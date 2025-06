Novák Előd: Készek vagyunk a saját szerény eszközeinkkel megállítani a Pride felvonulást

Az idei, 30. Budapest Pride felvonulását 2025. június 28-án, szombaton rendezik meg „Budapest Büszkeség” néven. A rendezvényt a főváros önkormányzati rendezvényként szervezi meg, ugyanis a rendőrség korábban „betiltotta” – pontosabban a rendőrség nem engedélyezte a meghirdetett felvonulást – a Pride-ot a gyermekvédelemre vonatkozó új jogszabályokra.

Azt követően, hogy Karácsony Gergely bejelentette a Budapest Pride-ot, Tuzson Bence igazságügyi miniszter kijelentette, hogy a szombati Budapest Pride tiltott rendezvény, oda embereket toborozni bűncselekmény, azon részt venni szabálysértés. A tárcavezető még levelet is küldött a budapesti nagykövetségeknek, amelyben hangsúlyozta, ne vegyenek részt a dolgozóik a vonuláson, mert az szabálysértésnek minősül. Ez utóbbira valószínűleg többek között azért volt szükség, mert a „megtiltott” rendezvényre több mint 70 EP-képviselő jelentkezett be.

Amíg azonban a kormány csak levelekkel és videókkal reagál arra, hogy gyülekezési és gyermekvédelmi törvények ide vagy oda, Budapesten idén is lesz Pride, addig a Mi Hazánk Mozgalom tettekkel készül megállítani a „jogsértő” felvonulást.

A Mi Hazánk Mozgalom tüntetést jelentett be a szombati Pride idejére, Budapest összes hídjára, valamint a Hősök terétől a Tabánig tartó útvonalra. Ez utóbbi az Andrássy úton, a Kálvin téren és a Szabadság hídon át vezet, és a rendőrség már jóváhagyta. Mivel a Pride menete is áthalad a Szabadság hídon, a két rendezvény ott biztosan keresztezi egymást – értesült az Index.

A hír után megkerestük Novák Elődöt, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke elmondta, hogy pártjának sikerült lefoglalnia az Andrássy utat a Pride felvonulás tervezett napjára.

Nyilvánvalóan ellenzékből nem lehet minden időre minden útvonalat lezárni, de többször sikerült az Andrássy úton való vonulásuknak gátat szabni. Most is sikerült az Andrássy utat megszerezni. Még Karácsony Gergely bejelentése előtt lefoglaltuk azt, tehát az Andrássy úton semmi esetre sem vonulhatnak, ami mindig is szimbolikus volt számukra. Most van egy másik útvonaltervük, ott is a Szabadság hídon mindenképp egy ütközésünk van, illetve meglátjuk az egyéb alternatív útvonalakat is