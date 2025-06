Pride, SUP fesztivál és futóest is lesz június utolsó hétvégéjén Budapesten

Június 28., szombat

Budapest SUP Fesztivál 2025

Június 28-án, szombaton különleges élményben lehet részünk: a Duna közepéről fedezhetjük fel a fővárost a 10. alkalommal jelentkező Budapest SUP Fesztivál keretében. Az ország egyik legnagyobb közösségi SUP-eseménye idén is több száz résztvevőt vár, akik együtt eveznek a Római-parttól egészen a Kopaszi-gátig. A félnapos program nemcsak sportélményt kínál, hanem páratlan városnézést is: a vízről szemlélve Budapest látnivalóira egészen új perspektívából csodálkozhatunk rá. Annak sem kell aggódni, aki először próbálná ki a sportágat: az esemény előtt a szervezők ingyenes, csoportos technikai oktatást tartanak.

Kiprun Futóest 2025

Június 28-án, szombaton különleges nyáresti sportélmény vár ránk Budapest szívében, a kivilágított belvárosban. A 31. alkalommal megrendezett Kiprun Futóesten fél- vagy negyedmaratoni távot futhatunk. A félmaraton egyéniben, páros váltóban, de akár három fős csapatban is teljesíthető. A rajt pillanatára a Hősök terén készülhetünk, míg a levezetés a Városliget zöldjében történik.

Budapest Pride Közösségi Fesztivál 2025

A június 6. és 28. között zajló Budapest Pride Közösségi Fesztivál több mint 90 programmal, civil szerveződések és szervezetek, valamint magánszemélyek szervezésében várja az érdeklődőket idén is. Színházi előadások, filmvetítések, sportprogramok, történelmi előadások, beszélgetések, workshopok, kirándulások, játékestek, bulik és városi séta – a programfelhozatala annyira színes és szerteágazó, mint az LMBTQ-közösség maga. Mint minden évben, a fesztivál a Budapest Pride Felvonulással tetőzik június 28-án, szombaton, majd zárul aznap este a Rainbow Partyval a Budapest Parkban az elfogadás és a szabadság jegyében.

Június 29., vasárnap

Lunchtime koncertsorozat a HILDA étteremben

Az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézetének hallgatói, együttműködve a HILDA étteremmel, egy olyan eseménysorozatot hívtak életre, amely új formában juttatja el a közönséghez a klasszikus zene varázsát – ezúttal egy könnyű ebéd társaságában. A Lunchtime koncertsorozat előadói mind elismert, sokoldalú művészek, akik sajátos zenei világokat hoznak magukkal, színesítve ezzel a vasárnapi ebédidőt. A június 29-én Környei Miklós hoz könnyed gitárdallamokat az ebéd mellé. A 13:30 órakor kezdődő koncertek ingyenesen látogathatók, azonban asztalfoglaláshoz kötöttek.

A GRUND – vígszínházi fiúzenekar

A Pál utcai fiúk című nagy sikerű zenés játék vígszínházi előadásának színészei Ember Márk, Fesztbaum Béla, Medveczky Balázs, Wunderlich József és Zoltán Áron június 29-én visszatérnek a Budapest Parkba. Dés László és Geszti Péter közönségkedvenc betétdalai mellett hazai és nemzetközi feldolgozásokkal is készül a különleges zenekar, amelynek tagjai már alig várják, hogy egy estére a Parkba költöztessék a számukra is sokat jelentő grundot. A Park színpadán két új saját dal premierje is várható a csapattól, amelyek különlegessége, hogy soha nem adták ki őket, a közönség kizárólag élőben, a koncerteken hallhatja azokat. A június 29-i fellépésükre pedig terveik szerint elhozzák harmadik közös szerzeményüket is, amely ott debütál majd. Nem ez lesz azonban az egyetlen meglepetés: a zenekar a tavalyi évhez hasonlóan idén is Dés Lászlóval kiegészülve lép majd színpadra, akivel szintén új, közösen előadott feldolgozásokkal készülnek. Felejthetetlen dallamok, színházi varázs és egy fergeteges rock koncert egy színpadon – ez várható A GRUND – vígszínházi fiúzenekartól!

Budaro tervezői vásársorozat a Hengermalomban

Idén már másodszor veszi be Újbudát a Budaro tervezői vásársorozat, hogy ezúttal is a hazai designszféra fiatal és már bejáratott tervezőivel, márkáival várja a lelkes piacozókat. Június 29-én, vasárnap az ikonikus ipari épületegyüttes, a Hengermalom területére költözik be egy napra a vásár, amit több program is kísér. A résztvevő tervezők ezúttal is széles termékpalettát fednek le: a vásárra látogatók válogathatnak lakberendezési tárgyak, nyomatok, textiltermékek, kerámiák, ékszerek, könyvek és fotók közül is. Napközben a hangulatról a Hulåble csapata gondoskodik, magyar alkotók színezői várják az árdeklődőket, a napot pedig Pilot Voyager live actje zárja.

Budapesti Nemzetközi Orgonafesztivál 2025

Immár harmadik alkalommal rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Orgonafesztivált a Belvárosi Plébániatemplomban, Liszt Ferenc kedvenc budapesti templomában. A fesztivál művészeti vezetője és a templom zeneigazgatója, Mészáros Zsolt Máté Junior Prima díjas és Cziffra György Tehetség díjas orgonaművész az orgonazene kiemelkedő nemzetközi és hazai képviselőit hívta meg idén is a rangos eseménysorozatra, akik május 4. és június 29. között adnak koncertet a különleges történelmi helyszínen. A fesztivál valamennyi koncertje ingyenesen látogatható.

Tornyok, termek, titkok – A Vajdahunyad vára felfedezése

Új séta indul a Városligetben kulturális-történelmi tematikával. A program során megismerkedhetünk a Vajdahunyad vára legtitkosabb, eddig nem bemutatott tereivel. Többek között felmászhatunk a kaputoronyba, ahonnan páratlan kilátás nyílik a környékre, végig sétálunk a gyilokjárón, és ilyen magasságból új szemszögből láthatjuk majd magát a várat is. Ezek mellett beléphetünk a díszes vadászterembe és a középkort idéző kerengőbe, amelyet faragott oszlopok és egy díszkút tesz még különlegesebbé. A séta csúcspontja a felszentelt jáki kápolna, amely érdekes múltjával és alkotásaival a mai napig ismeretlen művészek lenyomatát őrzi. A sétát több alkalommal tartják meg, egészen július végéig.