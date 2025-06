Tizenöt hektáron égett a száraz aljnövényzet a XVIII. kerületben

Erdős terület és száraz aljnövényzet égett csütörtök délután Budapest XVIII. kerületében, a Széky Endre utca közelében. Csaknem tizenöt hektárt érintett a tűz, amihez a fővárosi hivatásos, valamint több budapesti és az üllői önkéntes tűzoltókat riasztották.

Az egységek tizenkét vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A tűz egy lovardát is veszélyeztetett, valamint az oltást nehezítette az erős szél is. Több vízszállító is segítette a munkálatokat, amelyeket a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, majd a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai igazgatóhelyettese irányított. Az oltási munkálatok tíz órán keresztül tartottak. A tűz keletkezési körülményét tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosok figyelmét, hogy a száraz idő miatt fokozottan ügyelni kell a tűzbiztonságra. Hasonló, vagy akár nagyobb, tragikus tűz keletkezhet egy el nem oltott cigarettavég vagy felelőtlen égetés miatt. A bozót-, avar- és erdőtüzek kilencvenkilenc százalékát emberi mulasztás és felelőtlenség okozza.