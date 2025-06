Orbán Viktor a Pride-ról: Magyarország egy civilizált ország, nem szoktuk bántani egymást

Minden megváltozik, ha Ukrajna csatlakozik. Ez az ország háborúban áll, és ha egy háborúban álló országot felvennénk az unióba, akkor felvennénk a háborút is. Ezért nem szabad megengedni, hogy belépjenek, és ezt a magyarok világossá is tették – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Ukrajnát nem a távoli jövőben, hanem most akarják felvenni. Az uniós vezetők a lehető leghamarabb szeretnék a csatlakozást, ami szerinte közvetlen fenyegetést jelent. Úgy véli, tudnunk kell, hogy egy ország, amelyet felveszünk, milyen: mekkora, milyen képességekkel rendelkezik, és van-e definiált identitása, államisága.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: Magyarország adatai ismertek, így a támogatások és a szavazati súly kiszámítása lehetséges. Ukrajnáról viszont senki sem tudja megmondani, hogy pontosan mi is az, mi lesz belőle, és mi marad belőle. Nem tudjuk, mennyien vannak és mennyien lesznek.

Ez a bizonytalanság már a volt szovjet blokk országainak csatlakozásakor is fennállt – emlékeztetett a miniszterelnök –, de akkor ezt úgy oldották meg, hogy először a NATO-ba vették fel őket, hogy ne álljanak háborúban. A NATO ugyanis a tagországok határait garantálja, és csak akkor lehet csatlakozni, ha ezek a határok ismertek.

Ha Ukrajna NATO-tag lenne, akkor másnap már a harmadik világháborúban lennénk

– fogalmazott a miniszterelnök.

Mint mondta, tudja, hogy Ukrajnának ez borzalmas hír, de „mi, magyarok őszintén és komolyan beszélünk, míg a brüsszeliek hitegetik őket”. Szerinte a NATO-csúcs egyszerűbb ügy volt, ott a magyar álláspont került többségbe.

Orbán Viktor: Brüsszelben rakták össze a Tisza Pártot

Orbán Viktor szerint az Európai Unió egyre inkább úgy viselkedik, mint régen Moszkva, amely hatalmi központként utasításokat küldött Budapestre. Most Brüsszel ugyanezt teszi a Tisza Párton és a DK-n keresztül.

Ursula von der Leyen a brezsnyevesedés útjára lépett

– tette hozzá.

Kijelentette: „Nekünk nem kell megijedni attól, hogy most még egyedül vagyunk, mert a migráció esetében is ez volt a helyzet. Akkor is egyedül álltunk szemben az uniós migrációs politikával, és most az ukrán csatlakozás ügyében is ez lesz.”

Szerinte Magyarországon mindig a józan ész uralkodott, és egyre világosabbá válik, hogy a közép-európai országok lennének az elsők, akik veszítenének Ukrajna csatlakozásával. Úgy véli, a nyugati országok álláspontja is idővel meg fog változni.

A kormányfő megismételte, hogy a brüsszeli vezetők félrevezetik az ukránokat. Szerinte Brüsszelben rakták össze a Tisza Pártot, mert idegesítette őket Orbán Viktor. „Abban látják a megoldást, hogy nem meggyőznek bennünket, vagy megállapodnak velünk, hanem létrehoznak egy pártot, amely Brüsszel érdekei szerint szavaz.” Hozzátette: neki a Tisza Párt és a DK ellenében kell képviselnie a magyar emberek véleményét.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy egyeztetett a szlovákokkal, akik szintén nem támogatják, hogy az EU-ban senki ne vásároljon orosz olajat vagy gázt. Orbán Viktor hangsúlyozta: „Egyetlen érvre vagyok kíváncsi, hogy miért kérik tőlem, hogy az emberek rezsiszámlája megtöbbszöröződjön.”

