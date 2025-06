Két mém miatt kirúgott egy diákot, bíróság előtt a kollégiumi igazgató

2023. április 19-én tartották a Táncsics Hét rendezvénysorozatot, ennek keretében felavatták a műfüves focipályát. „Felvonultak a városvezetők, politikusok, országgyűlési képviselők és ott volt természetesen a kollégium igazgatója, Bibok Róbert is (jelenleg is ő tölti be a tisztséget)”.

Zöld, fehér, piros?

„Ahogy az ilyen ceremóniákon szokás, átvágták a nemzeti színű szalagot, majd ebből egy-egy darabkát kaptak a felavató személyek, mindenki felmutatta a saját kis zászlóját, és ezt a pillanatot megörökítették a fotósok is”.

Csakhogy a koleszigazgató fordítva fogta a zászlót, zöld-fehér-piros sorrendben mutatta

– részletezte a KecsUP. Több helyi portálra így került fel fotó.

A lap beszámolója szerint a kollégium hivatalos Facebook-oldalára is először olyan fényképet tettek ki, ahol rosszul áll a trikolór Bibok Róbert kezében. Másnap az egész kollégium észrevette és beszélni kezdett erről. A képet erre levették a Táncsics közösségi oldaláról, valaki átszerkesztette, azaz manipulálta, és a kép már úgy került vissza a Facebook-ra, hogy a zászlót jól tartja az igazgató. Tehát:

A bakiból két mémet készített a kolesz egyik lakója, egy tizenkettedik évfolyamos, érettségi előtt álló lány, és beküldte a kollégium közös Messenger csoportjába. Igazából annyit tett, hogy a hibás fotókhoz írt egy-egy mondatot:

„Amikor próbálsz beilleszkedni, és azt csinálni, amit mások, de fingod sincs, hogy mit csinál egy normális ember.”

„Amikor a barátaid mind kimagasló eredményeket értek el, de te ugyanolyan büszek (ez nyilván büszke akart lenni – a szerk.) vagy a kettes matek érettségire.”

Ezekről a mémekről volt szó:

Később egy olvasó arról értesítette a lapot, hogy a mémeket készítő diákot kirúgta az igazgató. Bibok Róbert akkor, 2023 május közepén azt nyilatkozta a KecsUP-nak, hogy „A diák jelenleg is rendelkezik intézményünkben folyamatos kollégiumi jogviszonnyal – tehát kollégiumunk közösségének tagja – a tanév végéig.” Viszont azt megerősítette, hogy volt ügy belőle, legalábbis elbeszélgetett a diákkal. Úgy fogalmazott, hogy „személyes pedagógiai célú elbeszélgetés történt a diákkal, mely során elismerte hibáját, és elnézést kért.”

Csak másokat akart megnevettetni, az érettségi előtt a feszültséget oldani

Erre az érintett lány, édesanyja, és a kollégiumban lakó más diákok is leírták a KecsUP-nak, mi történt. A kiskőrösi tanuló május 18-án kijelentette: papíron még koleszos, de el kellett hagynia a Táncsicsot.

Ezek a mémek semmiféleképpen nem az Igazgató Úr személye elleni támadások voltak, a mémeken megjelent szöveget általános hangvétellel írtam, hogy többen (legfőképpen más diákok) bele tudják magukat képzelni a mémen megjelenített helyzetbe. A célja egyszerűen egy kis feszültségoldás az érettségi előtt, mások megnevettetése volt

– írta a diák. Leveléből az is kiderült, hogy nem sokkal azután, hogy a mémeket megosztotta a Messenger-csoportba, már egy nevelőnő kopogtatott be a szobájába, és megkérte, hogy szedje le a képeket, mert másnaptól nem lesz a kollégium lakója. Ő ennek eleget is tett. Ám ezzel nem lett vége a történetnek, mert a nevelőtanár lementette a mémeket törlésük előtt, és megmutatta Bibok Róbertnek, aki behívatta a lányt az irodájába.

„Azt mondta, fel tudnak jelenteni, kettétörheti az életemet, és tönkreteheti az érettségimet”

„A »személyes pedagógiai célú elbeszélgetés« úgy kezdődött, hogy az Igazgató Úr megkérdezte, hogy nekem mi problémám van vele. Én elmondtam neki, hogy semmi személyes problémám sincsen vele, mire ő kérdőre vont a mémekkel kapcsolatban. Elmagyaráztam neki, hogy azok a mémek nem rosszindulatból készültek, hanem csupán egy vicces szituációt bújtattam új köntösbe”.

