Az idei nyár eddigi legnagyobb forrósága sújtja az országot csütörtökön: a hőmérséklet több helyen is jóval 30 Celsius-fok fölé emelkedhet, az Alföld egyes részein pedig a 40 Celsius-fokot is megközelítheti. Az extrém meleg időjárás miatt a Belügyminisztérium előbb szerda reggeltől csütörtök éjfélig nyolc vármegyére rendelte el a vörös kódot, majd a harmadfokú hőségriasztást az egész országra vonatkozóanmeghosszabbították péntek éjfélig. Ez kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Emellett országos tűzgyújtási tilalom is érvénybe lépett – a rendkívüli szárazság miatt már egyetlen szikra is komoly tüzet okozhat.

A kánikula nem csupán szokatlanul erős, de időzítésében is aggasztó: június még hivatalosan a nyár eleje, ennek ellenére már most trópusi napokat élünk át. A hőség hátteréről, a várható nyári trendekről és a megelőzés lehetőségeiről Reisz András meteorológust kérdeztük, aki egyértelművé tette, „a mostani időjárás már nem szimpla anomália, hanem a klímaváltozás kézzelfogható következménye”.

Szokatlan meleg, még szokatlanabb szárazság

Reisz András szerint a mostani helyzetben nem is maga a hőmérséklet az igazán meglepő, hanem az, hogy mindez ilyen extrém szárazsággal párosul. Mint mondta, június hagyományosan az év legcsapadékosabb hónapja, ezzel szemben idén a legszárazabbként vonulhat be a meteorológiai feljegyzésekbe.

Valószínűleg ebben is rekord születik majd, de ezt majd a hónap végén tudjuk meg pontosan

– magyarázta.

A csütörtöki hőmérséklet mindemellett azért is számít rendkívülinek, mert „július szokott lenni a legmelegebb hónap, és még abban az időszakban is viszonylag ritkának számított korábban a 35 Celsius-fok feletti hőmérséklet.” Ezzel szemben mostanra ez már-már normálissá vált: az elmúlt másfél évtized során a klímaváltozás miatt ezeket az extrém értékeket szinte megszoktuk.

A meteorológus kiemelte, hogy csütörtökön az Alföldön akár 40 Celsius-fok közeli hőmérséklet is kialakulhat, ez pedig már nem egyedülálló jelenség, hanem sokkal inkább egy új klímatrend része. Reisz András megjegyzését a HungaroMet Zrt. csütörtökön közzétett posztja is megerősítette, ugyanis az előzetes adatok alapján a Csongrád-Csanád vármegyei Kübekházán és Újpesten is kerekítve 40 Celsius-fokot mértek.

Azt írták, Kübekházán 39,7 Celsius-fok volt, míg a fővárosban, Újpesten 39,5 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó korábbi országos melegrekord 36,1 fok volt, amit még 1938-ban regisztráltak Csongrádon.

Üröm az örömben, hogy ez a brutális hőhullám péntektől kicsit enyhül, ám Reisz szerint csak átmenetileg, mert vasárnaptól ismét melegszik majd a hőmérséklet. Azt is hozzátette: a hőség mögött érkező front sajnos nem hoz jelentős csapadékot, vagyis a pusztító szárazságot nem fogja enyhíteni. Legfeljebb elszórt zivatarokra lehet számítani, de ezek nem számítanak „áztató esőnek”, így a katasztrofálisnak nevezhető aszály mérséklődése nem várható.

13 Galéria: A 40 Celsius-fok csak a kezdet, extrém szárazság jöhet Magyarországon Fotó: Papajcsik Péter / Index

Mi várható a nyár további részében?

Arra a kérdésre, hogy mit lehet kiolvasni a jelenlegi hőségből a nyár egészére nézve, a meteorológus óvatosságra intett. Elmondta, hogy messzemenő következtetést nem szabad levonni abból, hogy júniusban ilyen meleg van – hiszen nem feltétlenül jelenti azt, hogy július még forróbb lesz. Rámutatott, hogy statisztikailag a nyár csúcspontja július 15. és 25. között szokott bekövetkezni, és a valaha mért legmagasabb hőmérsékletet – 41,7 Celsius-fokot – is ebben az időszakban, 2007 júliusában rögzítették. Elképzelhető, hogy idén még ezt is túlszárnyaljuk, de az időjárás képes egyik napról a másikra is megváltozni.

