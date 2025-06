Hetek óta nem szállít az Yves Rocher: vásárlók százai várnak hiába a kifizetett rendeléseikre

Egy kolléganőnk hívta fel a figyelmet arra, hogy már hetekkel ezelőtt kifizette az Yves Rocher webshopban leadott rendelését, de a csomag a mai napig nem érkezett meg. Ahogy utánajártunk a történetnek, hamar kiderült, hogy korántsem egyedi esetről van szó – a francia kozmetikai óriás magyar webshopja csaknem egy hónapja képtelen kiszállítani a vásárlók által már kifizetett rendeléseket.

A probléma mértékét jól mutatja, hogy dühös kommentek árasztják el a cég Facebook-bejegyzéseit. Az Yves Rocher Magyarország Facebook-oldala a mai napon is kirakott egy posztot egy termékük népszerűsítésére a következő szöveggel:

„Kis rituálé nagy hatással? Fedezd fel a dupla tisztítás erejét. […] Az eredmény? Tiszta, friss és egészséges kinézetű bőr, amely végre fellélegezhet. Már a rutinod része a dupla tisztítás, vagy tervezed kipróbálni? Írd meg nekünk a hozzászólásokban!” – fogalmaz a posztban a cég, a kommentekben azonban nem sokakat érdekel a „dupla tisztítás”.

Szállítsák ki a megrendelt és kifizetett termékeket! 21 000 forintom bánja!

– fogalmazott az első kommentelő, aki kifejtette, ha tudta volna, hogy baj van a céggel, akkor biztosan nem rendelt volna.

„Sok éve használom a termékeket, de ez, ami most van, felháborító! És rakják ki az új posztokat. Gusztustalan” – összegezte véleményét.

A többi komment sem sokkal kedvesebb.

Kedves Yves Rocher, ha a reklámokat ki tudják tenni, miért nem informálják a vevőiket a megrendeléseik csúszásáról? Sokan több mint egy hónapja várnak…

– érdeklődött egy másik vásárló.

A vásárlók egyre türelmetlenebbek, sokan hetek óta várják már a megrendelt termékeket. A helyzet annyira súlyossá vált, hogy a Reddit közösségi platformon is felkapott téma lett.

Június első hetében rendeltem az Yves Rocher webshopról néhány terméket, és azóta sem kaptam meg. A kosárban még mindig ott van, hogy megkaptuk rendelését, de még nem adták át a szállítónak. Ennek már három hete. Próbáltam telefonon hívni őket számtalan különböző alkalommal, de nem veszik fel. Két e-mailt írtam, hogy a rendelésemről érdeklődjek, de semmi válasz. Én így még nem jártam. Pedig tavaly is rendeltem tőlük online, és nagyjából három nap alatt megkaptam a csomagom gond nélkül. Mi a fene történik? Nem kis pénzt költöttem el a webshopban, ráadásul ajándéknak szántam volna, de már annyi hét eltelt, hogy oda se tudtam így adni annak, akinek szerettem volna. Nagyon gáz. De hogy semmilyen kommunikáció nem jön tőlük, az nonszensz

– mesélte el történetét egy Reddit-felhasználó, akinek bejegyzése alatt sokan osztották meg hasonló történetüket.

„Május 30-án rendeltem, és ugyanott tartok, mint te” – válaszolta egy másik felhasználó.

A helyzet már odáig fajult, hogy a Kamuwebshopok nevű Facebook-csoportba is felkerült az Yves Rocher, ahol egyébként átverős online üzleteket gyűjtenek össze. Ez különösen megdöbbentő egy olyan cég esetében, amely Magyarországon és nemzetközileg is elismert márkanév.

Az Yves Rocher Termékek nevű Facebook-csoportban is a szállítások késésével vannak elfoglalva az emberek a termékek helyett. Az itt megjelenő kommentekből kiderült, hogy nem mindenki, de néhányan a rendelésük után egy héttel kaptak egy e-mailt, amelyben a cég felhívja a figyelmet arra, hogy a szokásosnál tovább tart a kiszállítás, mert raktárt költöztetnek.

Lassan, de biztosan! Raktárcsere következtében a május 30. után feladott online rendelések a megszokottnál lassabban kerülnek feldolgozásra és kiszállításra, ezért elnézést kérünk! Hogy ennek mi az oka? Az eddig használt külföldi raktár helyett mostantól egy helyi raktárra váltottunk, hogy a jövőben hamarabb kiszállításra kerülhessenek szeretett vásárlóink kedvenc termékei. Jól hangzik, igaz?

– olvasható a levélben, amely azzal zárul, hogy a rendelések fogadása továbbra is zavartalanul zajlik.

