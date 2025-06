Csütörtökön a 40 fokot közelítjük és éjszaka se lesz 24 Celsiusnál kevesebb, berregnek a légkondicionálók, surrognak a legyezők, emelkednek a pocakpólók és folyik mindenkiről a víz, így eljött az idő, hogy összegyűjtsük, mit érdemes feltétlenül tudni a hőség túléléséről.

A legmelegebb az Alföld déli régiójában lesz, 38-39 fokot is mutathatnak a hőmérők, és

biztosan meg fog dőlni az erre a napra vonatkozó országos melegrekord, ami 36,1 fok.

A változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, estétől azonban északnyugat felől a Dunántúlon északnyugatira, északira forduló szél akár viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 34 és 39 fok között valószínű.

Igaz évek óta szenvedünk nyaranta a szárazságtól, a fullasztó hőségtől és talán már lerágott csontnak tűnhetnek a hőség kibekkelését segítő tanácsok, de dr. Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének tanszékvezetője mégis tudott újat mondani.

Csak a víz a jó szomjoltó?

A legjobb, ami pótolhatja az izzadsággal elveszített folyadékot és ásványi anyagokat, az ásványvíz. De egy hete már azt is tudjuk, praktikus a forró italok, gyógyteák fogyasztása is, mert ezek megemelik a test belső hőmérsékletét, így könnyebben alkalmazkodik a külső hőhöz. Nem kell külön és rengeteg energiával felfűteni magát. Torzsa Péter is kiemeli a folyadékpótlást, mert a melegben könnyen kiszáradás jelentkezhet, ennek tünetei a szájszárazság, a szomjúság, a sötét színű vizelet, a fáradtság és a fejfájás. De ha eleget iszunk és kerüljük, vagy legalább csökkentjük az alkohol és koffeinfogyasztást (mert a kávé erős szívdobogást okozhat és vízhajtó hatású is), akkor megelőzhetjük a dehidratációt.



Mit kell tudnunk az erős izzadásról?



Az ember rendkívüli hőállóságát egy különleges evolúciós képessége teszi lehetővé, méghozzá az, hogy az állatvilágban mi izzadunk a legintenzívebben. És még a lovak is. Nem is kell hozzá nagy meleg, elég egy kis lépcsőzés, némi stressz, vagy ijedtség, máris csatakosak leszünk, és éppen az ment meg minket a halálos hőstressztől, a hipertermiától, hogy a sós ízű víz elpárolog a bőrünkről és hatásosan lehűti a testet. Erről nemrég írtunk népszerű sorozatunkban, a Ma is tanultam valamitben.

Hogyan kell pótolni a szervezetünkből eltűnő vizet?



Az izzadással elvesztett víz pótlása különösen fontos azoknál, akik testmozgást végeznek a hőségben vagy a szabadban dolgoznak. Nekik 3 litert is meg kell inni a kánikulában. A többieknek 2-3 liter között javallott, akkor is, ha nem éreznek szomjúságot, folyamatosan kell kortyolgatni, így nem történhet kiszáradás és idegeskedni sem fogunk – ilyen melegben ugyanis a folyadékhiány az agyunkra mehet, szó szerint.

Ha nem esik jól semmi, csak a fagyi, mégis mit együnk?

Két éve Vékony Blanka dietetikus azt ajánlotta, a szervezet kímélése szempontjából a magas víztartalmú és tápláló zöldségeket, gyümölcsöket fogyasszuk és hanyagoljuk az emésztőrendszert megterhelő magyaros, zsíros fűszeres ételeket. Jók a grillezett zöldségek (cukkini, padlizsán, sárgarépa, gomba, cékla, kápia paprika) és az alacsonyabb zsírtartalmú húsok is. Hőségben jobban oda kell figyelni az ételek tárolására is.

Mélyhűtött termékeket, megolvadt fagylaltot, jégkrémet soha ne fagyasszunk vissza!

A megfőzött ételeket hűtsük le minél hamarabb, legyünk óvatosak a tojásos, majonézes fogásokkal, és a tejalapú fagylaltokkal is! Ne hagyjuk sokáig a hűtött árut a kocsiban, ha utazunk, vigyünk magunkkal hűtőtáskát!

Torzsa Péter is a zöldségekre, gyümölcsökre szavaz és a táplálékkiegészítő vitaminokra, amik segítik a jó emésztést, köztük a C és a B-vitaminok, és az ásványi anyagok (cink, magnézium). Figyelni kell a krónikus betegek gyógyszereinek megfelelő beállítására is, alacsonyabb vérnyomás vagy vércukorérték esetén konzultáljunk a kezelőorvossal és akár csökkenthető is a gyógyszerek dózisa.

