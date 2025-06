Takács Péter: Szentesen mostantól a sürgősségi osztály műtőjében operálnak a sebészeti helyett

Takács Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a szentesi kórházban mostantól a sürgősségi osztály műtőiben fogják végezni a sebészeti beavatkozásokat is. Hozzátette, hogy korszerű légitechnikával vannak felszerelve a műtők, továbbá az áramhálózat fejlesztése is tervben van, ami előfeltétele a klimatizálás bővítésének.