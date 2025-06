Till Attila kiállt a Pride mellett

A műsorvezető hangsúlyozta, hogy szolidaritást vállal és maximálisan támogatja a Pride résztvevőit.

Holnap Pride lesz Budapesten, és látva, hogy a Mi Hazánk is ugyanazokat a helyszíneket választotta demonstrálni, mint a felvonulók, azt kívánom, hogy szervezett atrocitás nélkül sikerüljön az ünneplés! A PRIDE résztvevőivel pedig szolidaritást vállalok és maximálisan támogatom őket

– írta pénteki bejegyzésében.

Instagram-bejegyzésében kiemelte, nem akarja, hogy nem heteroszexuális emberek rosszabbul éljenek ma Magyarországon, mint a heteroszexuálisak. Továbbá károsnak tart minden olyan törvényt vagy megszorítást, ami hátrányba hozza a nem heteroszexuálisakat.

Mint megírtuk, az Index információi szerint a Mi Hazánk Mozgalom tüntetést jelentett be a rendőrségnél a szombati Pride idejére, mégpedig Budapest összes hídjára. Egy párttag arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a Hősök terétől a Tabánig tartó útvonalat is lefoglalta a párt.

Ez az útvonal több ponton egybeesik a Pride menetének tervezett útvonalával.

Ahogy azt korábban írtuk, hogy közzétették a 30. Budapest Pride útvonalát: a menet 15 órakor indul a Városháza parkból egészen a Műegyetem rakpartig, ahol kezdetét veszik a programok. A Pride gyülekezője a Városháza Parknál lesz 14 órától, onnan 15 órakor indulnak a Károly körúton az Astoria felé, a Múzeum körútig. Elhaladnak az ELTE és a Nemzeti Múzeum előtt, egészen a Kálvin térig. Majd tovább mennek a Vámház körútra, a Fővám térre. A menet a Szabadság hídon áthaladva a Műegyetem rakpartnál fejeződik be.

Tehát amennyiben az értesüléseink pontosak, akkor a két rendezvény útvonala a Szabadság hídnál mindenképpen keresztezi egymást, így elkerülhetetlennek tűnik, hogy ott találkozzanak. Korábban hatalmas viták zajlanak az idei Budapest Pride megrendezése körül. Orbán Viktor magyar miniszterelnök még évértékelő beszédében kijelentette, a budapesti Pride szervezői idén „ne bajlódjanak a felvonulás előkészítésével”.