A beszélgetés az Igazgató Úr részéről tele volt személyeskedéssel.

„Azt mondta teljes szívéből reméli, hogy nekem kettes lesz a matematika érettségim. Szóba hozta a szüleimet, és minősítette a neveltetést, amiben otthon részesültem, valamint tett olyan megjegyzést, miszerint nem tudja milyen zavar lehet a fejemben, de talán jobb is ez így. Azt mondta fel tudna jelenteni személyi jogok megsértése miatt, és hogy ketté törheti az életemet, és tönkreteheti az érettségimet”.

Rákérdezett a továbbtanulási terveimre, én pedig megmondtam neki, hogy pszichológus szeretnék lenni. Nem csak kétségbevonta választásomat, hanem egyenesen kijelentette, hogy ő tartana attól, hogy a családtagjait egy olyan szakember kezelje, mint amilyen én lennék.

„Azt is mondta, hogy ha feljelent az be fog kerülni az erkölcsi bizonyítványomba és nem lehetek majd pszichológus. Szeretném megjegyezni, hogy én a beszélgetés alatt tisztelettudó voltam mindvégig, beismertem a hibámat és többször is bocsánatot kértem. Kételyek között hagyva küldött ki, azzal a kijelentéssel, hogy még gondolkozik rajta följelentsen-e” – idézte fel a lány a történteket.

Másnap folytatódott a tortúra

Másnap aztán folytatódott a számonkérése, az igazgató ismét behívatta. „Arról tájékoztatott, hogy feljelentésre nem fog sor kerülni, azonban a kollégiumi ballagás után, két héttel az érettségi előtt ki kell költözzek a kollégiumból. Szerencsére a nővérem ebben az időszakban költözött Kecskemétre, de ha ez nem így lett volna komoly hátránnyal indultam volna neki a maradék ket hétnek, a ballagásnak és az érettséginek. Azt gondolom, hogy ezzel az Igazgató Úr teljes mértékben tisztában volt, elvégre okkal lettem kollégista” – folytatta a diák.

Miután lezajlott a ballagás, végleg el kellett hagynia a kollégiumot, noha ekkor még az érettségik javában zajlottak.

„Bibok Róbert Igazgató Úr engem megfenyegetett, sértegetett, személyeskedett velem és eltanácsolt a kollégiumból úgy, hogy nem történt fegyelmi eljárás. Vállalni kell a következményt a tetteinkért. Én ezt meg is tettem. Beismertem, hogy hibáztam, leszedtem a mémeket, bocsánatot kértem többször is, tisztelettudó maradtam. A négy éven át tartó kollégista létem alatt egy panasz sem volt rám, amelyet a többi nevelőtanár alá is tud támasztani. Nem keveredtem verekedésbe, nem mentem vissza soha alkoholos állapotban, nem voltam tiszteletlen, sőt egy-két kollégiumi pályázatra rajzokat is készítettem, ennek ellenére egy kis jóindulat sem tanúsítottak felém az eset során” – írta a diák a szerkesztőségnek 2023 májusában.

Bíróság elé került az ügy

„Most, több mint két év után bíróság elé került az ügy. Közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével vádolja a Kecskeméti Járási Ügyészség a kollégium igazgatóját” – tájékoztatott a lap.

A BüntetőTörvényköny szerint „az a közfeladatot ellátó személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen, közfeladattal kapcsolatos kötelességét megszegi, közfeladattal kapcsolatos jogkörét túllépi, vagy közfeladati helyzetével egyébként visszaél, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

Az általános szabályok szerint zajlik majd a bírósági per, tanúk meghallgatásával, esetleg szakértők megidézésével.

Dóka István ügyész ismertette a vádat. Így derült ki, hogy első alkalommal, a mémek chatcsoportba beküldése napján Bibok Róbert este 10-kor hívatta irodájába a lányt, aki így pizsamában volt kénytelen megjelenni

– írta meg a lap. „A vádlott szóban felelősségre vonta őt, megkérdőjelezve neveltetését, az általa választott pszichológusi pályára való alkalmasságát, továbbá kilátásba helyezte becsületsértés miatti feljelentését” – ismertette a vádiratot az ügyész.