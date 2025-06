Ferencz Orsolya a Kennedy Űrközpontból: Történelmet írunk!

Kapu Tibor magyar űrhajós közép-európai idő szerint csütörtökön (június 26.) dél körül kezdi meg a dokkolást a Nemzetközi Űrállomáson (ISS). A HUNOR program vezetője a NASA floridai Kennedy Űrközpontjából nyilatkozott az Indexnek: szerinte a világűr a változtatás jogát mindig fenntartja, így a 14 naposra tervezett misszió befejezése akár húzódhat is.

„Hihetetlenül jó a hangulat a HUNOR teamben, hiszen történelmet írunk” – nyilatkozta az Indexnek Ferencz Orsolya, aki az Amerikai Egyesült Államokban személyesen követi az Axiom–4 küldetést, amelynek tagja Kapu Tibor magyar űrhajós is. A HUNOR program vezetője jelezte: óriási nemzetközi figyelem övezi a programot, ami széles körű, nagy tudományos portfólióval lett összerakva. 31 ország részvételével több mint 60 kísérletet végeznek majd a Nemzetközi Űrállomáson.

Ennek a csomagnak közel a felét magyar kísérletek alkotják, és Kapu Tibor fogja naponta menedzselni azokat

– közölte az űrkutató, aki hozzátette: a 30 futó kísérlet mellett még rengeteg projektterv, javaslat érkezett be, amelyek valamiért most nem tudtak bekerülni a programba.

Az Ax–4 küldetés parancsnoka, az amerikai Peggy Whitson (65), az Axiom Space űrhajósa már ötödszörre jár a világűrben. A misszió további tagjai: Shubhanshu Shukla (40) indiai pilóta, az Indiai Űrkutatási Hivatal, Sławosz Uznański-Wiśniewski (41) lengyel küldetésspecialista az Európai Űrügynökség (ESA) és a Lengyel Űrkutatási Hivatal együttműködésében, Kapu Tibor (34) küldetésspecialista pedig a HUNOR (HUNgarian to ORbit) magyar űrhajósprogram képviseletében repül.

Műveletek a világűrben 28 ezer kilométer per órás sebességgel

Kapu Tibor űrhajója magyar idő szerint csütörtökön dél körül közelíti meg az űrállomást. Kritikus a művelet minden egyes mozzanata: megfelelő szögben kell érkezni a dokkoláshoz és megfelelő sebességgel kell megközelíteni az űrállomást.

A tévé előtt nekünk lassúnak fognak tűnni az események, de ne felejtsük el, hogy 28 ezer kilométer per óra sebességgel keringenek a Föld körül

– magyarázta Ferencz Orsolya, hozzátéve: bár nagyon sok folyamat már automatizált a hőskorhoz képest, az asztronautáknak precízen kell a közeledést végrehajtaniuk.

Amikor megtörténik a rákapcsolódás, és mindkét oldal, tehát az űrállomás és az űrhajó legénysége is megerősíti, hogy minden rendben, akkor elindulhat az összenyitás. A zsilipeken keresztül össze kell nyitni a két egységet, és amikor ez a folyamat is sikeresen megtörténik, csak ezután tudnak átmenni az űrállomás fedélzetére. Ez a folyamat több órát is igénybe vesz.

Mérnökként több űrkutatási programban is részt vettem már, és elmondhatom, hogy amikor például egy sok éven át épített űreszköz felbocsátása sikeres, azért ott is folynak a könnyek. Az emberes repülés még ennél is emocionálisabb

– magyarázta a HUNOR program vezetője. A tapasztalat, hogy az űrállomáson tartózkodó személyzet mindig nagy örömmel fogadja az új csapattagokat, úgyhogy – tette hozzá – ilyenkor mindenki előkészíti a zsebkendőjét.

„Persze az űrhajósok nem szoktak sírni, már csak azért sem, mert a könnyeik gömböcskék formájában jobbra-balra szállnának. Ők inkább mosolyognak” – jegyezte meg tréfásan Ferencz Orsolya.

A világűr fenntartja a változtatás jogát

A missziót kéthetesre tervezték, de volt már rá példa, hogy tovább tartott. A HUNOR program vezetője szerint „a változtatás jogát fenntartja a világűr”. Láthattuk, hogy különböző okok miatt az indulást is hányszor halasztották el.

A Nemzetközi Űrállomáson folytatott kísérletek adatainak egy része folyamatosan érkezik majd a Földre, ugyanakkor vannak olyanok is, amelyeket ott rögzítenek, és az asztronautával együtt érkeznek különböző adathordozókon.

„Büszke vagyok, hogy a kezdetektől vezethetem a HUNOR programot és a csapatot. Fantasztikus, több száz szakember alkotja ezt a teamet, amelynek nemzetközi szinten is egyre nagyobb az elismertsége” – fogalmazott Ferencz Orsolya.

Ahogy arról korábban írtunk, az Axiom–4 kereskedelmi küldetés négyfős legénysége egy SpaceX Crew Dragon űrhajó fedélzetén emelkedett a magasba egy Falcon 9-es hordozórakétával szerdán reggel. A küldetés a kereskedelmi űrhajózásra való áttérés jegyében, az Axiom Space, a SpaceX és az Amerikai Űrkutatási Hivatal (NASA) együttműködésében valósul meg.

(Borítókép: A SpaceX magánvállalat Falcon 9-es rakétájával összekapcsolt Crew Dragon személyszállító űrhajó a felbocsátás után a floridai Cape Canaveral Kennedy Űrközpontja felett 2025. június 25-én. Fotó: Axiom Space / MTI)