Hozzátette: a vonatkozó jogszabály 2027–28-ban lépne életbe, ami nincs is olyan messze, és már most elkezdené felhajtani az árakat, mivel nem kötnének hosszú távú szerződéseket.

Helyretette von der Leyent, és tisztázta a Pride körüli jogi vitát

A magyar kormányfő von der Leyen azon felszólítását kritizálta, amelyben az EU-bizottság elnöke a magyar hatóságokat a Pride engedélyezésére szólította fel.

Magyarországot egy alárendelt országnak tekinti, és azt gondolja, hogy ő Brüsszelből utasíthatja a magyarokat arra, hogy hogyan éljenek

– fogalmazott, a helyzetet a szovjet időszakhoz hasonlítva.

A Pride megrendezése körüli jogi vitát tisztázva kifejtette, hogy a magyar jogszabályok egyértelműek: rendezvény megtartásához bejelentés és rendőrségi engedély szükséges. Ha a rendőrség ezt megtagadja, bírósághoz lehet fordulni. „A törvény a tiszta beszéd” – idézte József Attilát, hozzátéve, hogy aki nem tartja be az eljárásrendet, annak számolnia kell a jogkövetkezményekkel.

Orbán Viktor elmondta, hogy a rendőrség „feloszlathatná ezeket a rendezvényeket, mert van ehhez joga, azonban Magyarország egy civilizált ország. Nem szoktuk bántani egymást.” Kiemelte, hogy a hatóságok nem arra vannak, hogy „elagyabugyálják” az embert „aki a jogszabályokat áthágva elmondja a véleményét”.

Szerinte az eseménynek jogi következményei lesznek, de „az nem érheti el a fizikai bántalmazásnak a szintjét, mert egész egyszerűen az a magyar kultúrától idegen”. Hozzátette, hogy a kereszténység értelme is ilyen: „Nem azért vagyunk a világon, hogy nehezebbé tegyük egymás életét, hanem azért, hogy könnyebbé tegyük.”

A rendőrségnek sem az a dolga, hogy fizikai erőszakot alkalmazzon, hanem hogy rávegye az embereket, hogy kövessék a törvényeket

– mondta.

A főváros csődben, Kapu Tibor az űrben

Budapest jelenlegi állapotát illetően kemény kritikát fogalmazott meg: „Ha az ember ránéz a fővárosra, akkor mit lát? Káoszt, dugót, csődöt, Pride-ot.” Szerinte miközben a város csődben van és infrastrukturális problémákkal küzd, a vezetés Pride-szervezéssel és ingatlanozással foglalkozik ahelyett, hogy a valódi gondokat kezelné.

Kapu Tibor űrmissziója pozitív példaként került szóba. A kormányfő elmondta, hogy Magyarországon jellemző: minden nagy beruházást eleinte kritizálnak, de végül mindenki büszke lesz az eredményre – ahogy a Lánchíd vagy a Parlament esetében történt.

Az űrhajósprogram nemcsak szimbolikus jelentőségű, hanem gyakorlati is: „Magyarországon komoly tudással rendelkező magyar cégek vannak, amelyek különböző űrmissziókhoz komoly szakmai, tudományos szellemi hozzájárulást adnak.” Az űripar perspektivikus terület Magyarország számára, ahol a magyar vállalkozások már most is jelen vannak.

Mint megírtuk, Június 26-án, csütörtökön Brüsszelben rendezték meg az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőinek idei második formális EU-csúcsát. A tagállamoknak a közös védelmi kiadások növelésében, valamint annak finanszírozásában is sikerült megállapodniuk. Ezenkívül tárgyaltak a Közel-Keletről, az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokról, valamint Ukrajnáról is – utóbbi kapcsán Robert Fico az új, Oroszország elleni szankciócsomagot megvétózta, míg Orbán Viktor ismét egyedüliként nem írta alá az Ukrajnáról szóló közös konklúziót.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában a közmédia brüsszeli stúdiójában 2025. június 27-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán / MTI)