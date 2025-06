A Mi Hazánk a Pride útvonalával egybeeső tüntetést jelentett be, a rendőrség rábólintott

A Mi Hazánk Mozgalom tüntetést jelentett be a szombati Pride idejére, Budapest összes hídjára, valamint a Hősök terétől a Tabánig tartó útvonalra. Ez utóbbi az Andrássy úton, a Kálvin téren és a Szabadság hídon át vezet, és a rendőrség már jóváhagyta. Mivel a Pride menete is áthalad a Szabadság hídon, a két rendezvény ott biztosan keresztezi egymást.

Az Index információi szerint a Mi Hazánk Mozgalom tüntetést jelentett be a rendőrségnél a szombati Pride idejére, mégpedig Budapest összes hídjára. Egy párttag arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a Hősök terétől a Tabánig tartó útvonalat is lefoglalta a párt. Az Andrássy úton, a Múzeum körúton és a Kálvin téren keresztül egészen a Szabadság hídig vezető útvonalat a rendőrség már jóváhagyta – ezzel összecseng a Magyar Hang értesülése is.

Ez az útvonal több ponton egybeesik a Pride menetének tervezett útvonalával.

Ahogy azt korábban írtuk, hogy közzétették a 30. Budapest Pride útvonalát: a menet 15 órakor indul a Városháza parkból egészen a Műegyetem rakpartig, ahol kezdetét veszik a programok.

A Pride gyülekezője a Városháza Parknál lesz 14 órától, onnan 15 órakor indulnak a Károly körúton az Astoria felé, a Múzeum körútig. Elhaladnak az ELTE és a Nemzeti Múzeum előtt, egészen a Kálvin térig. Majd tovább mennek a Vámház körútra, a Fővám térre. A menet a Szabadság hídon áthaladva a Műegyetem rakpartnál fejeződik be.

Tehát amennyiben az értesüléseink pontosak, akkor a két rendezvény útvonala a Szabadság hídnál mindenképpen keresztezi egymást, így elkerülhetetlennek tűnik, hogy ott találkozzanak. Korábban hatalmas viták zajlanak az idei Budapest Pride megrendezése körül. Orbán Viktor magyar miniszterelnök még évértékelő beszédében kijelentette, a budapesti Pride szervezői idén „ne bajlódjanak a felvonulás előkészítésével”.

(Borítókép: Huszti István / Index)