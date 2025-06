Megérkezett a nyár Magyarországra, hatalmas hőséggel köszönt a közelgő hétvége, ami nemcsak strandidőt, hanem fokozott egészségügyi veszélyeket is jelent. Ezáltal a kórházak, egészségügyi intézmények is nagyobb leterheltségnek vannak kitéve, és a nehéz helyzetre való felkészüléshez bevett protokollra van szükség. Ebbe kaphatott betekintést az Index több magyar kórház által.

Kiadták a hőségriadót Magyarország teljes területére, csütörtökön országszerte a negyven fokot közelíti majd meg a hőmérséklet, ami már a strandolási élményt is kellemetlenné teszi. Ekkora melegben különösen figyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre, testünk hűtésére, és amennyiben teljesen egészségesek vagyunk, egyszerű dolgunk van. Felkészülve a kánikulára az Index felkeresett több magyar egészségügyi intézményt is azzal kapcsolatban, hogy a krónikus betegek, idősek miként tudnak hatékonyan megküzdeni a hőséggel, illetve a kórházaknak milyen bevett protokolljuk van a kellemetlen meleggel szemben.

Mint arról korábban hírt adtunk,

kedd 0 órától csütörtök éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos,

emiatt a a legmelegebb órákban javasolja a tűző nap elkerülését, valamint a folyadék pótlását. Nyolc vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, emellett figyelmeztettek a kánikula élettani hatásaira is, ezért körültekintésre kérik a lakosságot.

A szakember arra is figyelmeztet, hogy a legmelegebb órákban, általában délelőtt 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot és a megerőltető fizikai tevékenységeket. Ha mégis a szabadban kell tartózkodnunk, viseljünk világos, szellős ruhát, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, és használjunk magas faktorszámú napvédő készítményeket, valamint fényvédő ajakápolót is. Fontos, hogy árnyékban tartózkodjunk, és lehetőség szerint naponta legalább két-három órát töltsünk légkondicionált helyiségben. Otthonunkat a hajnali és kora reggeli órákban szellőztessük át, a belső hőmérséklet kereszthuzattal is csökkenthető. A katasztrófavédelem weboldalán megtalálhatóak azok a légkondicionált helyiségek is, amelyek bárki számára elérhetők.

Kölcsönös empátia a 35 fokos kórteremben

A nagy hőség senkinek sem egyszerű, a betegek és az orvosok egyaránt szenvednek tőle. Kőnig Róbert gyermeksebész ezzel kapcsolatban ezt nyilatkozta lapunknak még áprilisban: „Nagy valószínűséggel a dolgozóknak is melegük van, együtt vagyunk ebben. Kölcsönös empátiával lehet megoldani az ilyen helyzeteket. Azon dolgozom, hogy az empátia valóban kölcsönös legyen, ne csak a betegek oldaláról várjuk el azt”.

A kánikulában, pláne ha rosszul van az ember és orvosi ellátásra vár, meglehet, hogy nincs túlzottan empatikus hangulatában, azonban tisztelni kell az orvosok és más kórházi dolgozók munkáját. Nem egyszerű kitartani a hatalmas hőségben, a kórházakban talán a fekvőbetegek vannak a legnehezebb helyzetben. Akad olyan intézmény idehaza, ahol 35,7 fokban kénytelenek feküdni a betegek, ugyanis az egészségügyi államtitkár meglátása szerint

súlyos tévedésben van az, aki szerint mindenhova kell légkondi a kórházakban.

Takács Péter kiemelte: a 2017-ben megkezdett kórházi légtechnika-korszerűsítési program 18 milliárd forintos fejlesztéseibe nem tartoznak bele az új építésű beruházások, csak a régebbi kórházi épületekben végzett hűtési és csíramentes levegőt biztosító légtechnikai rendszerek cseréje, illetve korszerűsítése. Azt is közölte, hogy jelenleg is zajlik hárommilliárd forintos kerettel egy hűtéskorszerűsítési program, 26 helyen dolgoznak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) munkatársai.

Mi a kórházi protokoll a hőségriadóban?

Az empátia mellett természetesen egyéb intézkedéseket is ejtenek az egészségügyi intézményekben azért, hogy elviselhető körülményeket biztosíthassanak a betegeknek és a dolgozóknak egyaránt. Az Index kérdésére a Semmelweis Egyetem elmondta,

intézményükben jelenleg az összes telepített klímaberendezés működik, karbantartott, illetve érvényes karbantartási és hibajavítási szerződéssel rendelkezik,

tehát megfelelő hőmérsékletben tudnak gyógyulni a betegek és dolgozni a szakemberek. Kiemelték, a beavatkozások a műtéti rend szerint zajlanak, nem kell elhalasztaniuk egy műtétet sem a nagy meleg miatt.

Mindemellett nagyobb betegforgalmat elsősorban a sürgősségi és a kardiológiai területen vár az intézmény, ugyanis a krónikus betegek szervezetét jobban megterheli a hőség, számukra az ilyenkor szokásos ajánlások betartását javasolják: ne menjenek a tűző napra, lehetőség szerint tartózkodjanak hűvös helyen és fogyasszanak több folyadékot.

Az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház úgy fogalmazott lapunknak, hogy az intézmény minden esetben, így hőségriadó idején is a törvényben előírtaknak és a belső szabályzók, illetve eljárásrendek szerint működtet mindent. A kollégák ezen időszakban is a szokásos nappali és éjszakás műszakokban látják el a feladataikat.

Általánosságban elmondható, hogy minden hőségriadó idején lehet számítani megnövekedett betegforgalomra a különböző ellátási területeken.

– írták, hozzátéve, az intézmény klímaberendezései megfelelő, és folyamatos karbantartás mellett működnek. Továbbá igyekeznek egyéb szolgáltatásokkal is növelni a betegek komfortérzetét, ezért hűsítő italokkal, védőitalokkal állnak a páciensek rendelkezésére.

(Borítókép: A Honvédkórház épülete. Fotó: Nagy Tamás / Index)