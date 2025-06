Gyors hidegfront érkezik, hat vármegyére is kiadták a figyelmeztetést, jégeső is lehet

A HungaroMet Zrt. tájékoztatása szerint csütörtök este hidegfront érkezik, amely éjszaka és pénteken vonul át Magyarország felett kelet felé. Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Győr-Moson-Sopron és Vas vármegye egyes járásaira.

Előrejelzésük szerint az Atlanti-óceán felől áramló, hűvösebb, nedvesebb léghullámok szerdán Nyugat-Európában már kölcsönhatásba léptek az előterükben áramló forró, alapvetően száraz, de igen labilis légtömeggel.

Ennek következményeképpen Franciaországban igen heves zivatarok alakultak ki a délutáni, esti órákban, amelyek nagy területet érintettek. Felhőszakadásról, károkozó (néhol szignifikáns méretű, 5 centimétert meghaladó) jégátmérőkről, károkozó szélrohamokról érkezett számos jelentés.

Önnél is tombolnak a zivatarok? Küldjön képet vagy videót! Küldje el nekünk!

Kiadták a figyelmeztetést

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint az érintett járásokban a következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is. Csütörtök éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben Győr-Moson-Sopron és Vas vármegye területére. Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Veszprém és Zala vármegyére pedig elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki zivatarok kialakulásának veszélye miatt; ezeken a területeken

az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

A HungaroMet Zrt. felhőszakadás veszélye miatt Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki, itt az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25–30 milliméternyinél több csapadék hullhat.

A front leginkább érzékelhető paramétere a szél lesz: a légmozgás ugyanis a front mentén északnyugatira fordulva sokfelé hirtelen megerősödik, viharossá fokozódik. Ez a keleti harmadban kevésbé következik be nagy területen éjszaka, de pénteken ott is többfelé fordulnak erős széllökések.

Az előrejelzés szerint csütörtökön az esti, késő esti órákban egy gyors mozgású hidegfront érkezik északnyugati irányból. A front előtt a nyugati határszél közelében már kialakulhat egy-egy intenzívebb, esetleg heves zivatar, viharos, óránkénti 80–90 kilométeres széllökés, két centiméternél nagyobb jég és intenzív csapadék kíséretében. Estétől, késő estétől az érkező front mentén északnyugat felől tovább növekszik a zivatar valószínűsége, várhatóan az ország északi felét érinthetik a zivatarok a leginkább. Éjszaka a zivatarok a keleti és a déli tájakra is átterjedhetnek.

A front vonulását záporok, zivatarok is kísérik, azonban várhatóan messze nem mindenütt esik majd, és jelentős csapadék is csak legfeljebb lokálisan lehet. Előfordulhatnak heves zivatarok is nagy méretű jég, erősen viharos széllökések kíséretében.

Figyelmeztet a katasztrófavédelem is

Pénteken reggel, délelőtt jellemzően az ország déli és keleti felén lehet még intenzívebb zivatarokra számítani, elsősorban a Tiszántúlon egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt. A késő délutáni, esti órákban az északnyugati, nyugati területeken is előfordulhat zivatar. Éjszaka a zivatarok fokozatosan megszűnnek, a legtovább az északkeleti tájakon maradhat aktív a légkör.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, hogy mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket, és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. A viharos szél érkezése előtt célszerű zárt helyre vinni azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat, valamint áramtalanítani azokat a helyiségeket, amelyeket a víz elérhet. Azt kérik, hogy hol hevesebb zivatarok miatt van érvényben riasztás, ott az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében, és lehetőleg senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá, a fasorok mellett pedig kellő figyelemmel közlekedjünk.

Az úton lévőket is óvatosságra intik; autóval és gyalogosan is veszélyes a magasan álló vízen áthaladni, a villámárvizek ugyanis komoly veszélyt jelentenek, embereket és tárgyakat sodorhatnak el. Azt tanácsolják, ha autóval közlekedünk, amikor lecsap a vihar, álljunk meg valahol, ha pedig erre nincs lehetőség, legalább lassítsunk. Kitértek arra, hogy zivatar idején kerüljük a kilátókat, a villanyoszlopokat, ne álljunk fa alá és ne használjunk esernyőt, akit pedig erdőben ér a villámlás, keressen egy olyan helyet, amely legalább 4-5 méterre van a fák törzsétől. Azt kérik továbbá, hogy aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, az jelezze a 112-es segélyhívón.

Ha időjárás, akkor is Index!

Megújult az Index időjárás-aloldala, ami mostantól az Index applikációban is elérhető. Az Index saját Időjárás-funkciója megbízható előrejelzéssel, radar- és műholdképpel, 24–48 órás riasztási térképpel és további bővítményekkel várja az időjáráshírek kedvelőit. Töltse le az Index applikációt, és iratkozzon fel az időjárási riasztásokra, hogy azonnal értesüljön a lakhelyén zajló meteorológiai eseményekről!