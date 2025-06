Nem hatékony a gyermekvédelmi átvilágítás rendszere a Hintalovon alapítvány alapítója szerint

14 700 gyermekvédelmi átvilágításból összesen 128 esetben szűrt ki valamilyen problémát a Nemzeti Védelmi Szolgálat vizsgálata. Ezen ment át a Szőlő utcai gyermekotthon korábbi vezetője is, akit most lányok futtatásával gyanúsítanak, és akiről kollégái többször is jelezték, hogy valami nincs rendben. A Hintalovon alapítvány alapítója szerint a rendszer sokszor pont az ilyen, a munkatársaktól érkező jelzésekre nem fordít kellő figyelmet.

A Hintalovon gyermekjogi alapítvány alapítója szerint nem hatékony a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) gyermekvédelmi átvilágítása, ami a rendszerben dolgozók magánéletét ugyan mélyen vizsgálja, de gyakran figyelmen kívül hagyja a munkatársak jelzéseit – derül ki az RTL Híradó riportjából.

A kifogástalan életvitellel kapcsolatos vizsgálatok azt a hamis illúziót keltik, mint ha azok után, hogy a munkatársakat átvilágítják és átmennek ezen a vizsgálaton, minden rendben lenne ebben a rendszerben (...) nem terjed ki ez a vizsgálat azokra az úgynevezett puha jelzéseknek a feltárására, amik munkatársaktól érkeznek és azt jelzik, hogy valakivel kapcsolatban volt-e már korábban jelzés arra, hogy ő átlépett egy határt, vagy valamilyen megengedhetetlen dolgot csinált volna

– közölte a csatornával Gyurkó Szilvia, a Hintalovon alapítója.

Az RTL anyagában szerepel, hogy korábban a Szőlő utcai javítóintézet vezetője is átesett ezen a vizsgálaton, akinél mindent rendben találtak, most azonban előzetes letartóztatásban van, mivel a rendőrség gyanúja szerint prostitúcióra vett rá kiszolgáltatott helyzetű fiatal lányokat. A férfi először pártfogásába vette az áldozatokat, hivatalosan munkát is adott nekik az általa vezetett otthonban, gyakorlatilag azonban prostituáltként futtatta őket. A férfinek a szintén az intézetben dolgozó élettársa is segített, aki az ügyfelekkel tartotta a kapcsolatot és intézte a pénzügyeket.

A férfivel szemben kollégái többször is jelezték, hogy valami gyanús, de a hatóságok ezekre érdemben nem reagáltak.

A Híradó megkereste az ügyben az NVSZ-t is, akik közölték, eddig összesen 14 700 ilyen szűrést végeztek, amiből 128 esetben találtak valamilyen problémát. 429 vizsgált személy esetében pedig elkezdték ugyan az átvilágítást, de időközben visszavonták – vélhetően azért, mert az illető elhagyta a gyermekvédelmi rendszert.