Mi a legjobb öltözet a tikkasztó melegben?

Példát vehetünk a sivatag lakóiról, akik beburkolják testüket, akár vastag, fekete anyagokkal, amik nem engedik a forró napot eljutni a bőrhöz. Ha ez soknak tűnik vagy félünk, hogy kinevetnek sortos társaink, vegyünk könnyű anyagokat magunkra, lent például, és testünk lehető legnagyobb felületét takarjuk el, hogy véletlenül se égjünk le a mérgező napsugaraktól.

Ha a nudista strand nem opció, könnyű nyári ruhákba bújjunk, semmiképp ne műszálasba, ami büdös is lesz, ha izzadunk és nem is hűti testünket a sercegő poliészter. Dr. Torzsa Péter szerint a lenen, pamuton kívül a bambusz is kiváló választás, ha bő szabású. A laza pólók, tunikák, oversized ingek ugyanis segítik a levegő szabad áramlását és így hűtik a testet. Ugyanez érvényes a szoknyákra, a rövidnadrágokra vagy a bővebb nyári nadrágokra is, amelyek nem szorítanak és nem akadályozzák sem a mi mozgásunkat, sem a levegőét.

Azoknak, akik kültéri munkát végeznek, építkezésen vagy mezőgazdaságban dolgoznak, ajánlott UV-védelemmel ellátott ruházatot, könnyű, galléros inget és védősapkát viselni. A világos árnyalatok (fehér, bézs vagy pasztellszínek) visszaverik a napsugarakat, így kevésbé melegszenek fel, mint a sötétek – hacsak nem a beduin tunikákról van szó.

Muszáj a kalap, a sapka?

Bizony, a fej és a szemek védelme is fontos, mondja dr. Torzsa Péter. A széles karimájú kalap, sapka vagy fejkendő segít megelőzni a napszúrást, míg egy jó minőségű, UV-szűrős napszemüveg megóvja a szemet az erős napfénytől.

Lábbelik terén szintén a szellőzés és a kényelem a legfontosabb szempont. Hőségben érdemes nyitott vagy jól szellőző cipőt viselni, mert a zárt, műanyag alapú cipők melegítenek, befülled a láb, és könnyen bőrirritáció is kialakulhat. Csak ne felejtsük el a lábujjainkat is bekenni naptejjel, könnyen leéghet, ha a tűző napon kikandikálnak a szandálból.

Hogy védjük meg a gyerekeket?

A kicsiknek nagyon ajánlott a fejfedő viselése, lehetőleg UV-szűrős változat, mert az idősekhez hasonlóan ők is könnyen napszúrást kapnak. Hőség idején a szabadban tartózkodást, a játszóterezést érdemes a kora reggeli (6–9 óra) vagy a késő esti órákra (18 óra után) időzíteni, amikor alacsonyabb a hőmérséklet és gyengébb az UV- sugárzás. A nap legmelegebb időszakában, 11 és 15 óra között lehetőleg kerüljük a közvetlen napfényt a gyerekekkel, ahogy idősebb nagyszüleikkel és a krónikus betegekkel is.

Ilyenkor is ki kell menni a „friss” levegőre?

Hát igen, ebben a katlanban nehéz frissességről beszélni, de azért ne zárkózzunk be teljesen a légkondis-ventilátoros-vizes ruhás lakásba, ilyenkor is kell a szabad levegő. Ha tehetjük, ejtsünk meg egy gyors gyaloglást reggel 10 óra előtt és délután 16 óra után, mikor már némileg enyhül a nap tüze. Egy kis úszás, könnyű gimnasztika is frissítő lehet.

Dr. Torzsa Péter hangsúlyozza, a legideálisabb a kinti tartózkodásra a reggel 6-9 közötti periódus vagy a késő esti órákban, 18 óra után, amikor alacsonyabb a hőmérséklet és gyengébb az UV- sugárzás. Ha valamiért mégis a levegőn kell lennünk a déli hőség idején, mindenképp kenjük be magunk fényvédővel/naptejjel, viseljünk világos, szellős ruhát, igyunk sok folyadékot, és rendszeresen vonuljunk árnyékos helyre.

Vannak a hőségnek egészségügyi kockázatai?