„Ne felejtsük el, hogy májusban hidegebb volt, mint szokott. Aztán hirtelen jött egy fordulat és gyakorlatilag egy-két nap alatt belecsöppentünk a trópusi forróságba, a cirkulációkban hirtelen ingadozások lehetnek. Ha nem is a pontos, hanem a felületesebb szezonális előrejelzést nézzük, akkor inkább annak van nagyobb esélye, hogy az átlagosnál melegebb és szárazabb nyári idő az évszak további részében is folytatódik” – mondta Reisz András.

Nem lehet elégszer hangoztatni a védekezés fontosságát

A magas hőmérséklet mellett a fokozott UV-sugárzás is komoly kockázatot jelent ezekben a napokban. Reisz András szerint minél szárazabb a levegő, annál erősebb az UV-B sugárzás, különösen akkor, ha szubtrópusi eredetű légtömeg érkezik. Mint mondta, extrém módon növekszik az UV-B sugárzás, amit a saját bőrünkön is érzékelhetünk, hiszen éget a nap.

A sztratoszférában bizonyos bonyolult fizikai folyamatok miatt az ózon jelentősebb mértékben csökken, és nemcsak a tiszta égbolt, hanem a lecsökkent ózonmennyiség miatt is extrém módon növekszik az UV-B sugárzás. Minden alkalommal elmondjuk természetesen, hogy emiatt a napozásról érdemesebb lemondani ezekben a napokban, de nem kéne mondani sem, mert az ember józan ésszel érzi a saját bőrén, hogy éget a nap

– emelte ki a szakember.

Hangsúlyozta, hogy a napvédő krémek nem arra valók, hogy órákat töltsünk a tűző napon. „Az emberek délben szeretnek a napon lenni, mert akkor barnulnak a leggyorsabban, de ennek van a legnagyobb egészségügyi kockázata – ami sokszor csak később derül ki”. Hozzátette: ha már mindenképp kint kell tartózkodni a kritikus időszakban (11–15 óra között), akkor minimum 50 faktoros fényvédőt érdemes használni, és azt gyakran újrakenni.

A hőség elviselését segíti a laza, világos öltözet, és a bőséges folyadékbevitel is. Reisz András azt javasolta, hogy aki teheti, napközben maradjon hűvös helyen, a sportolást és egyéb fizikai aktivitást pedig a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítse.

A meteorológus kiemelte, „erősen javallott sapkát vagy kalapot viselni, ahogy minden mást is, amit régebben csak a trópusi övezetben vagy a mediterrán térségekben viseltek az emberek, amikor elmentek nyaralni. Nálunk sajnos ez most már nemcsak hogy divat lesz, hanem egy kötelező, szükséges védőeszköz is” – hangsúlyozta.

Reisz András felhívta a figyelmet arra is, hogy a városi környezet még tovább fokozza a hőterhelést. A sok beton- és aszfaltfelület miatt a hő a városokban jobban megmarad, és ez kialakítja az ún. városi hősziget jelenséget, ami éjszaka sem engedi jelentősen lehűlni a levegőt. „A városi klíma nyáron elviselhetetlenebb, mint a természetes környezet, és ez független a klímaváltozástól is – de mostanra a kettő már együtt érvényesül” – figyelmeztetett.

A csütörtöki extrém meleg nem egyszeri jelenség, hanem egy hosszabb távú folyamat része. A nyári hónapokban hasonló vagy még magasabb hőmérsékletek is várhatók, és ehhez – ahogy Reisz András fogalmazott –, „nemcsak alkalmazkodni kell, hanem új életmódszokásokat is ki kell alakítanunk”. A védekezés eszközei adottak, de élni is kell velük – nem pusztán a komfort, hanem az egészség védelme érdekében.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)