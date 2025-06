Kijött a Medián mérése, Magyar Péter reagált, és újból vitára hívta Orbán Viktort

A miniszterelnöki alkalmasság kérdésében jelentős átrendeződést mutat a Medián friss kutatása: 2025 júniusára Magyar Pétert már többen tartják megfelelő vezetőnek, mint Orbán Viktort – számolt be róla a HVG. A Tisza Párt elnökét a válaszadók 53 százaléka gondolja teljesen vagy inkább alkalmasnak a kormányfői posztra, míg Orbánt csupán 44 százalék. A jelenlegi kormányfő támogatottsága egy év alatt látványosan visszaesett: 7 százalékponttal kevesebben bíznak benne feltétel nélkül, és 11 százalékponttal nőtt az elutasítók tábora.

Ezzel párhuzamosan Magyar Péter elfogadottsága nemcsak a teljes népesség körében, hanem saját szavazótáborán belül is megerősödött. A tiszás választók 97 százaléka már alkalmasnak tartja őt az ország vezetésére – ez az arány úgy nőtt látványosan, hogy közben a párt támogatottsága is megduplázódott. A bizonytalanok körében mindkét politikus enyhe javulást könyvelhet el, de ebben a körben is egyre többen hajlanak arra, hogy Magyart is alkalmas vezetőként lássák.

Dobrev Klára megítélése is némileg javult, de a DK elnökváltása nem hozott látványos áttörést. Bár a válaszadók többsége tudomást szerzett Gyurcsány Ferenc visszavonulásáról, csupán kevesen gondolják, hogy ez érdemben javítaná a párt esélyeit – amit a DK jelenlegi 2-3 százalékos támogatottsága is alátámaszt.

Magyar Péter nem hagyta szó nélkül

Magyar Péter a Facebook-oldalán arról írt, hogy a Medián mérése szerint 9 százalékkal vezet a Tisza Párt vezetője Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben.

A politikus egyúttal vitázni is hívta a kormányfőt:

Miniszterelnök Elvtárs, tudja a telefonszámom. Ha késznek érzi magát a nyílt, egyenes vitára, hívjon. Ott leszek

– írta.

Ez már a sokadik alkalom

Decemberben már egyszer megpróbálkozott ezzel a gondolattal, akkor a Tisza Párt elnöke leírta, hogy Orbán Viktor „ne magtárakban és a propagandában hazudozzon a hazánk állapotáról, hanem vállalja a nyílt vitát, és magyarázza el a honfitársainak, hogy miért emelte 30 százalékkal a saját és miniszterei fizetését, miközben a nyugdíjakat alig 3 százalékkal”.

Az ellenzéki politikus a pécsi gyermekotthon előtt történt eseményeket követően több kérdést is feltett a miniszterelnöknek.

A választások előtti első vitán már túl vagyunk

Amint arról korábban beszámoltunk, hétfő este az ATV Egyenes beszéd című műsorában, Rónai Egon vezetésével vitázott Takács Péter egészségügyi államtitkár, valamint Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője, egészségügyi szakpolitikusa. A vita jelentős részében szakmai kérdéseket tárgyaltak a felek, de előfordultak személyeskedő odaszúrások is.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője úgy látja, Kulja András „rommá égette magát” az egészségügyi vitában. Magyar Péter viszont úgy kommentálta a csörtét, hogy „szép volt, András!”. Komáromi Zoltánt, a Demokratikus Koalíció egészségügyi szakpolitikusát meglepte Kulja András „tájékozatlansága”.