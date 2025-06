Egy uszoda férfi öltözőjéhez szerelt kamerát egy férfi, hogy megfigyelje a vendégeket. Az ügyben tiltott adatszerzés bűntette miatt emeltek vádat.

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki kamerát szerelt fel egy uszoda férfi öltözőjébe azért, hogy a vendégeket megfigyelje – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A vádirat szerint a férfi a létesítmény uszodamestereként dolgozott, így bejárása volt az öltözőkbe is.

A vádlott – még 2024 év végén – a férfi öltözőben lévő faliórába beszerelt egy kamerát, amelyen keresztül a mobiltelefonjára letöltött alkalmazás segítségével folyamatosan megfigyelhette az öltözőben zajló eseményeket.

A Váci Járási Ügyészség az elkövetővel szemben tiltott adatszerzés bűntette miatt emelt vádat.

Korábban arról számoltunk be, hogy sportoló gyerekek találtak rejtett kamerát Vác uszodájában tavaly decemberben, a helyszínre a rendőrség is kiszállt, ismeretlen elkövető ellen indult eljárás tiltott adatszerzés gyanúja miatt. Az esetről Makrai Zsolt, a város egyik önkormányzati képviselője számolt be, aki szorgalmazta, hogy vizsgálják át az önkormányzat többi sportintézményének öltözőit is.

