lesznek. A mesterséges intelligencia fejlesztései ebben az eszközben is megjelennek, amelyek a hallás élményét javítják majd, ezen felül segíthet például a különböző nyelvek közötti fordításban és egyéb területeken is