Nem meglepő, hogy a levél végén feltett kérdésre sokan reagáltak ironikusan. A csoport tagjai amiatt is panaszkodnak, hogy az átállás következtében korábban gyűjtött, termékekre váltható pontjaikat is elvette a cég.

Elérhetetlen ügyfélszolgálat, az eladók nem sokat tudnak

A helyzet még frusztrálóbb, ha az ember megpróbálja elérni a céget. Az információs telefonszám nem elérhető – és bár szereztünk egy másik telefonszámot, amelyen egy pórul járt vásárló még korábban tudott egyeztetni az ügyfélszolgálattal, most már azon is csak egy robothang fogad minket, ami átirányít a cég új ügyfélszolgálati számára, amely folyamatosan foglaltat jelez. Az e-mailekre pedig egyáltalán nem válaszolnak. Megkerestük a francia anyavállalatot is, ám ők is csak a nem reagáló magyar Facebook-oldal címét adták meg kapcsolattartásként.

Mivel az Yves Rocher franchise-rendszerben működik, és Magyarországon 28 fizikai boltja van, személyesen is utánajártunk a problémának. Az üzletekben eltérő információkat kaptunk.

Az első két felkeresett üzletben azt mondták, hogy történt a rendszerükben „egy előre nem látható hiba, de már látják a végét, és hamarosan helyreáll a rendszer, addig legyenek türelemmel” a vásárlók. Elmondták azt is, hogy tudják, a telefonszám elérhetetlen, de állítólag az e-mailekre válaszolnak – ami a tapasztalatok szerint nem igaz.

Szólj nekik, hogy a kolléganőd már túl van ezen. Három hétig bírta a türelmem. Ennyi idő alatt a Temu is kétszer körbeutaztatja a csomagjait a világ körül

– reagálta a megtudottakra a problémát először jelző kolléganőnk.

Egy harmadik üzletben telefonon érdeklődtünk, de ugyanazt a választ kaptuk: legyünk türelemmel, írjunk e-mailt, technikai probléma van a szállítási rendszerben, hamarosan jó lesz minden.

A harmadik és negyedik személyesen felkeresett üzletben már segítőkészebbek voltak az eladók.

Így megtudtuk, hogy a csomagok már össze vannak készítve, csak a kiszállításokat nem tudták megkezdeni, mert nem sikerült az online üzletnek átállni az új rendszerre.

Ezt kicsit furcsállják, mert nekik – mármint a fizikai üzleteknek – is át kellett állniuk, és probléma nélkül megugrották a feladatot, igaz, az online cég új raktárba és új székhelyre is költözött, úgyhogy lehet, hogy a költözés áll a probléma hátterében.

Ők azt is bevallották, hogy tisztában vannak azzal, hogy nemcsak a telefonos, de az e-mailes ügyfélszolgálat sem elérhető, ami miatt sok reklamáló vásárló keresi fel őket. Nekik azt tudták felajánlani, hogy kárpótlásként kedvezményes áron levásárolhatják a már online elköltött összeget, de tudják, azoknak, akik – mondjuk – ajándéknak rendeltek volna, ez az opció nem segít.

Azt viszont ők is problémaként rótták fel a cégnek, hogy az Yves Rocher Magyarország semmilyen felületen nem kommunikál a problémáról.

Az árrésstop sem segít a cégen

A kommentelők azon is felháborodtak, hogy az árrésstop miatt már nem lehet külön sampont és tusfürdőt vásárolni, csak valamilyen másik termékhez hozzácsatoltan, ami tovább nehezíti a vásárlást.

Sőt, egyesek szerint az árrésstop miatt kellett átállnia a cégnek az új rendszerre is.

Az eladónő azt mondta, hogy elvileg a tusfürdős árrésstop betett a rendszerüknek

– írta egy panaszkodó vásárló, ezt azonban nekünk nem erősítette meg egy eladó sem.

Az viszont biztos, hogy a cég sokkal nagyobb problémát okoz azzal, hogy nem kommunikál a vevőikkel, mint azzal, hogy késnek a szállításokkal, mert így egyre több rémhír kezd el terjedni róluk az interneten.

Azt hiszem, nekem is ez volt az utolsó rendelésem tőlük. Június 9. óta várok a cuccra, de az e-mailre sem válaszolnak. Én értem az átszervezést, de a mai világban az ilyen kommunikáció (illetve hiánya) szerintem elfogadhatatlan. Van sok ugyanilyen jó másik termék a piacon szerencsére

– írja az egyik pórul járt vásárló.

(Borítókép: Michael Gottschalk / Getty Images)