Igen, a leggyakoribb veszély a dehidratáció, ami fejfájást, gyengeséget és akár ájulást is okozhat. Hőguta esetén a test túlmelegszik, ami súlyos állapot és sürgős orvosi beavatkozást igényel. Ennek a tünetei a szédülés, fejfájás, izzadás, hányinger, gyors szívverés, izomgörcsök, de zavartság, ájulás is jelentkezhet. A hőstressz és elektrolitvesztés izomgörcsöket, szédülést és szívritmuszavart okozhat. Ezen kívül a fokozott UV-sugárzás napégést, bőrkárosodást és hosszú távon bőrrákot is. Mindig kenjük magunkat fényvédővel!



Sokan fejfájfájásra panaszkodnak...

A tartós hőség a kedélyünkre is hat, ingerlékennyé, feszültté tehet minket, akár mert nem alszunk jól, fáj a fejünk, vagy mert lassulnak a reflexeink, csökken koncentrálóképességünk. Azaz nő a balesetveszély nemcsak az utakon, hanem akár a munkahelyen is. Vezessünk tehát óvatosabban, tartsunk útközben többször pihenőt.

Mit tehetnek az idősebbek a nagy melegben?



A nagy meleg megterheli a szív- és érrendszert, különösen veszélyes lehet idősek és szívbetegek számára. Ők mindenképp kerüljék a fizikai aktivitást a legmelegebb órákban, pihenjenek az árnyékban, mert a hőség fokozott stresszállapotot okozhat.



Vannak külön túlélési technikák ilyen esetekre?



Jók lehetnek a stresszkezelő technikák, kánikulában felfrissítő lehet az autogén tréning, a jóga, egy feszültségoldó könnyű testmozgás. Végezzük ezeket a szabadban, ezzel is tudjuk kondicionálni a testünket arra, hogy minél jobban elviseljük a kánikulát.

Hogyan éljük túl a lakásban?

Ha van légkondicionálónk, akkor szerencsések vagyunk. Kicsit kevésbé, ha csak ventilátorunk pörög, vagy kedves unokánk sündörög körülöttünk és legyez minket. A lakásnak vagy háznak ideális, ha friss a levegője: szellőztessük át hajnalban és az esti órákban, de ne villanyfénynél, mert akkor a szúnyoghordák támadásától is tarthatunk. Aztán húzzuk össze a függönyöket, eresszük le az árnyékolókat, hajtsuk be a spalettákat és induljon a hűsölés. Napközben tartsuk zárva az ablakokat és húzzuk be a sötétítőket. Éjszaka, amikor lehűl a levegő, alaposan szellőztessünk. Este jöhet a hidegebb zuhany, az ivás és a könnyű éjszakai hálóruha is.

Ki lehet pihenni éjszaka a borzalmas kánikulát?

Sajnos ha túl meleg van, éjszaka sem tudjuk kipihenni magunkat, az ideális maximum hőmérsékletről, a 19 Celsius fokról most csak álmodhatunk, ezért jöhetnek nappal a már említett koncentrációs zavarok. Nem véletlen a szieszta-mód délen.

Lehet-e kellemes a közösségi közlekedés?

Igen, ha könnyű, szellős ruhát viselünk, viszünk magunkkal hideg vizet (vagy meleg teát), és kerüljük a csúcsidőt – ha tehetjük. Ha álló helyzetbe kényszerülünk, próbáljunk árnyékosabb, kevésbé zsúfolt helyet keresni, és lehetőség szerint ne terheljük túl magunkat – csomagokkal például.

Jó, ha járatunk légkondis, de ha izzadtan állunk a „szél” alá, vigyázzunk, könnyen megfázhatunk.

Hogy viselhetjük el a hőséget a munkahelyen?

Sajnos dolgozni a hőségben is kell, de ha gyakori, rövid szüneteket tarthatunk, rendszeresen ihatunk vizet, és van egy hűvösebb munkaállomás, vagy lehet légkondizni, akkor itt is bírható. Persze a kollégákkal is egyeztetni kell a légkondicionáló fokozatait, különben kitör a harc. Jobb kerülni a nehéz fizikai munkát a legmelegebb órákban, és mindenképp alkalmazkodjunk testünk igényeihez. Ha ha melegünk van, ne erőltessük a teljesítményt – ajánlja dr. Torzsa Péter.

Most, hogy már mindent tud a kánikula elleni praktikákról, le is izzadt, így igyon egy nagy pohár vizet és kitartás, péntektől észrevehetetlen enyhülés várható.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)